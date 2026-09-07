“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong

·2·Sport
“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong

Qozog‘iston boksi atrofida katta shov-shuv va jiddiy bahslarga sabab bo‘lgan xavotirli bayonot yangradi. Taniqli sport eksperti va sobiq bokschi Aydar Sharibayev milliy terma jamoaning hozirgi ahvoli haqida ochiq gapirib, yaqinlashib kelayotgan yirik xalqaro musobaqalarda jamoani haqiqiy muvaffaqiyatsizlik kutayotganidan ogohlantirdi. Uning ta’kidlashicha, terma jamoada chuqur inqiroz kuzatilmoqda: raqobatning pastligi, kadrlar zaxirasining cheklangani va yakkahokimlikka asoslangan qarorlar sabab qozoq boksi jahon arenalarida, ayniqsa kuchli qo‘shnilar bilan raqobatda o‘z mavqeini boy berib qo‘yishi mumkin.

«Qo‘shnilarimiz qarab turgani yo‘q»: Zaxiraning yo‘qligi va raqiblarning «uy vazifasi»

Aydar Sharibayev o‘z sahifasida qilgan chiqishida terma jamoaning eng zaif nuqtalarini birma-bir sanab o‘tdi:

  • Bir vaznda 5 nafar jangchi kerak: Ekspertning fikricha, hozirda Qozog‘istonda har bir vazn toifasida bor-yo‘g‘i bir yoki ikki-uch nafargina ishonchli bokschi bor. Zamonaviy boks talablariga ko‘ra esa yuqori natija uchun har bir vaznda kamida besh nafardan yuqori saviyali va bir-birini almashtira oladigan raqobatbardosh jangchi bo‘lishi shart;

  • Qo‘shnilarning taktik tayyorgarligi: «Qo‘shnilarimiz va boshqa raqiblarimiz qarab o‘tirishgani yo‘q. Ularning barchasi bizning bokschilarimizga qarshi maxsus “uy vazifasi”ni puxta bajarib, taktik jihatdan tayyorgarlik ko‘rishmoqda», — deya ta’kidladi Sharibayev (mutaxassislar bu o‘rinda yaqqol ustunlik qilayotgan O‘zbekiston boks maktabini nazarda tutishmoqda);

  • Faqat 1-raqamlilarga yopishib olish xatosi: Barcha musobaqalarga faqat birinchi raqamli sportchilarni sudrab borish amaliyoti noto‘g‘ri ekani, ikkinchi va uchinchi raqamli yoshlarga ham muntazam imkoniyat va xalqaro tajriba berish kerakligi qayd etildi.

Yakkahokimlikka qarshi chaqiriq: «Yomon tizim ham tizimsizlikdan yaxshi»

Mutaxassis terma jamoa boshqaruvi va murabbiylar shtabidagi yondashuvni ham keskin tanqid ostiga oldi:

  • Yakka tartibdagi qarorlarga chek qo‘yish: Ekspert terma jamoadagi barcha mas’uliyat faqat bosh murabbiy zimmasiga yuklanmasligi va qarorlar bir kishi tomonidan emas, balki butun murabbiylar shtabi hamda mamlakatdagi tajribali mutaxassislar bilan bamaslahat qabul qilinishi lozimligini urg‘uladi;

  • «Aqldan ozmay turib, hushingni yig‘»: «Olimpiadada oltinsiz qolganimizdan keyin xafa bo‘lish yoki e’tiroz bildirish — bu ish emas. Agar ertaga birorta ham oltinga ega chiqolmasak — mana shu haqiqiy sharmandalik bo‘ladi», — deya ogohlantirdi u;

  • Tizimsizlik xavfi: Nemis xalq maqolini eslatgan Sharibayev: «Hatto yomon tizim ham tizimsizlikdan yaxshiroqdir. Hozir bizga eng zaruri — bu tizim, tizim va yana tizim. Faqat tizim bo‘lsagina, barqaror g‘alabalar bo‘ladi», — deya fikrini xulosaladi.

Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari oldidan: Nasanov jamoasi katta bosim ostida

Ushbu tanqidiy chiqish yilning eng asosiy sport musobaqasi arafasida yangragani vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda:

  • Osiyo o‘yinlari starti: Boks bo‘yicha Osiyo o‘yinlari bahslari 21 sentyabrdan 2 oktyabrgacha Yaponiyaning Nishio shahrida bo‘lib o‘tadi;

  • Okean ortidagi yig‘in va Tokioga safar: Bosh murabbiy Nurjan Nasanov boshchiligidagi Qozog‘iston terma jamoasi Los-Anjelesda (AQSH) intensiv o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini yakunlab, tayyorgarlikning so‘nggi bosqichini bevosita Yaponiyada o‘tkazmoqda;

  • Tarkib sir saqlanmoqda: Erkaklar o‘rtasidagi janglarda qatnashadigan rasmiy tarkib haligacha ommaga e’lon qilinmagan bo‘lib, muxlislar va ekspertlar orasidagi intrigani kuchaytirmoqda.

Sizningcha, Aydar Sharibayevning Qozog‘iston boks tizimi haqidagi xavotirlari qanchalik asosli? Qo‘shnilarimiz Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bokschilarining qudratiga qarshi munosib raqobat ko‘rsata oladimi yoki ringdagi ustunlik yana to‘liq bizning bokschilarimiz tomonida bo‘ladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Bugun, 12:20“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchiBugun, 12:17Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi