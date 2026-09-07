Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasi
Sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Pro smartfonlar seriyasi uchun oflayn doʻkonlarda dastlabki buyurtmalarni qabul qilish rasman boshlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu flagman qurilmalar mobil texnologiyalar bozorida jiddiy burilish yasashi kutilmoqda, chunki ular eng ilgʻor apparat taʼminoti va yangi avlod protsessorlari bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qualcomm protsessorlarida yangi rekordlarSmartfonlar bozoridagi asosiy voqealardan biri 23-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan Qualcomm Snapdragon sammiti hisoblanadi. Ushbu tadbirda 2026-yilgi yangi avlod protsessorlari qatoriga mansub boʻlgan ikkita kuchli чип — standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) va yanada quvvatli Snapdragon 8 Elite Ultra / Extreme Gen 6 (SM8975) taqdim etilishi kutilmoqda.
Maʼlum qilinishicha, har ikki protsessor ham TSMC kompaniyasining ilgʻor 2-nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Eng eʼtiborga molik jihati shundaki, seriyaning eng yuqori versiyasi mobil chiplar tarixida ilk bor 5 GГц chastota chegarasidan oshib oʻtishi kutilmoqda.
Ilgʻor Lofic kamera texnologiyasiSmartfonning fotografik imkoniyatlari ham sezilarli darajada yaxshilanadi. Tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 Pro Max modeli yirik sensorli hamda zamonaviy Lofic texnologiyasiga ega 200 megapiksellik asosiy kamera bilan taʼminlanadi.
Shuningdek, qurilma makrosuratga olish imkoniyatiga ega boʻlgan katta sensorli 200 megapikselli telefoto modul hamda yuqori sifatli keng burchakli obyektivni oʻz ichiga oladi. Oddiy Xiaomi 18 Pro modeli ham shunga oʻxshash qoʻshaloq 200 megapikselli kamera tizimini olishi mumkin, biroq uning asosiy sensorida Lofic texnologiyasi qoʻllanilmasligi ehtimol tutilgan.
Bunday yuqori texnologik yechimlar smartfon ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Hozirning oʻzida oflayn savdo nuqtalarida oldindan buyurtmalar berish imkoniyatining ochilgani foydalanuvchilarning ushbu flagmanga boʻlgan yuqori talabini koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, Xiaomi kompaniyasining sentyabr oyidagi taqdimoti mobil sanoatning kelgusi yil uchun asosiy tendensiyalarini belgilab berishi kutilmoqda. Yangi avlod protsessorlari va ilgʻor kameralar kombinatsiyasi bozordagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.
…