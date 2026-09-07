“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong
Qozog‘iston boksi atrofida katta shov-shuv va jiddiy bahslarga sabab bo‘lgan xavotirli bayonot yangradi. Taniqli sport eksperti va sobiq bokschi Aydar Sharibayev milliy terma jamoaning hozirgi ahvoli haqida ochiq gapirib, yaqinlashib kelayotgan yirik xalqaro musobaqalarda jamoani haqiqiy muvaffaqiyatsizlik kutayotganidan ogohlantirdi. Uning ta’kidlashicha, terma jamoada chuqur inqiroz kuzatilmoqda: raqobatning pastligi, kadrlar zaxirasining cheklangani va yakkahokimlikka asoslangan qarorlar sabab qozoq boksi jahon arenalarida, ayniqsa kuchli qo‘shnilar bilan raqobatda o‘z mavqeini boy berib qo‘yishi mumkin.
«Qo‘shnilarimiz qarab turgani yo‘q»: Zaxiraning yo‘qligi va raqiblarning «uy vazifasi»
Aydar Sharibayev o‘z sahifasida qilgan chiqishida terma jamoaning eng zaif nuqtalarini birma-bir sanab o‘tdi:
Bir vaznda 5 nafar jangchi kerak: Ekspertning fikricha, hozirda Qozog‘istonda har bir vazn toifasida bor-yo‘g‘i bir yoki ikki-uch nafargina ishonchli bokschi bor. Zamonaviy boks talablariga ko‘ra esa yuqori natija uchun har bir vaznda kamida besh nafardan yuqori saviyali va bir-birini almashtira oladigan raqobatbardosh jangchi bo‘lishi shart;
Qo‘shnilarning taktik tayyorgarligi: «Qo‘shnilarimiz va boshqa raqiblarimiz qarab o‘tirishgani yo‘q. Ularning barchasi bizning bokschilarimizga qarshi maxsus “uy vazifasi”ni puxta bajarib, taktik jihatdan tayyorgarlik ko‘rishmoqda», — deya ta’kidladi Sharibayev (mutaxassislar bu o‘rinda yaqqol ustunlik qilayotgan O‘zbekiston boks maktabini nazarda tutishmoqda);
Faqat 1-raqamlilarga yopishib olish xatosi: Barcha musobaqalarga faqat birinchi raqamli sportchilarni sudrab borish amaliyoti noto‘g‘ri ekani, ikkinchi va uchinchi raqamli yoshlarga ham muntazam imkoniyat va xalqaro tajriba berish kerakligi qayd etildi.
Yakkahokimlikka qarshi chaqiriq: «Yomon tizim ham tizimsizlikdan yaxshi»
Mutaxassis terma jamoa boshqaruvi va murabbiylar shtabidagi yondashuvni ham keskin tanqid ostiga oldi:
Yakka tartibdagi qarorlarga chek qo‘yish: Ekspert terma jamoadagi barcha mas’uliyat faqat bosh murabbiy zimmasiga yuklanmasligi va qarorlar bir kishi tomonidan emas, balki butun murabbiylar shtabi hamda mamlakatdagi tajribali mutaxassislar bilan bamaslahat qabul qilinishi lozimligini urg‘uladi;
«Aqldan ozmay turib, hushingni yig‘»: «Olimpiadada oltinsiz qolganimizdan keyin xafa bo‘lish yoki e’tiroz bildirish — bu ish emas. Agar ertaga birorta ham oltinga ega chiqolmasak — mana shu haqiqiy sharmandalik bo‘ladi», — deya ogohlantirdi u;
Tizimsizlik xavfi: Nemis xalq maqolini eslatgan Sharibayev: «Hatto yomon tizim ham tizimsizlikdan yaxshiroqdir. Hozir bizga eng zaruri — bu tizim, tizim va yana tizim. Faqat tizim bo‘lsagina, barqaror g‘alabalar bo‘ladi», — deya fikrini xulosaladi.
Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari oldidan: Nasanov jamoasi katta bosim ostida
Ushbu tanqidiy chiqish yilning eng asosiy sport musobaqasi arafasida yangragani vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda:
Osiyo o‘yinlari starti: Boks bo‘yicha Osiyo o‘yinlari bahslari 21 sentyabrdan 2 oktyabrgacha Yaponiyaning Nishio shahrida bo‘lib o‘tadi;
Okean ortidagi yig‘in va Tokioga safar: Bosh murabbiy Nurjan Nasanov boshchiligidagi Qozog‘iston terma jamoasi Los-Anjelesda (AQSH) intensiv o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini yakunlab, tayyorgarlikning so‘nggi bosqichini bevosita Yaponiyada o‘tkazmoqda;
Tarkib sir saqlanmoqda: Erkaklar o‘rtasidagi janglarda qatnashadigan rasmiy tarkib haligacha ommaga e’lon qilinmagan bo‘lib, muxlislar va ekspertlar orasidagi intrigani kuchaytirmoqda.
Sizningcha, Aydar Sharibayevning Qozog‘iston boks tizimi haqidagi xavotirlari qanchalik asosli? Qo‘shnilarimiz Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bokschilarining qudratiga qarshi munosib raqobat ko‘rsata oladimi yoki ringdagi ustunlik yana to‘liq bizning bokschilarimiz tomonida bo‘ladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…