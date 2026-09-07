Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi

·4·Texno
Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi

Huawei kompaniyasi Mate XT 2 buklama смартфони bilan birgalikda oʻzining eng soʻnggi flagman mobil protsessori — Kirin 9050 Pro’ni rasman namoyish etdi. Mazkur yuqori unumdorlikdagi platforma mobil qurilmalar bozorida muhim qadam boʻlib, ilgʻor arxitektura va yaxshilangan hisoblash imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi chipplata yaratilishida asosiy eʼtibor LogicFolding arxitekturasi va yangi Linxi protsessor blokiga qaratilgan. Ushbu yechimlar tufayli umumiy ishlash unumdorligi avvalgi avlod vakillariga nisbatan 42 foizga oshgani qayd etildi.

Texnik koʻrsatkichlar va grafik imkoniyatlar

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Kirin 9050 Pro protsessorining bir oqimli unumdorligi 24 foizga, koʻp oqimli ishlashi esa naq 52 foizga koʻpaygan. Dasturiy taʼminot va apparat qismining oʻzaro uygʻunligi yadrolar ishini aniq yuklamalarga moslashtirib, ham yuqori tezlikni, ham energiya samaradorligini taʼminlaydi.

Grafik quvvatlar borasida ham jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, qurilma apparat darajasida trassirovka luji (ray tracing) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan yangi avlod Maleoon grafik quyi tizimi bilan jihozlandi. Qoʻshimcha hisoblash bloklari va ikki baravar oshirilgan kesh xotirasi evaziga renderlash tezligi 142 foizga sakragani maʼlum qilindi.

Sunʼiy intellekt va aloqa texnologiyalari

Zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda, chip sunʼiy intellekt vazifalari uchun moʻljallangan Da Vinci NPU arxitekturasi bilan taʼminlandi. Umumiy hajmi 30 milliard parametrni tashkil etuvchi mazkur neyron protsessor multimodal MoE-modellarni bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi.

Shuningdek, platforma sunʼiy yoʻldosh va yerusti aloqa meʼmorchiligini oʻz ichiga olgan yangi Balong modemiga ega boʻldi. Mazkur aloqa vositasi eng chekka hududlarda ham uzluksiz ulanishni kafolatlaydi.

Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida koʻp kanalli issiqlik tarqatish tizimi va zamonaviy mobil xavfsizlik mexanizmlari qoʻshilgan. Bularning barchasi Kirin 9050 Proʼni mobil sanoatdagi eng ilgʻor ishlanmalardan biriga aylantiradi.

HuaweiKirin 9050 ProSmartfonProtsessorTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiBugun, 13:21Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiIsar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiBugun, 12:55Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiBugun, 11:58Hindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiHindiston telekommunikatsiya tarmoqlaridan Xitoy uskunalarini bosqichma-bosqich chiqarib yubormoqchiBugun, 11:22Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiDonald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi