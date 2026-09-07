Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasida
Superog‘ir vazn toifasida Britaniya va jahon boksi tarixidagi eng kutilgan super-to‘qnashuv — Tayson Fyuri hamda Entoni Joshua jangi nihoyat amalga oshish arafasiga keldi. «Lo‘lilar qiroli» Tayson Fyuri ushbu tarixiy bahsni tashkillashtirishda va Netflix striming giganti bilan eksklyuziv shartnoma imzolashda UFC hamda Zuffa Boxing rahbari Dana Uaytning xizmati beqiyos ekanini ochiqladi. Shu bilan birga, u Joshuaning promouteri Eddi Xirnni keskin haqoratlab, uning maydakashligi muzokaralarni yana barbod qilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Dana Uaytning aralashuvi va Netflix bilan kelishuv
Tayson Fyuri ijtimoiy tarmoqlardagi videomurojaatida Uaytning diplomatik mahoratiga yuqori baho berdi:
Netflix bilan hamkorlik: Dana Uayt boks olamida yillar davomida yechilmagan muammoni hal qilib, jangni Netflix platformasi orqali butun dunyoga jonli uzatish bo‘yicha kelishuvga erishdi;
«Eddi Xirn — mayda hasadgo‘y»: Fyuri raqibining promouterini qattiq tanqid qildi: «Ushbu jangni tashkil qilgani va ishni oxiriga yetkazgani uchun Dana Uaytga katta rahmat. Eddi Xirn esa bunga hech qanday aloqasi yo‘qligini tan olishga jur’ati yetmaydigan mayda hasadgo‘ydir. Ular yillar davomida urinib, uddalay olmagan ishni boshqa bir inson amalga oshirganiga tan beraman», — dedi Fyuri;
Rasmiy tasdiqning yo‘qligi: Shu bilan birga, bokschi jang hali 100 foiz rasman tasdiqlanmaganini bildirib: «Bu qo‘rqoqlar hali ham qochib yuribdi, Eddi esa hamon safsata sotmoqda», — deya qo‘shimcha qildi.
Londondan Nyu-Yorkka ko‘chish va soliq mojarosi
Jang bo‘yicha muzokaralar geografiyaning o‘zgarishi sababli keskinlashgan edi:
Amerika auditoriyasi uchun o‘zgarish: Bahsning translyatsiyasi AQSH teletomoshabinlari uchun eng qulay praym-taym vaqtiga to‘g‘rilanishi kerakligi bois uni Londondan Nyu-York shahriga ko‘chirish talabi qo‘yildi;
Xirnning qo‘shimcha talablari: Joshua manfaatlarini himoya qiluvchi Eddi Xirn AQSHdagi qo‘shimcha soliqlar to‘lovi sababli bokschining kafolatlangan gonorarini sezilarli oshirishni talab qila boshladi;
«Uembli»ga tayyorlik: Qizig‘i shundaki, Entoni Joshuaning shaxsan o‘zi hech qanday moliyaviy yoki qo‘shimcha shartlarsiz Londondagi 90 ming tomoshabin sig‘adigan «Uembli» stadionida jang qilishga tayyor ekanini bir necha bor ta’kidlagan.
Frenk Uorrendan so‘nggi ultimatum: Dushanba kuni hammasi hal bo‘ladi
Muzokaralardagi cho‘zilishlar Fyuri jamoasining sabrini tugatdi:
Muhlatning tugashi: Tayson Fyurining rasmiy promouteri Frenk Uorren tomonidan Joshua va Eddi Xirn jamoasiga qo‘yilgan qat’iy ultimatum muddati dushanba kuni yakuniga yetadi;
20 noyabr bekor bo‘lmaydi: Agar Joshua tomoni belgilangan muddat ichida shartnomani imzolamasa, Fyuri darhol yangi raqib izlashni boshlaydi;
Nyu-Yorkdagi oqshom: Har qanday holatda ham, Tayson Fyurining o‘zi 20 noyabr kuni Nyu-Yorkda baribir ringga ko‘tarilishi qat’iy belgilab qo‘yilgan.
Sizningcha, Eddi Xirn va Entoni Joshua dushanba kungi ultimatumga rozilik bildirib, yilning eng katta jangi bo‘yicha kelishuvga qo‘l qo‘yadimi yoki ushbu mega-jang yana barbod bo‘ladimi? Agar to‘qnashuv 20 noyabrda Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tsa, kimning g‘alabasiga ishongan bo‘lardingiz: Fyurimi yoki Joshua? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…