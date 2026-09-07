Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchi

·34·Texno
Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchi

Hindiston hukumati milliy xavfsizlikni taʼminlash maqsadida mamlakat mobil tarmoqlaridan Xitoyda ishlab chiqarilgan telekommunikatsiya uskunalarini tizimli ravishda almashtirish rejasini koʻrib chiqmoqda. Ixbt.com xabar berishicha, Ichki ishlar vazirligi Aloqa vazirligiga mamlakatdagi yirik operatorlar tarmoqlarida Huawei, ZTE va boshqa Xitoy ishlab chiqaruvchilarining jihozlari qancha miqdorda qoʻllanilayotganini aniqlash hamda ularni demontaj qilish hamda almashtirish qiymatini baholashni topshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap 2021-yilda «Ishonchli manbalar» siyosati joriy etilishidan oldin oʻrnatilgan uskunalar haqida bormoqda. Mazkur qoidaga koʻra, yangi xaridlar faqat sertifikatlangan taʼminotchilar orqali amalga oshirilishi lozim. Ushbu roʻyxatdan Nokia, Ericsson va Samsung kompaniyalari oʻrin olgan boʻlsa, Huawei va ZTE bunday sertifikatni olmagan. Tahlillarga koʻra, Reliance Jio operatori Xitoy uskunalaridan foydalanmaydi, biroq Bharti Airtel, Vodafone Idea hamda davlatga qarashli BSNL tarmoqlarida bunday jihozlar mavjud.

Moliyaviy yuk va tarmoq xarajatlari

Sanoat vakillarining dastlabki baholashlariga koʻra, faqatgina Bharti Airtel va Vodafone Idea kompaniyalari apparat va dasturiy taʼminotni almashtirish uchun 3 milliard dollargacha mablagʻ sarflashi mumkin. Hozircha ushbu ulkan koʻlamdagi almashtirish jarayonini aynan kim moliyalashtirishi nomaʼkum boʻlib qolmoqda.

Telekommunikatsiya operatorlari allaqachon 5G tarmoqlarini rivojlantirish, optik-tolali aloqa liniyalarini yotqizish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish bilan bogʻliq yuqori xarajatlarga duch kelmoqda. Qoʻshimcha moliyaviy yuklamalar yangi tarmoqlarni qurish surʼatlarini sezilarli darajada sekinlashtirishi va xizmat koʻrsatish qiymatini oshirib yuborishi mumkin.

Global tajriba va keyingi qadamlar

Shunga oʻxshash cheklovlar va taqiqlar allaqachon AQSh hamda Yevropaning bir qator davlatlarida, jumladan Buyuk Britaniya va Germaniyada ham muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Bu esa Hindistonning mazkur yoʻnalishdagi siyosati global xavfsizlik tendensiyalariga mos kelishini koʻrsatadi.

Hozircha Hindiston hukumati tomonidan ushbu keng koʻlamli reja yuzasidan yakuniy qaror qabul qilingani yoʻq. Mamlakat rasmiylari yuzaga kelishi mumkin boʻlgan iqtisodiy oqibatlar va texnik qiyinchiliklarni sinchkovlik bilan oʻrganib chiqmoqda.

HindistonHuaweiZTETelekommunikatsiya5G
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiBugun, 11:58Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiDonald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiBugun, 10:53Oppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiOppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiBugun, 09:24NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiBugun, 04:29Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiHind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiBugun, 03:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi