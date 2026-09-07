Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldi

·28·Texno
Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldi

Honor brendi oʻzining yangi flagman gadjeti — Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari uchun dastlabki buyurtmalar ochilganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat zamonaviy dizayn elementlari, balki foydalanuvchi salomatligini jiddiy nazorat qilishga qaratilgan ilgʻor tibbiy datchiklar bilan jihozlangani bilan diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli soatlar uchun bir nechta rang va materiallar variantlari taqdim etildi. Xaridorlar qora, jigarrang va kumush rangdagi qora hamda sariq tusli zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan korpuslar orasidan tanlov qilishlari mumkin boʻladi. Bu esa qurilmaning har xil uslubdagi foydalanuvchilar ehtiyojini qondirishiga imkon beradi.

Qurilmaning tashqi koʻrinishi bilan bir qatorda uning ekran imkoniyatlari ham yuqori darajada. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, soat True Color texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi OLED-displey bilan taʼminlangan. Ekran yorqinligi esa 5500 nit gacha yetishi mumkin, bu quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.

Sogʻliqni nazorat qilishdagi yangi imkoniyatlar

Honor Watch 6 Pro modelida asosiy eʼtibor foydalanuvchi organizmidagi muhim koʻrsatkichlarni kuzatishga qaratilgan. Xususan, taqdim etilgan funksiyalar qatoriga yurak faoliyatining toʻxtashini monitoring qilish, arterial qon bosimini noinvaziv usulda oʻlchash 2.0 hamda qondagi qand miqdorini uzluksiz kuzatib borish kiritilgan.

Shunga qaramay, mazkur tizimlarning ishlash prinsipi va oʻlchov aniqligi haqidagi toʻliq texnik tafsilotlar hozircha sir saqlanmoqda. Ishlab chiqaruvchi bu boradagi batafsil maʼlumotlarni keyinroq ochiqlashini bildirgan, bu esa mutaxassislar va texnologiya ishqibozlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Smart Eye Sensing System texnologiyasi

Sogʻliqni saqlash funksiyalaridan tashqari, soat yana bir noodatiy yangilik — Smart Eye Sensing System deb nomlangan intellektual nigohni aniqlash tizimi bilan jihozlandi. Ushbu texnologiya foydalanuvchining nigohi yoʻnalishini aniqlash orqali aqlli soat bilan oʻzaro aloqa imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.

Hozirgi bosqichda Honor kompaniyasi Honor Watch 6 Pro qurilmasining toʻliq texnik tavsiflari, ularning rasmiy narxlari va savdoga chiqish sanasi boʻyicha maʼlumotlarni keyinroq eʼlon qilishini maʼlum qildi. Dastlabki buyurtmalar boshlangani bois, yaqin kunlarda yangi gadjet haqida qoʻshimcha tafsilotlar oshkor etilishi kutilmoqda.

HonorSmartwatchHonor Watch 6 ProGadjetlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiBugun, 14:27Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiBugun, 13:21Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiIsar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiBugun, 12:55Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi