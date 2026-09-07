“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi
Fransiya poytaxti Parij shahrida bo‘lib o‘tgan «UFC Fight Night 287» turnirining ahamiyati jihatidan uchinchi muhim jangida oktagonga chiqqan o‘zbekistonlik mashhur MMA ustasi Nursulton Ro‘ziboyev kutilmaganda mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi. 39 yoshli tajribali angliyalik yulduz Maykl «Venom» Peyjga qarshi kechgan 3 raundlik keskin to‘qnashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan ingliz jangchisining qo‘li baland keldi. Ushbu kutilmagan natija muxlislar o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan bir paytda, UFC'dagi yana bir vakilimiz Bogdan Guskov Nursultonning chiqishi va Peyjning mahoratiga xolis baho berdi.
Parijdagi og‘ir qarama-qarshilik: Ochkolar bo‘yicha boy berilgan g‘alaba
«UFC Fight Night 287» turniridagi asosiy janglardan biri keskin kurashlar ostida o‘tdi:
«Venom»ga qarshi 15 daqiqalik sinov: Nursulton Ro‘ziboyev jahonning eng xavfli va noodatiy zarba berish uslubiga ega bo‘lgan sobiq «Bellator» yulduzi Maykl Peyjga qarshi to‘liq uch raund harakat qildi;
Hakamlarning yakdil qarori: Jang davomida masofani ustalik bilan nazorat qilgan va aniq zarbalar soni bo‘yicha ustunlikka erishgan ingliz sportchisi hakamlar bahosiga ko‘ra g‘alabani ilib ketdi;
Muxlislar muhokamasi: O‘zbekistonlik jangchi uchun bu UFC'dagi ikkinchi mag‘lubiyat bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda jang ssenariysi va Nursultonning taktikasi bo‘yicha turli fikrlar yangramoqda.
«Yoshi o‘tgani umuman sezilmayapti»: Bogdan Guskov Peyjning darajasi haqida
UFC yarimog‘ir vazn toifasida jang qiluvchi Bogdan Guskov raqibning saviyasiga yuqori baho berdi:
O‘ziga xos maktab: «Maykl Peyj — bu mutlaqo boshqacha daraja, o‘z uslubiga ega jangchi», — deya ta’kidladi Guskov;
10 yil oldingidek dinamika: Bogdanning so‘zlariga ko‘ra, 39 yoshda bo‘lishiga qaramay, ingliz jangchisida qarilik alomatlari umuman ko‘zga tashlanmaydi, uning tezligi va harakat dinamikasi xuddi 10 yil oldingidek saqlanib qolgan;
Tayyorgarlik va tajriba: Guskov Peyjda faqat yoshlarga xos bo‘lgan haddan tashqari tavakkalchilik (azart) biroz pasaygani, ammo sovuqqonlik va ringni his qilish qobiliyati eng yuqori nuqtada ekanini e’tirof etdi.
«Birinchi raund zo‘r bo‘ldi»: Nursultonga nima yetishmadi?
Guskov hamyurtimizning oktagondagi harakatlari va ushbu jangning ahamiyatiga to‘xtaldi:
Muvaffaqiyatli start: Guskovning fikricha, Nursulton jangni juda yaxshi boshladi va birinchi raundda raqibga munosib qarshilik ko‘rsatib, o‘z rejasini amalga oshira oldi;
Ssenariyning boy berilishi: «Birinchi raund zo‘r bo‘ldi, keyin esa Peyj o‘z rejalari va o‘zi xohlagan jang ssenariysini o‘tkazishga erishdi», — deya vaziyatga aniqlik kiritdi sportchi;
Mag‘lubiyat — chiniqish maktabi: Bogdan ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlarga javoban: «Kommentlarda aytishganidek, Ro‘ziboyev uchun bu haqiqatan ham og‘ir jang bo‘ldi, lekin aynan shunday janglar insonni va jangchini chiniqtiradi», — deya Nursultonga dalda bo‘ldi.
Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyevning Maykl Peyjga qarshi jangida asosiy xatosi nimada bo‘ldi: parterga olib o‘tish imkoniyatlaridan kam foydalandimi yoki raqibning noodatiy masofasiga moslasha olmadimi? Bogdan Guskov aytganidek, bu mag‘lubiyat Ro‘ziboyevning UFC'dagi kelajagi uchun kuchli saboq bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…