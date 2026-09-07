Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindi

·5·Sport
Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindi

Ayni paytda Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubida to'p tepayotgan Cristiano Ronaldo futbolchilik faoliyatidan keyin Hollywood kino sanoatida o'zini sinab ko'rishi mumkinligi haqida mutaxassislar o'z fikrlarini bildirishmoqda. 41 yoshni qarshilayotgan portugaliyalik yulduzning kelajagi haqidagi taxminlar futbol olamida qizg'in muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Angliya Premyer-ligasining sobiq darvozaboni Shaka Hislop Cristiano Ronaldoning katta kinoga o'tish ehtimolini istisno etmagan. Uning fikricha, sportchi dunyodagi eng mashhur shaxslardan biri sifatida istalgan yo'lni tanlash huquqiga ega va uning moliyaviy imkoniyatlari har qanday yangi loyihani faqat zavq uchun bajarishga imkon beradi.

Global brend va kino olamidagi istiqbollar

Cristiano Ronaldo nafaqat futbol afsonasi, balki o'z nomini global brendga aylantirgan ulkan tijoriy shaxsdir. Ijtimoiy tarmoqlardagi, jumladan Instagram va YouTube platformalaridagi milliardlab auditoriyasi uning dunyo miqyosidagi ta'sir kuchini ko'rsatib turibdi. Futbolchining o'zi ham faoliyatining yakuni yaqinlashib qolganini tan olgan va hozirning o'zida bir nechta muvaffaqiyatli biznes loyihalariga egalik qilmoqda.

Hislopning ta'kidlashicha, Ronaldo Los-Anjelesga yo'l olib, blokbaster filmlarda o'z omadini sinab ko'rishi ehtimoldan holi emas. Mutaxassis hazilomuz tarzda portugaliyalik hujumchi Hollywoodda taniqli aktyor Vinnie Jonesga sherik — "sidekick" sifatida ham ko'rinish berishi mumkinligini aytib o'tgan.

Sobiq jamoadoshlarining fikri

Vinnie Jones futbolchilik faoliyatidan so'ng kino olamiga muvaffaqiyatli o'tib, 90 dan ortiq film va televideniye loyihalarida, jumladan "Karta, pul, ikki stvol" hamda "Katta tanaffus" kabi kartinalarda suratga tushgan. Uning yo'li ko'pchilik sportchilar uchun namuna bo'la oladi.

Avvalroq Ronaldoning Manchester Yunayteddagi sobiq jamoadoshi Mikael Silvestre ham GOAL nashriga bergan intervyusida portugaliyalik hujumchi uchun imkoniyatlar chegarasiz ekanini ta'kidlagan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Cristiano qaysi sohaga qo'l urmasin yoki qanday investitsiya kiritmasin, barchasida muvaffaqiyat qozonishga qodir.

Cristiano RonaldoAl-NasrHollywoodFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaBugun, 13:15Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiFaxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiBugun, 12:33“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bongBugun, 12:23Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Bugun, 12:20“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi