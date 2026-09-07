“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi

·7·Sport
“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi

Fransiya poytaxti Parij shahrida bo‘lib o‘tgan «UFC Fight Night 287» turnirining ahamiyati jihatidan uchinchi muhim jangida oktagonga chiqqan o‘zbekistonlik mashhur MMA ustasi Nursulton Ro‘ziboyev kutilmaganda mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi. 39 yoshli tajribali angliyalik yulduz Maykl «Venom» Peyjga qarshi kechgan 3 raundlik keskin to‘qnashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan ingliz jangchisining qo‘li baland keldi. Ushbu kutilmagan natija muxlislar o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan bir paytda, UFC'dagi yana bir vakilimiz Bogdan Guskov Nursultonning chiqishi va Peyjning mahoratiga xolis baho berdi.

Parijdagi og‘ir qarama-qarshilik: Ochkolar bo‘yicha boy berilgan g‘alaba

«UFC Fight Night 287» turniridagi asosiy janglardan biri keskin kurashlar ostida o‘tdi:

  • «Venom»ga qarshi 15 daqiqalik sinov: Nursulton Ro‘ziboyev jahonning eng xavfli va noodatiy zarba berish uslubiga ega bo‘lgan sobiq «Bellator» yulduzi Maykl Peyjga qarshi to‘liq uch raund harakat qildi;

  • Hakamlarning yakdil qarori: Jang davomida masofani ustalik bilan nazorat qilgan va aniq zarbalar soni bo‘yicha ustunlikka erishgan ingliz sportchisi hakamlar bahosiga ko‘ra g‘alabani ilib ketdi;

  • Muxlislar muhokamasi: O‘zbekistonlik jangchi uchun bu UFC'dagi ikkinchi mag‘lubiyat bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda jang ssenariysi va Nursultonning taktikasi bo‘yicha turli fikrlar yangramoqda.

«Yoshi o‘tgani umuman sezilmayapti»: Bogdan Guskov Peyjning darajasi haqida

UFC yarimog‘ir vazn toifasida jang qiluvchi Bogdan Guskov raqibning saviyasiga yuqori baho berdi:

  • O‘ziga xos maktab: «Maykl Peyj — bu mutlaqo boshqacha daraja, o‘z uslubiga ega jangchi», — deya ta’kidladi Guskov;

  • 10 yil oldingidek dinamika: Bogdanning so‘zlariga ko‘ra, 39 yoshda bo‘lishiga qaramay, ingliz jangchisida qarilik alomatlari umuman ko‘zga tashlanmaydi, uning tezligi va harakat dinamikasi xuddi 10 yil oldingidek saqlanib qolgan;

  • Tayyorgarlik va tajriba: Guskov Peyjda faqat yoshlarga xos bo‘lgan haddan tashqari tavakkalchilik (azart) biroz pasaygani, ammo sovuqqonlik va ringni his qilish qobiliyati eng yuqori nuqtada ekanini e’tirof etdi.

«Birinchi raund zo‘r bo‘ldi»: Nursultonga nima yetishmadi?

Guskov hamyurtimizning oktagondagi harakatlari va ushbu jangning ahamiyatiga to‘xtaldi:

  • Muvaffaqiyatli start: Guskovning fikricha, Nursulton jangni juda yaxshi boshladi va birinchi raundda raqibga munosib qarshilik ko‘rsatib, o‘z rejasini amalga oshira oldi;

  • Ssenariyning boy berilishi: «Birinchi raund zo‘r bo‘ldi, keyin esa Peyj o‘z rejalari va o‘zi xohlagan jang ssenariysini o‘tkazishga erishdi», — deya vaziyatga aniqlik kiritdi sportchi;

  • Mag‘lubiyat — chiniqish maktabi: Bogdan ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlarga javoban: «Kommentlarda aytishganidek, Ro‘ziboyev uchun bu haqiqatan ham og‘ir jang bo‘ldi, lekin aynan shunday janglar insonni va jangchini chiniqtiradi», — deya Nursultonga dalda bo‘ldi.

Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyevning Maykl Peyjga qarshi jangida asosiy xatosi nimada bo‘ldi: parterga olib o‘tish imkoniyatlaridan kam foydalandimi yoki raqibning noodatiy masofasiga moslasha olmadimi? Bogdan Guskov aytganidek, bu mag‘lubiyat Ro‘ziboyevning UFC'dagi kelajagi uchun kuchli saboq bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bongBugun, 12:23Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Bugun, 12:20“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchiBugun, 12:17Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi