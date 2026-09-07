Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida eski simli uylarga ham osongina ornatish mumkin bolgan yangi Smart Switch 2 aqlli tugmasini sotuvga chiqardi. Ixbt.com malumotiga kora, mazkur qurilma ozining texnik imkoniyatlari va universal xususiyatlari bilan kopchilikning ettiborini tortmoqda va u 69 yuandan boshlanadigan narxlarda taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli qurilma Xiaomi Mall hamda Xiaomi Youpin kraudfanding maydonchalari orqali xaridorlarga taqdim etilmoqda. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning turli ehtiyojlaridan kelib chiqib, modelni bir, ikki va uch tugmali variantlarda ishlab chiqargan bolib, ular standart 86-tipli nastenny qutilarga mos keladi.
Texnik xususiyatlar va xavfsizlikQurilmaning asosiy ustunliklaridan biri shundaki, uni uydagi nol simining mavjudligidan qat'i nazar ornatish mumkin. Smart Switch 2 elektr tarmogining konfiguratsiyasini avtomatik ravishda aniqlaydi va mos keladigan ish rejimini otkazib beradi, bu esa eski binolarda yashovchilar uchun katta qulaylik yaratadi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida etibor qaratilgan bolib, korpus uchun 850 daraja haroratga chidamli V-0 otga chidamli polikarbonat materialidan foydalanilgan. Shuningdek, rele resursi bir million siklga mohjallangan bolib, kuchlanishning nol boyicha otish paytida maxsus texnologiyaning qollanilishi kontaktlarga tushadigan yuklamani sezilarli darajada kamaytiradi.
Aqlli uy tizimidagi orniSmart Switch 2 modeli Mesh 2.0 texnologiyasini qollab-quvvatlaydi. Buning natijasida qurilmaning javob berish tezligi avvalgi avlod bilan taqqoslaganda 50 foizga oshgan, tarmoq operatsiyalari esa 80 foizga tezroq bajarilishi taminlangan.
Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi orqali tugmalarning bir marta, ikki marta bosilishi hamda uzoq bosib turilishiga turli harakatlarni biriktirishi mumkin. Zarur bolganda, tugmani boshqa aqlli uy qurilmalari uchun tulaqonli simsiz boshqaruv pultiga aylantirish ham imkoniyati mavjud.
Qurilmaning elektr sxemasi quvvati past bolgan yoruglik diodli lampalarning ochirilgan holatdagi miltillashini kamaytirish uchun maxsus optimizatsiya qilingan. Organik oynadan yasalgan 11 mm qalinlikdagi panel esa unga zamonaviy va estetik korinish bagishlaydi.
…