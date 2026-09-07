Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildi

·2·Texno
Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildi

Astronomlar ALMA radioteleskoplar majmuasi yordamida Qizil gigant Betelgeyle yuzasida favqulodda noodatiy va uzoq saqlanib turuvchi hududlarni aniqlashdi. Yerimizdan taxminan 724 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan ushbu ulkan osmon yoritqichini oʻrganish jarayonida uning atmosferasi bir tekis emasligi va radiusida oʻzgarishlar borligi maʼlum boʻldi. Mazkur ilmiy kuzatishlar fazodagi eng sirli yulduzlardan birining ichki jarayonlarini yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Noodatiy issiq hudud siri

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqot 2023-yil avgust oyida millimetrli diapazonda amalga oshirilgan. Betelgeyle yulduzining oʻrtacha fotosfera harorati taxminan 2300 Kelvinni tashkil etadi. Biroq uning shimoli-sharqiy qismida atrofidagi yuzadan naq 800 Kelvinga issiqroq boʻlgan hudud topildi. Ushbu topilmaning oʻrni va yorqinligi olimlar tomonidan 2015-yilda qayd etilgan issiq dogʻ bilan deyarli bir xil ekani aniqlandi.

Odatda qizil supergigant atmosferasidagi moddalarning aralashish jarayonlari sirtni ancha qisqa vaqt ichida oʻzgartirib yuboradi. Shu boisdan ham mazkur issiq dogʻning kamida 7 yil davomida yoʻqolmagani ilm-fan uchun muhim topilma boʻldi. Bu holat yulduz sirtida favqulodda uzoq yashovchi barqaror tuzilmalar mavjudligidan dalolat beradi.

Yulduz radiusi va konveksiya jarayonlari

Yangi olingan suratlar qizil supergigant atmosferasining yaqqol bir jinsli emasligini koʻrsatdi. Xususan, mutaxassislar yulduzning koʻrinadigan radiusi sektori boʻylab ±6 foizgacha boʻlgan oʻziga xos «qavariqliklar» va toʻlqinsimon oʻzgarishlarni qayd etishdi. Ushbu tuzilmalarning shakli ham 2015-yildagi kuzatishlarga nisbatan oʻzgargani aniqlandi.

Astronomlarning fikricha, kuzatilayotgan bunday oʻziga xos xususiyatlar kuchli konveksiya jarayonlari bilan bevosita bogʻliq. Betelgeyle tubidan koʻtarilayotgan issiq gaz oqimlari atmosferada zarba toʻlqinlarini hosil qiladi. Shuningdek, bu jarayonlar uglerod oksidi va kremniy monoksidi kabi turli molekulalarning paydo boʻlishiga zamin yaratadi.

Supernova va kelajakdagi evolyutsiya

Mazkur murakkab jarayonlar yulduzning modda yoʻqotishi bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin, chunki qizil supergigant asta-sekin oʻzining tashqi qatlamlarini atrofidagi fazoga otib chiqarmoqda. Massasi va hajmi jihatidan Quyoshdan sezilarli darajada ulkan boʻlgan Betelgeyle kelgusida oʻz evolyutsiyasini supernova portlashi bilan yakunlaydi.

Hozircha bu ulkan portlash qachon roʻy berishi aniq emas. Biroq yulduzning bir jinsli boʻlmagan sirti hamda uning atmosferasidagi oʻzgarishlarni oʻrganish massiv yulduzlar hayotining eng soʻnggi bosqichidan oldin kechadigan murakkab jarayonlarni yaxshiroq tushunishga xizmat qiladi.

BetelgeyleAstronomiyaSupernovaYulduzlarALMA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiBugun, 11:58Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiHindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiBugun, 11:22Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiDonald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiBugun, 10:53Oppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiOppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiBugun, 09:24NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiBugun, 04:29Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiHind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiBugun, 03:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi