Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldi
Kabo-Verde terma jamoasi safida jahon chempionatida yorqin o'yinlari bilan tanilgan tajribali darvozabon Vozinha Chilining Colo-Colo klubi safidagi debyut uchrashuvidanoq o'zining ishonchli o'yini bilan e'tiborni tortdi. Goal.com xabar berishicha, 40 yoshli posbon Chili oliy divizioni doirasidagi Huachipato jamoasiga qarshi kechgan bahsda o'z darvozasini ishg'ol qildirmasdan, jamoasining musobaqa jadvalidagi yetakchiligini mustahkamlashiga munosib hissa qo'shdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Konsepsion shahridagi Estadio Ester Roa Rebolledo stadionida bo'lib o'tgan uchrashuv nursiz durang bilan yakunlangan bo'lsa-da, bu natija Los Albos laqabli Colo-Colo jamoasining mavqeyiga putur yetkaza olmadi. Ushbu o'yin 40 yoshli futbolchi uchun Chili chempionatidagi ilk rasmiy sinov bo'ldi. Avvalroq mamlakat kubogida ham quruq o'yin o'tkazgan tajribali darvozabon o'zining ishonchli harakatlari evaziga maydondagi umumiy toza daqiqalarini 180 taga yetkazdi.
Maydondagi ishonch va muxlislar olqishiUchrashuv davomida qariyb 20 mingga yaqin tomoshabin faxriy darvozabonni olqishlar bilan qarshi oldi. Mundialdagi o'yinlarini eslatib yuboruvchi an'anaviy sariq rangli libosda harakat qilgan Vozinha jarima maydonchasida o'ta xotirjam va tartibli o'yin namoyish etdi. Garchi birinchi bo'lim oxirida kichik xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, yon chiziq hakami qayd etgan o'yindan tashqari holat vaziyatni yumshatdi va jamoa xavfdan qutulib qoldi.
Uchrashuv davomida ko'rsatilgan ishonchli o'yin safarga kelgan minglab muxlislarning bir necha bor o'rnidan turib olqishlashiga sabab bo'ldi. Maydondagi bu kabi muvaffaqiyatli harakatlar Fernando Ortis boshchiligidagi murabbiylar shtabiga darvoza xavfsizligi borasida xotirjamlik bag'ishladi.
Chempionlik sari dadil qadamUshbu durang natijadan so'ng Colo-Colo jamoasi musobaqa jadvalida 53 ochko jamg'argan holda yaqqol peshqadamlikni saqlab qoldi. Fernando Ortis shogirdlari o'zining yaqin ta'qibchilari hisoblangan Universidad Catolica va Universidad de Chile klublaridan naqd 14 ochkoga o'zib ketgan. Har ikki ta'qibchi jamoa ham dam olish kunlarida g'alaba qozonganiga qaramamay, Los Albos chempionlik poygasida o'z taqdirini to'liq nazorat qilmoqda.
Garchi jamoa raqib darvozasi oldida ko'plab imkoniyatlardan foydalana olmagan bo'lsa-da, himoyadagi tartib va Vozinhaning ishonchli harakatlari murabbiyga asosiy tarkib masalasida to'g'ri tanlov qilish imkonini bermoqda. Mavsum yakuniga yetib borayotgan bir paytda tajribali darvozabonning mahorati jamoaga 2027 yilgi Copa Libertadores yo'llanmasini naqd qilishda asosiy omil bo'lishi kutilmoqda.
…