Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldi

·3·Sport
Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldi

Kabo-Verde terma jamoasi safida jahon chempionatida yorqin o'yinlari bilan tanilgan tajribali darvozabon Vozinha Chilining Colo-Colo klubi safidagi debyut uchrashuvidanoq o'zining ishonchli o'yini bilan e'tiborni tortdi. Goal.com xabar berishicha, 40 yoshli posbon Chili oliy divizioni doirasidagi Huachipato jamoasiga qarshi kechgan bahsda o'z darvozasini ishg'ol qildirmasdan, jamoasining musobaqa jadvalidagi yetakchiligini mustahkamlashiga munosib hissa qo'shdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Konsepsion shahridagi Estadio Ester Roa Rebolledo stadionida bo'lib o'tgan uchrashuv nursiz durang bilan yakunlangan bo'lsa-da, bu natija Los Albos laqabli Colo-Colo jamoasining mavqeyiga putur yetkaza olmadi. Ushbu o'yin 40 yoshli futbolchi uchun Chili chempionatidagi ilk rasmiy sinov bo'ldi. Avvalroq mamlakat kubogida ham quruq o'yin o'tkazgan tajribali darvozabon o'zining ishonchli harakatlari evaziga maydondagi umumiy toza daqiqalarini 180 taga yetkazdi.

Maydondagi ishonch va muxlislar olqishi

Uchrashuv davomida qariyb 20 mingga yaqin tomoshabin faxriy darvozabonni olqishlar bilan qarshi oldi. Mundialdagi o'yinlarini eslatib yuboruvchi an'anaviy sariq rangli libosda harakat qilgan Vozinha jarima maydonchasida o'ta xotirjam va tartibli o'yin namoyish etdi. Garchi birinchi bo'lim oxirida kichik xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, yon chiziq hakami qayd etgan o'yindan tashqari holat vaziyatni yumshatdi va jamoa xavfdan qutulib qoldi.

Uchrashuv davomida ko'rsatilgan ishonchli o'yin safarga kelgan minglab muxlislarning bir necha bor o'rnidan turib olqishlashiga sabab bo'ldi. Maydondagi bu kabi muvaffaqiyatli harakatlar Fernando Ortis boshchiligidagi murabbiylar shtabiga darvoza xavfsizligi borasida xotirjamlik bag'ishladi.

Chempionlik sari dadil qadam

Ushbu durang natijadan so'ng Colo-Colo jamoasi musobaqa jadvalida 53 ochko jamg'argan holda yaqqol peshqadamlikni saqlab qoldi. Fernando Ortis shogirdlari o'zining yaqin ta'qibchilari hisoblangan Universidad Catolica va Universidad de Chile klublaridan naqd 14 ochkoga o'zib ketgan. Har ikki ta'qibchi jamoa ham dam olish kunlarida g'alaba qozonganiga qaramamay, Los Albos chempionlik poygasida o'z taqdirini to'liq nazorat qilmoqda.

Garchi jamoa raqib darvozasi oldida ko'plab imkoniyatlardan foydalana olmagan bo'lsa-da, himoyadagi tartib va Vozinhaning ishonchli harakatlari murabbiyga asosiy tarkib masalasida to'g'ri tanlov qilish imkonini bermoqda. Mavsum yakuniga yetib borayotgan bir paytda tajribali darvozabonning mahorati jamoaga 2027 yilgi Copa Libertadores yo'llanmasini naqd qilishda asosiy omil bo'lishi kutilmoqda.

VozinhaColo-ColoChili chempionatiFootballTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bongBugun, 12:23Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Bugun, 12:20“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchiBugun, 12:17Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi