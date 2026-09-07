Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdi

·16·Texno
Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdi

Xiaomi brendi oʻzining aqlli qurilmalar ekotizimini kengaytirib, yangi avlod Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini savdoga chiqardi. 31 litr hajmli mazkur qurilma uy sharoitida baliq parvarish qilishni avtomatlashtirish hamda suv muhitini doimiy nazoratda saqlash imkonini beruvchi ilgʻor funksiyalari bilan eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bozorida mazkur yangi mahsulot 649 yuan narxda taklif etilmoqda. Qurilmaning umumiy oʻlchami 505×292×334 millimetrni tashkil etib, rezervuar yuqori sifatli ultra-tiniq shishadan yasalgan. Akvarium qopqogʻining maxsus konstruksiyasi baliqlarning tashqariga sakrab tushishining oldini oladi.

Ilgʻor filtrlash va avtomatlashtirilgan boshqaruv

Qurilmaning asosiy yangiliklaridan biri bu quruq va nam zonalarni oʻzaro ajratuvchi takomillashtirilgan filtrlash tizimidir. Suv bir necha bosqichli filtr materiallaridan ketma-ket oʻtadi, U shaklidagi biokimyoviy kartrij kanali esa suvning bakterial toʻldiruvchi bilan aloqa qilish vaqtini sezilarli darajada uzaytiradi.

Koʻp qatlamli filtr chiqindilar va ozuqa qoldiqlarini samarali ushlab qoladi. Shuningdek, tezkor suv chiqarish tizimi ifloslanishlarni qisqa fursatda bartaraf etishga yordam beradi. Nasos yuqori samarali choʻtkasiz dvigatel, keramik vallar va qoʻshimcha shovqin izolyatsiyasi bilan jihozlangan boʻlib, juda jim ishlaydi.

Aqlli funksiyalar va displey

Avarium qopqogʻiga 1,47 dyuymli rangli ekran va shaffof oyna oʻrnatilgan boʻlib, unda suv harorati hamda tizimning joriy holati doimiy koʻrsatib turiladi. Yorugʻlik tizimi yorqinligi va rangi sozlanadigan toʻliq rangli RGB-diodlardan iborat.

Qurilmaning imkoniyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Mi Home ilovasi orqali suv oqimi va nasos tezligini masofadan boshqarish;
  • Oʻrnatilgan avtomatik ozuqa tarqatuvchi yordamida belgilangan jadval boʻyicha baliqlarni boqish;
  • Xiao Ai ovozli yordamchisi koʻmagida tizimni boshqarish;
  • Baliqlar turi va sonidan kelib chiqib, yorugʻlik hamda filtrlash parametrlarini avtomatik tanlash.
Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi orqali akvariumdagi harorat oʻzgarishini kuzatib borishi va tizimdagi har qanday nosozliklar haqida oʻz vaqtida ogohlantirish olishi mumkin. Bu esa boshlangʻich akvariumchilar uchun ham parvarish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

XiaomiMijia Smart Fish Tank 2 ProAqlli uyGadjetlarAkvarium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiHindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiBugun, 11:22Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiDonald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiBugun, 10:53Oppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiOppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiBugun, 09:24NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiBugun, 04:29Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiHind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiBugun, 03:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi