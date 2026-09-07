NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdi

·15·Texno
NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdi

AQShning ucun-fazo tadqiqotlari agentligi NASA Kaliforniya shtatining Goldstoun shahrida joylashgan Deep Space Network (DSN) tarmog‘i tarkibida yangi 34 metrlik ulkan antennani foydalanishga topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma Yerning Quyosh tizimi hamda yulduzlararo fazoni tadqiq etayotgan o‘ndan ortiq kosmik apparatlar bilan aloqa o‘rnatish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fazoviy aloqa tarmog‘idagi yuklamalar va yangi stansiya

Deep Space Network hozirgi kunda Yerdan 24 milliard kilometrdan ortiq masofada joylashgan Voyager 1, Voyager 2 va New Horizons kabi afsonaviy apparatlar, shuningdek, boshqa ko‘plab iplararo missiyalar bilan barqaror aloqani taʼminlab kelmoqda. Biroq fazoviy tadqiqotlar ko‘lamining kengayishi va kosmik qurilmalar sonining ortishi tarmoq imkoniyatlarini keskin cheklab qo‘ymoqda. So‘nggi yillarda mutaxassislar barcha missiyalar uchun bir vaqtning o‘zida yetarli miqdordagi aloqa seanslarini taʼminlash qiyinlashib borayotganidan ogohlantirib kelayotgan edi.

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri bu Oy dasturining faollashuvidir. Xususan, 2022 yildagi Artemis 1 hamda 2026 yilga rejalashtirilgan Artemis 2 boshqariladigan parvozlari davomida kosmik kemalar bilan aloqa o‘rnatishga eng yuqori ustuvorlik berilmoqda. Natijada avtomatlashtirilgan sayyoralararo stansiyalar uchun tarmoqdan foydalanish imkoniyati qisqarib bormoqda va kelgusida ham bu ustuvorlik saqlanib qolishi kutilmoqda.

Deep Space Station 23 va modernizatsiya jarayoni

Deep Space Station 23 yoki qisqacha DSS-23 deb nomlangan yangi antenna 3 avgust kuni o‘z ish faoliyatini boshladi. Uning kuzatuv obyekti bo‘lgan ilk qurilmalardan biri NASA ning Chandra rentgen observatoriyasi bo‘ldi. Diametri 34 tani tashkil etuvchi ushbu ulkan qurilma Goldstoundagi mavjud stansiyalar safini to‘ldirdi. Mazkur hududda, shuningdek, kompleksdagi eng yirik 70 metrlik “tarelka” ham faoliyat yuritmoqda.

Maʼlumot o‘rnida, Deep Space Network tarmoqlari o‘zaro geografik joylashuvi jihatidan Kalifoniya, Madrid yaqini hamda Kanberra yaqinida joylashgan uchta yirik majmuadan iborat. Yer o‘z o‘qi atrofida aylangani sari bu majmualardan kamida bittasi olisdagi kosmik apparatlar bilan uzluksiz aloqani saqlab qolish imkonini beradi. DSS-23 stansiyasi Aperture Enhancement Project dasturi doirasida rejalashtirilgan oltita yangi 34 metrlik antennalarning beshinchisi bo‘ldi.

Loyihaning moliyaviy va vaqtinchalik qiyinchiliklari

DSN tarmog‘ini modernizatsiya qilish ishlari 2009 yildayoq boshlangan edi. Hozirgi kunda dasturning oxirgi – DSS-33 deb nomlangan antennasini Avstraliyada 2029 yilda ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Biroq ushbu ulkan loyiha dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda ancha qimmatga tushdi va uzoq vaqt talab qildi.

Xususan, 2015 yilda loyihaning umumiy qiymati 362,4 million dollarga baholangan bo‘lsa, 2023 moliyaviy yilining boshiga kelib bu ko‘rsatkich 706 million dollargacha o‘sdi. Shu bilan birga, ishlar jadvali deyarli besh yilga ortda qoldi. Shunga qaramay, DSN imkoniyatlarini kengaytirish Oy va chuqur koinotni tadqiq etish dasturlarini muvaffaqiyatli davom ettirish uchun hayotiy muhim ahamiyat kasb etadi.

NASAKoinotTexnologiyaKosmosAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiHind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiBugun, 03:25Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiTim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiBugun, 01:29Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiBugun, 00:52LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiLG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiKecha, 22:20Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiZanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiKecha, 19:26Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi