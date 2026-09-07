Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldi
Honor brendi oʻzining yangi flagman gadjeti — Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari uchun dastlabki buyurtmalar ochilganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat zamonaviy dizayn elementlari, balki foydalanuvchi salomatligini jiddiy nazorat qilishga qaratilgan ilgʻor tibbiy datchiklar bilan jihozlangani bilan diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli soatlar uchun bir nechta rang va materiallar variantlari taqdim etildi. Xaridorlar qora, jigarrang va kumush rangdagi qora hamda sariq tusli zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan korpuslar orasidan tanlov qilishlari mumkin boʻladi. Bu esa qurilmaning har xil uslubdagi foydalanuvchilar ehtiyojini qondirishiga imkon beradi.
Qurilmaning tashqi koʻrinishi bilan bir qatorda uning ekran imkoniyatlari ham yuqori darajada. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, soat True Color texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi OLED-displey bilan taʼminlangan. Ekran yorqinligi esa 5500 nit gacha yetishi mumkin, bu quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.
Sogʻliqni nazorat qilishdagi yangi imkoniyatlarHonor Watch 6 Pro modelida asosiy eʼtibor foydalanuvchi organizmidagi muhim koʻrsatkichlarni kuzatishga qaratilgan. Xususan, taqdim etilgan funksiyalar qatoriga yurak faoliyatining toʻxtashini monitoring qilish, arterial qon bosimini noinvaziv usulda oʻlchash 2.0 hamda qondagi qand miqdorini uzluksiz kuzatib borish kiritilgan.
Shunga qaramay, mazkur tizimlarning ishlash prinsipi va oʻlchov aniqligi haqidagi toʻliq texnik tafsilotlar hozircha sir saqlanmoqda. Ishlab chiqaruvchi bu boradagi batafsil maʼlumotlarni keyinroq ochiqlashini bildirgan, bu esa mutaxassislar va texnologiya ishqibozlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Smart Eye Sensing System texnologiyasiSogʻliqni saqlash funksiyalaridan tashqari, soat yana bir noodatiy yangilik — Smart Eye Sensing System deb nomlangan intellektual nigohni aniqlash tizimi bilan jihozlandi. Ushbu texnologiya foydalanuvchining nigohi yoʻnalishini aniqlash orqali aqlli soat bilan oʻzaro aloqa imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.
Hozirgi bosqichda Honor kompaniyasi Honor Watch 6 Pro qurilmasining toʻliq texnik tavsiflari, ularning rasmiy narxlari va savdoga chiqish sanasi boʻyicha maʼlumotlarni keyinroq eʼlon qilishini maʼlum qildi. Dastlabki buyurtmalar boshlangani bois, yaqin kunlarda yangi gadjet haqida qoʻshimcha tafsilotlar oshkor etilishi kutilmoqda.
…