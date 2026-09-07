Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardi
Yevropaning xususiy kosmik sanoatida muhim tarixiy voqea yuz berdi. Germaniyaning Isar Aerospace kompaniyasi oʻzining Spectrum raketasi yordamida foydali yukni muvaffaqiyatli ravishda yeratosti orbitasiga olib chiqdi. Ushbu muvaffaqiyat Yevropa mintaqasi uchun kosmik bozorida SpaceX kabi global raqobatchilarga munosib muqobil paydo boʻlayotganidan darak beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tarixiy parvoz Norvegiyadagi Andandyo kosmodromidan «Onward and Upward» missiyasi doirasida amalga oshirildi. Kompaniya uchun bu ikkinchi sinov parvozi boʻlib, unda barcha muhim bosqichlar koʻngildagidek yakunlandi. Raketa maksimal aerodinamik qarshilik zonasini muvaffaqiyatli ortda qoldirdi, bosqichlarga ajralish jarayonini bajarib, ikkinchi bosqich dvigatelini ishga tushirdi va belgilangan orbitaga yetib keldi.
Orbital manevr va beshta CubeSat apparatiOrbitaga muvaffaqiyatli chiqqandan soʻng, Spectrum raketasi maxsus manevrni amalga oshirdi. Shundan soʻng u beshta CubeSat sunʼiy yoʻldoshi hamda muhim texnologik eksperimentni kosmosga muvaffaqiyatli tarqatdi. Mutaxassislar dastlabki apparatlar bilan barqaror aloqa oʻrnatishga muvaffaq boʻlishdi, qolgan sunʼiy yoʻldoshlarning holati esa bosqichma-bosqich tekshirib borilmoqda.
Ushbu missiya doirasida fazoga chiqarilgan foydali yuklar qatoriga quyidagi ilmiy va texnologik qurilmalar kiritildi:
- CyBEEsat ilmiy apparati
- TriSat-S sunʼiy yoʻldoshi
- Platform 6 texnologik moduli
- FramSat-1 qurilmasi
- SpaceTeamSat1 kosmik debyuti
Yevropa kosmonavtikasi uchun yangi davrMazkur muvaffaqiyat Yevropaning tijoriy kosmonavtikasi tarixida tub burilish yasadi. Isar Aerospace oʻzini Yevropada xususiy mablagʻlar evaziga tashkil etilgan va sunʼiy yoʻldoshlarni oʻz raketasida mustaqil ravishda orbitaga yetkazib bergan ilk tijoriy kosmik kompaniya sifatida eʼtirof etmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Spectrum raketa tashuvchisi uchun bu parvoz alohida ahamiyatga ega edi. Kompaniyaning bundan oldingi birinchi urinishi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan boʻlib, jamoa qisqa vaqt ichida barcha xatolarni tahlil qilgan holda texnik kamchiliklarni bartaraf etishga erishdi.
Hozirgi kunda global kosmik bozorida xususiy tashabbuslar va qayta foydalaniladigan texnologiyalar asosiy oʻrin tutmoqda. Isar Aerospace erishgan ushbu yutuq Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining kosmosga mustaqil chiqish imkoniyatlarini kengaytirish yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda.
…