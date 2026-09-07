“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi
UFC'ning eng yorqin va shiddatli jangchilaridan biri, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Xamzat Chimayev («Borz») joriy yil yakuniga qadar oktagonga qaytishga shay ekanini ma’lum qildi. Moskvada bo‘lib o‘tgan RAF turniridagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so‘ng rossiyalik yulduz «Red Corner MMA» nashriga bergan intervyusida o‘rta vazn toifasidagi hozirgi keskin vaziyat, potensial raqiblarning salomatligi hamda yilning eng yirik turnirida chempionlik jangiga zaxira jangchisi sifatida turishga tayyorligi haqida ochiq gapirdi.
«Raqiblar jarohat olgan»: Xanter Kempbellning javobi va to‘xtab qolgan muzokaralar
Chimayevning so‘zlariga ko‘ra, uning rejalariga ayrim nomzodlarning safdan chiqishi ta’sir ko‘rsatgan:
Ikki da’vogarning jarohati: Xamzatning aytishicha, divizionning ikki top vakili — Kayo Borralo va sobiq chempion Drikus Dyu Plessi jarohat olgani sababli hozirda jang qilish imkoniyatiga ega emas;
UFC rahbariyati bilan muloqot: «Men hammaga chaqiriq tashlayapman, tezroq qaytishni xohlayman. Avvalroq oktyabrda qaytishni istayotganimni aytgandim. UFC vitse-prezidenti Xanterga qo‘ng‘iroq qildim — ular menga Kayo va Dyu Plessi jarohat olganini tushuntirishdi», — deya vaziyatga oydinlik kiritdi Chimayev;
Oktagonga tashnalik: Muxlislarning uzoq kuttirib qo‘yilishiga qaramay, «Borz» har qanday vaqtda va har qanday raqibga qarshi to‘qnashuvga kirishishga jismonan to‘liq tayyor ekanini bildirdi.
Striklend va Imavov to‘qnashuvi: Chimayevdan zaxira taklifi
Xamzat yil oxiridagi chempionlik muhokamalariga o‘z nomini dadil qo‘shdi:
«Men zaxira varianti bo‘lishga tayyorman»: Chimayev yil yakuniga mo‘ljallanayotgan Shon Striklend va Nassurdin Imavov o‘rtasidagi bahsda har ikkala tomon o‘rnini bosishga roziligini ochiqladi;
Ehtimoliy o‘zgarishlar: «Ko‘ramiz, nima bo‘lar ekan, aniq bilmayman. Balki Imavov va Striklend jang qilmas, nimadir yuz berar — men istalgan raqib bilan chiqishga tayyorman», — dedi Xamzat kutilmagan fors-majorlarga sha’ma qilib;
Kamar sari eng qisqa yo‘l: Agar mazkur chempionlik jangining biror ishtirokchisi so‘nggi lahzalarda safdan chiqsa, Chimayevning zaxira sifatida oktagonga ko‘tarilishi uni to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC chempionlik kamari uchun bahsga olib chiqadi.
Las-Vegasdagi final: UFC 335 turniriga kuchli intriga
Yilning so‘nggi raqamli musobaqasi arafasida tashkilot muhim qarorlar bo‘sag‘asida turibdi:
UFC 335 manzili va sanasi: Shon Striklend va Nassurdin Imavov o‘rtasidagi jang hali rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, ekspertlar ushbu to‘qnashuv 12 dekabr kuni Las-Vegas shahrida o‘tkaziladigan «UFC 335» turnirining markaziy jangi bo‘lishini taxmin qilishmoqda;
Yilning so‘nggi katta shousi: «UFC 335» tashkilotning 2026 yildagi so‘nggi raqamli musobaqasi hisoblanadi va Chimayevning ushbu kardga qo‘shilishi musobaqaning tijoriy muvaffaqiyati va tomoshabinlar qiziqishini bir necha barobar oshirib yuborishi shubhasiz.
Sizningcha, Xamzat Chimayev chindan ham 12 dekabrda Las-Vegasdagi shouda jang o‘tkazishga ulguradimi? Agar u chempionlik bahsida Striklend yoki Imavovga qarshi oktagonga chiqsa, «Borz» raqiblariga qanday imkoniyat qoldiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…