Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi
Huawei kompaniyasi Mate XT 2 buklama смартфони bilan birgalikda oʻzining eng soʻnggi flagman mobil protsessori — Kirin 9050 Pro’ni rasman namoyish etdi. Mazkur yuqori unumdorlikdagi platforma mobil qurilmalar bozorida muhim qadam boʻlib, ilgʻor arxitektura va yaxshilangan hisoblash imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi chipplata yaratilishida asosiy eʼtibor LogicFolding arxitekturasi va yangi Linxi protsessor blokiga qaratilgan. Ushbu yechimlar tufayli umumiy ishlash unumdorligi avvalgi avlod vakillariga nisbatan 42 foizga oshgani qayd etildi.
Texnik koʻrsatkichlar va grafik imkoniyatlarTaqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Kirin 9050 Pro protsessorining bir oqimli unumdorligi 24 foizga, koʻp oqimli ishlashi esa naq 52 foizga koʻpaygan. Dasturiy taʼminot va apparat qismining oʻzaro uygʻunligi yadrolar ishini aniq yuklamalarga moslashtirib, ham yuqori tezlikni, ham energiya samaradorligini taʼminlaydi.
Grafik quvvatlar borasida ham jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, qurilma apparat darajasida trassirovka luji (ray tracing) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan yangi avlod Maleoon grafik quyi tizimi bilan jihozlandi. Qoʻshimcha hisoblash bloklari va ikki baravar oshirilgan kesh xotirasi evaziga renderlash tezligi 142 foizga sakragani maʼlum qilindi.
Sunʼiy intellekt va aloqa texnologiyalariZamonaviy tendensiyalarga mos ravishda, chip sunʼiy intellekt vazifalari uchun moʻljallangan Da Vinci NPU arxitekturasi bilan taʼminlandi. Umumiy hajmi 30 milliard parametrni tashkil etuvchi mazkur neyron protsessor multimodal MoE-modellarni bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi.
Shuningdek, platforma sunʼiy yoʻldosh va yerusti aloqa meʼmorchiligini oʻz ichiga olgan yangi Balong modemiga ega boʻldi. Mazkur aloqa vositasi eng chekka hududlarda ham uzluksiz ulanishni kafolatlaydi.
Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida koʻp kanalli issiqlik tarqatish tizimi va zamonaviy mobil xavfsizlik mexanizmlari qoʻshilgan. Bularning barchasi Kirin 9050 Proʼni mobil sanoatdagi eng ilgʻor ishlanmalardan biriga aylantiradi.
…