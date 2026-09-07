Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasi

·28·Texno
Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasi

Sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Pro smartfonlar seriyasi uchun oflayn doʻkonlarda dastlabki buyurtmalarni qabul qilish rasman boshlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu flagman qurilmalar mobil texnologiyalar bozorida jiddiy burilish yasashi kutilmoqda, chunki ular eng ilgʻor apparat taʼminoti va yangi avlod protsessorlari bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qualcomm protsessorlarida yangi rekordlar

Smartfonlar bozoridagi asosiy voqealardan biri 23-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan Qualcomm Snapdragon sammiti hisoblanadi. Ushbu tadbirda 2026-yilgi yangi avlod protsessorlari qatoriga mansub boʻlgan ikkita kuchli чип — standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) va yanada quvvatli Snapdragon 8 Elite Ultra / Extreme Gen 6 (SM8975) taqdim etilishi kutilmoqda.

Maʼlum qilinishicha, har ikki protsessor ham TSMC kompaniyasining ilgʻor 2-nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Eng eʼtiborga molik jihati shundaki, seriyaning eng yuqori versiyasi mobil chiplar tarixida ilk bor 5 GГц chastota chegarasidan oshib oʻtishi kutilmoqda.

Ilgʻor Lofic kamera texnologiyasi

Smartfonning fotografik imkoniyatlari ham sezilarli darajada yaxshilanadi. Tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 Pro Max modeli yirik sensorli hamda zamonaviy Lofic texnologiyasiga ega 200 megapiksellik asosiy kamera bilan taʼminlanadi.

Shuningdek, qurilma makrosuratga olish imkoniyatiga ega boʻlgan katta sensorli 200 megapikselli telefoto modul hamda yuqori sifatli keng burchakli obyektivni oʻz ichiga oladi. Oddiy Xiaomi 18 Pro modeli ham shunga oʻxshash qoʻshaloq 200 megapikselli kamera tizimini olishi mumkin, biroq uning asosiy sensorida Lofic texnologiyasi qoʻllanilmasligi ehtimol tutilgan.

Bunday yuqori texnologik yechimlar smartfon ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Hozirning oʻzida oflayn savdo nuqtalarida oldindan buyurtmalar berish imkoniyatining ochilgani foydalanuvchilarning ushbu flagmanga boʻlgan yuqori talabini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, Xiaomi kompaniyasining sentyabr oyidagi taqdimoti mobil sanoatning kelgusi yil uchun asosiy tendensiyalarini belgilab berishi kutilmoqda. Yangi avlod protsessorlari va ilgʻor kameralar kombinatsiyasi bozordagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.

XiaomiSnapdragonLoficSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiIsar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiBugun, 12:55Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiBugun, 11:58Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiHindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiBugun, 11:22Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiDonald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi