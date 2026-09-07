“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi

·21·Sport
“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi

UFC'ning eng yorqin va shiddatli jangchilaridan biri, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Xamzat Chimayev («Borz») joriy yil yakuniga qadar oktagonga qaytishga shay ekanini ma’lum qildi. Moskvada bo‘lib o‘tgan RAF turniridagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so‘ng rossiyalik yulduz «Red Corner MMA» nashriga bergan intervyusida o‘rta vazn toifasidagi hozirgi keskin vaziyat, potensial raqiblarning salomatligi hamda yilning eng yirik turnirida chempionlik jangiga zaxira jangchisi sifatida turishga tayyorligi haqida ochiq gapirdi.

«Raqiblar jarohat olgan»: Xanter Kempbellning javobi va to‘xtab qolgan muzokaralar

Chimayevning so‘zlariga ko‘ra, uning rejalariga ayrim nomzodlarning safdan chiqishi ta’sir ko‘rsatgan:

  • Ikki da’vogarning jarohati: Xamzatning aytishicha, divizionning ikki top vakili — Kayo Borralo va sobiq chempion Drikus Dyu Plessi jarohat olgani sababli hozirda jang qilish imkoniyatiga ega emas;

  • UFC rahbariyati bilan muloqot: «Men hammaga chaqiriq tashlayapman, tezroq qaytishni xohlayman. Avvalroq oktyabrda qaytishni istayotganimni aytgandim. UFC vitse-prezidenti Xanterga qo‘ng‘iroq qildim — ular menga Kayo va Dyu Plessi jarohat olganini tushuntirishdi», — deya vaziyatga oydinlik kiritdi Chimayev;

  • Oktagonga tashnalik: Muxlislarning uzoq kuttirib qo‘yilishiga qaramay, «Borz» har qanday vaqtda va har qanday raqibga qarshi to‘qnashuvga kirishishga jismonan to‘liq tayyor ekanini bildirdi.

Striklend va Imavov to‘qnashuvi: Chimayevdan zaxira taklifi

Xamzat yil oxiridagi chempionlik muhokamalariga o‘z nomini dadil qo‘shdi:

  • «Men zaxira varianti bo‘lishga tayyorman»: Chimayev yil yakuniga mo‘ljallanayotgan Shon Striklend va Nassurdin Imavov o‘rtasidagi bahsda har ikkala tomon o‘rnini bosishga roziligini ochiqladi;

  • Ehtimoliy o‘zgarishlar: «Ko‘ramiz, nima bo‘lar ekan, aniq bilmayman. Balki Imavov va Striklend jang qilmas, nimadir yuz berar — men istalgan raqib bilan chiqishga tayyorman», — dedi Xamzat kutilmagan fors-majorlarga sha’ma qilib;

  • Kamar sari eng qisqa yo‘l: Agar mazkur chempionlik jangining biror ishtirokchisi so‘nggi lahzalarda safdan chiqsa, Chimayevning zaxira sifatida oktagonga ko‘tarilishi uni to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC chempionlik kamari uchun bahsga olib chiqadi.

Las-Vegasdagi final: UFC 335 turniriga kuchli intriga

Yilning so‘nggi raqamli musobaqasi arafasida tashkilot muhim qarorlar bo‘sag‘asida turibdi:

  • UFC 335 manzili va sanasi: Shon Striklend va Nassurdin Imavov o‘rtasidagi jang hali rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, ekspertlar ushbu to‘qnashuv 12 dekabr kuni Las-Vegas shahrida o‘tkaziladigan «UFC 335» turnirining markaziy jangi bo‘lishini taxmin qilishmoqda;

  • Yilning so‘nggi katta shousi: «UFC 335» tashkilotning 2026 yildagi so‘nggi raqamli musobaqasi hisoblanadi va Chimayevning ushbu kardga qo‘shilishi musobaqaning tijoriy muvaffaqiyati va tomoshabinlar qiziqishini bir necha barobar oshirib yuborishi shubhasiz.

Sizningcha, Xamzat Chimayev chindan ham 12 dekabrda Las-Vegasdagi shouda jang o‘tkazishga ulguradimi? Agar u chempionlik bahsida Striklend yoki Imavovga qarshi oktagonga chiqsa, «Borz» raqiblariga qanday imkoniyat qoldiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiFaxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiBugun, 12:33“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bongBugun, 12:23Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Bugun, 12:20Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi