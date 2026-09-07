Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardi

·25·Texno
Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardi

Yevropaning xususiy kosmik sanoatida muhim tarixiy voqea yuz berdi. Germaniyaning Isar Aerospace kompaniyasi oʻzining Spectrum raketasi yordamida foydali yukni muvaffaqiyatli ravishda yeratosti orbitasiga olib chiqdi. Ushbu muvaffaqiyat Yevropa mintaqasi uchun kosmik bozorida SpaceX kabi global raqobatchilarga munosib muqobil paydo boʻlayotganidan darak beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tarixiy parvoz Norvegiyadagi Andandyo kosmodromidan «Onward and Upward» missiyasi doirasida amalga oshirildi. Kompaniya uchun bu ikkinchi sinov parvozi boʻlib, unda barcha muhim bosqichlar koʻngildagidek yakunlandi. Raketa maksimal aerodinamik qarshilik zonasini muvaffaqiyatli ortda qoldirdi, bosqichlarga ajralish jarayonini bajarib, ikkinchi bosqich dvigatelini ishga tushirdi va belgilangan orbitaga yetib keldi.

Orbital manevr va beshta CubeSat apparati

Orbitaga muvaffaqiyatli chiqqandan soʻng, Spectrum raketasi maxsus manevrni amalga oshirdi. Shundan soʻng u beshta CubeSat sunʼiy yoʻldoshi hamda muhim texnologik eksperimentni kosmosga muvaffaqiyatli tarqatdi. Mutaxassislar dastlabki apparatlar bilan barqaror aloqa oʻrnatishga muvaffaq boʻlishdi, qolgan sunʼiy yoʻldoshlarning holati esa bosqichma-bosqich tekshirib borilmoqda.

Ushbu missiya doirasida fazoga chiqarilgan foydali yuklar qatoriga quyidagi ilmiy va texnologik qurilmalar kiritildi:

  • CyBEEsat ilmiy apparati
  • TriSat-S sunʼiy yoʻldoshi
  • Platform 6 texnologik moduli
  • FramSat-1 qurilmasi
  • SpaceTeamSat1 kosmik debyuti

Yevropa kosmonavtikasi uchun yangi davr

Mazkur muvaffaqiyat Yevropaning tijoriy kosmonavtikasi tarixida tub burilish yasadi. Isar Aerospace oʻzini Yevropada xususiy mablagʻlar evaziga tashkil etilgan va sunʼiy yoʻldoshlarni oʻz raketasida mustaqil ravishda orbitaga yetkazib bergan ilk tijoriy kosmik kompaniya sifatida eʼtirof etmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Spectrum raketa tashuvchisi uchun bu parvoz alohida ahamiyatga ega edi. Kompaniyaning bundan oldingi birinchi urinishi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan boʻlib, jamoa qisqa vaqt ichida barcha xatolarni tahlil qilgan holda texnik kamchiliklarni bartaraf etishga erishdi.

Hozirgi kunda global kosmik bozorida xususiy tashabbuslar va qayta foydalaniladigan texnologiyalar asosiy oʻrin tutmoqda. Isar Aerospace erishgan ushbu yutuq Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining kosmosga mustaqil chiqish imkoniyatlarini kengaytirish yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda.

Isar AerospaceSpectrumKosmosSunʼiy yoʻldoshSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiBugun, 13:21Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiBugun, 11:58Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiHindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiBugun, 11:22Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiDonald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi