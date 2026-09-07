Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdi

·26·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida eski simli uylarga ham osongina ornatish mumkin bolgan yangi Smart Switch 2 aqlli tugmasini sotuvga chiqardi. Ixbt.com malumotiga kora, mazkur qurilma ozining texnik imkoniyatlari va universal xususiyatlari bilan kopchilikning ettiborini tortmoqda va u 69 yuandan boshlanadigan narxlarda taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli qurilma Xiaomi Mall hamda Xiaomi Youpin kraudfanding maydonchalari orqali xaridorlarga taqdim etilmoqda. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning turli ehtiyojlaridan kelib chiqib, modelni bir, ikki va uch tugmali variantlarda ishlab chiqargan bolib, ular standart 86-tipli nastenny qutilarga mos keladi.

Texnik xususiyatlar va xavfsizlik

Qurilmaning asosiy ustunliklaridan biri shundaki, uni uydagi nol simining mavjudligidan qat'i nazar ornatish mumkin. Smart Switch 2 elektr tarmogining konfiguratsiyasini avtomatik ravishda aniqlaydi va mos keladigan ish rejimini otkazib beradi, bu esa eski binolarda yashovchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida etibor qaratilgan bolib, korpus uchun 850 daraja haroratga chidamli V-0 otga chidamli polikarbonat materialidan foydalanilgan. Shuningdek, rele resursi bir million siklga mohjallangan bolib, kuchlanishning nol boyicha otish paytida maxsus texnologiyaning qollanilishi kontaktlarga tushadigan yuklamani sezilarli darajada kamaytiradi.

Aqlli uy tizimidagi orni

Smart Switch 2 modeli Mesh 2.0 texnologiyasini qollab-quvvatlaydi. Buning natijasida qurilmaning javob berish tezligi avvalgi avlod bilan taqqoslaganda 50 foizga oshgan, tarmoq operatsiyalari esa 80 foizga tezroq bajarilishi taminlangan.

Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi orqali tugmalarning bir marta, ikki marta bosilishi hamda uzoq bosib turilishiga turli harakatlarni biriktirishi mumkin. Zarur bolganda, tugmani boshqa aqlli uy qurilmalari uchun tulaqonli simsiz boshqaruv pultiga aylantirish ham imkoniyati mavjud.

Qurilmaning elektr sxemasi quvvati past bolgan yoruglik diodli lampalarning ochirilgan holatdagi miltillashini kamaytirish uchun maxsus optimizatsiya qilingan. Organik oynadan yasalgan 11 mm qalinlikdagi panel esa unga zamonaviy va estetik korinish bagishlaydi.

XiaomiSmart Switch 2Aqlli uyMi HomeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiBugun, 14:57Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiBugun, 13:21Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiIsar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiBugun, 12:55Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi