Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchi
Hindiston hukumati milliy xavfsizlikni taʼminlash maqsadida mamlakat mobil tarmoqlaridan Xitoyda ishlab chiqarilgan telekommunikatsiya uskunalarini tizimli ravishda almashtirish rejasini koʻrib chiqmoqda. Ixbt.com xabar berishicha, Ichki ishlar vazirligi Aloqa vazirligiga mamlakatdagi yirik operatorlar tarmoqlarida Huawei, ZTE va boshqa Xitoy ishlab chiqaruvchilarining jihozlari qancha miqdorda qoʻllanilayotganini aniqlash hamda ularni demontaj qilish hamda almashtirish qiymatini baholashni topshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap 2021-yilda «Ishonchli manbalar» siyosati joriy etilishidan oldin oʻrnatilgan uskunalar haqida bormoqda. Mazkur qoidaga koʻra, yangi xaridlar faqat sertifikatlangan taʼminotchilar orqali amalga oshirilishi lozim. Ushbu roʻyxatdan Nokia, Ericsson va Samsung kompaniyalari oʻrin olgan boʻlsa, Huawei va ZTE bunday sertifikatni olmagan. Tahlillarga koʻra, Reliance Jio operatori Xitoy uskunalaridan foydalanmaydi, biroq Bharti Airtel, Vodafone Idea hamda davlatga qarashli BSNL tarmoqlarida bunday jihozlar mavjud.
Moliyaviy yuk va tarmoq xarajatlariSanoat vakillarining dastlabki baholashlariga koʻra, faqatgina Bharti Airtel va Vodafone Idea kompaniyalari apparat va dasturiy taʼminotni almashtirish uchun 3 milliard dollargacha mablagʻ sarflashi mumkin. Hozircha ushbu ulkan koʻlamdagi almashtirish jarayonini aynan kim moliyalashtirishi nomaʼkum boʻlib qolmoqda.
Telekommunikatsiya operatorlari allaqachon 5G tarmoqlarini rivojlantirish, optik-tolali aloqa liniyalarini yotqizish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish bilan bogʻliq yuqori xarajatlarga duch kelmoqda. Qoʻshimcha moliyaviy yuklamalar yangi tarmoqlarni qurish surʼatlarini sezilarli darajada sekinlashtirishi va xizmat koʻrsatish qiymatini oshirib yuborishi mumkin.
Global tajriba va keyingi qadamlarShunga oʻxshash cheklovlar va taqiqlar allaqachon AQSh hamda Yevropaning bir qator davlatlarida, jumladan Buyuk Britaniya va Germaniyada ham muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Bu esa Hindistonning mazkur yoʻnalishdagi siyosati global xavfsizlik tendensiyalariga mos kelishini koʻrsatadi.
Hozircha Hindiston hukumati tomonidan ushbu keng koʻlamli reja yuzasidan yakuniy qaror qabul qilingani yoʻq. Mamlakat rasmiylari yuzaga kelishi mumkin boʻlgan iqtisodiy oqibatlar va texnik qiyinchiliklarni sinchkovlik bilan oʻrganib chiqmoqda.
…