Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasida

·57·Sport
Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasida

Superog‘ir vazn toifasida Britaniya va jahon boksi tarixidagi eng kutilgan super-to‘qnashuv — Tayson Fyuri hamda Entoni Joshua jangi nihoyat amalga oshish arafasiga keldi. «Lo‘lilar qiroli» Tayson Fyuri ushbu tarixiy bahsni tashkillashtirishda va Netflix striming giganti bilan eksklyuziv shartnoma imzolashda UFC hamda Zuffa Boxing rahbari Dana Uaytning xizmati beqiyos ekanini ochiqladi. Shu bilan birga, u Joshuaning promouteri Eddi Xirnni keskin haqoratlab, uning maydakashligi muzokaralarni yana barbod qilishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Dana Uaytning aralashuvi va Netflix bilan kelishuv

Tayson Fyuri ijtimoiy tarmoqlardagi videomurojaatida Uaytning diplomatik mahoratiga yuqori baho berdi:

  • Netflix bilan hamkorlik: Dana Uayt boks olamida yillar davomida yechilmagan muammoni hal qilib, jangni Netflix platformasi orqali butun dunyoga jonli uzatish bo‘yicha kelishuvga erishdi;

  • «Eddi Xirn — mayda hasadgo‘y»: Fyuri raqibining promouterini qattiq tanqid qildi: «Ushbu jangni tashkil qilgani va ishni oxiriga yetkazgani uchun Dana Uaytga katta rahmat. Eddi Xirn esa bunga hech qanday aloqasi yo‘qligini tan olishga jur’ati yetmaydigan mayda hasadgo‘ydir. Ular yillar davomida urinib, uddalay olmagan ishni boshqa bir inson amalga oshirganiga tan beraman», — dedi Fyuri;

  • Rasmiy tasdiqning yo‘qligi: Shu bilan birga, bokschi jang hali 100 foiz rasman tasdiqlanmaganini bildirib: «Bu qo‘rqoqlar hali ham qochib yuribdi, Eddi esa hamon safsata sotmoqda», — deya qo‘shimcha qildi.

Londondan Nyu-Yorkka ko‘chish va soliq mojarosi

Jang bo‘yicha muzokaralar geografiyaning o‘zgarishi sababli keskinlashgan edi:

  • Amerika auditoriyasi uchun o‘zgarish: Bahsning translyatsiyasi AQSH teletomoshabinlari uchun eng qulay praym-taym vaqtiga to‘g‘rilanishi kerakligi bois uni Londondan Nyu-York shahriga ko‘chirish talabi qo‘yildi;

  • Xirnning qo‘shimcha talablari: Joshua manfaatlarini himoya qiluvchi Eddi Xirn AQSHdagi qo‘shimcha soliqlar to‘lovi sababli bokschining kafolatlangan gonorarini sezilarli oshirishni talab qila boshladi;

  • «Uembli»ga tayyorlik: Qizig‘i shundaki, Entoni Joshuaning shaxsan o‘zi hech qanday moliyaviy yoki qo‘shimcha shartlarsiz Londondagi 90 ming tomoshabin sig‘adigan «Uembli» stadionida jang qilishga tayyor ekanini bir necha bor ta’kidlagan.

Frenk Uorrendan so‘nggi ultimatum: Dushanba kuni hammasi hal bo‘ladi

Muzokaralardagi cho‘zilishlar Fyuri jamoasining sabrini tugatdi:

  • Muhlatning tugashi: Tayson Fyurining rasmiy promouteri Frenk Uorren tomonidan Joshua va Eddi Xirn jamoasiga qo‘yilgan qat’iy ultimatum muddati dushanba kuni yakuniga yetadi;

  • 20 noyabr bekor bo‘lmaydi: Agar Joshua tomoni belgilangan muddat ichida shartnomani imzolamasa, Fyuri darhol yangi raqib izlashni boshlaydi;

  • Nyu-Yorkdagi oqshom: Har qanday holatda ham, Tayson Fyurining o‘zi 20 noyabr kuni Nyu-Yorkda baribir ringga ko‘tarilishi qat’iy belgilab qo‘yilgan.

Sizningcha, Eddi Xirn va Entoni Joshua dushanba kungi ultimatumga rozilik bildirib, yilning eng katta jangi bo‘yicha kelishuvga qo‘l qo‘yadimi yoki ushbu mega-jang yana barbod bo‘ladimi? Agar to‘qnashuv 20 noyabrda Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tsa, kimning g‘alabasiga ishongan bo‘lardingiz: Fyurimi yoki Joshua? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiFaxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiBugun, 12:33“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bongBugun, 12:23Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Bugun, 12:20“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchiBugun, 12:17Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi