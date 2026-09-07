Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindi
Ayni paytda Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubida to'p tepayotgan Cristiano Ronaldo futbolchilik faoliyatidan keyin Hollywood kino sanoatida o'zini sinab ko'rishi mumkinligi haqida mutaxassislar o'z fikrlarini bildirishmoqda. 41 yoshni qarshilayotgan portugaliyalik yulduzning kelajagi haqidagi taxminlar futbol olamida qizg'in muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Angliya Premyer-ligasining sobiq darvozaboni Shaka Hislop Cristiano Ronaldoning katta kinoga o'tish ehtimolini istisno etmagan. Uning fikricha, sportchi dunyodagi eng mashhur shaxslardan biri sifatida istalgan yo'lni tanlash huquqiga ega va uning moliyaviy imkoniyatlari har qanday yangi loyihani faqat zavq uchun bajarishga imkon beradi.
Global brend va kino olamidagi istiqbollarCristiano Ronaldo nafaqat futbol afsonasi, balki o'z nomini global brendga aylantirgan ulkan tijoriy shaxsdir. Ijtimoiy tarmoqlardagi, jumladan Instagram va YouTube platformalaridagi milliardlab auditoriyasi uning dunyo miqyosidagi ta'sir kuchini ko'rsatib turibdi. Futbolchining o'zi ham faoliyatining yakuni yaqinlashib qolganini tan olgan va hozirning o'zida bir nechta muvaffaqiyatli biznes loyihalariga egalik qilmoqda.
Hislopning ta'kidlashicha, Ronaldo Los-Anjelesga yo'l olib, blokbaster filmlarda o'z omadini sinab ko'rishi ehtimoldan holi emas. Mutaxassis hazilomuz tarzda portugaliyalik hujumchi Hollywoodda taniqli aktyor Vinnie Jonesga sherik — "sidekick" sifatida ham ko'rinish berishi mumkinligini aytib o'tgan.
Sobiq jamoadoshlarining fikriVinnie Jones futbolchilik faoliyatidan so'ng kino olamiga muvaffaqiyatli o'tib, 90 dan ortiq film va televideniye loyihalarida, jumladan "Karta, pul, ikki stvol" hamda "Katta tanaffus" kabi kartinalarda suratga tushgan. Uning yo'li ko'pchilik sportchilar uchun namuna bo'la oladi.
Avvalroq Ronaldoning Manchester Yunayteddagi sobiq jamoadoshi Mikael Silvestre ham GOAL nashriga bergan intervyusida portugaliyalik hujumchi uchun imkoniyatlar chegarasiz ekanini ta'kidlagan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Cristiano qaysi sohaga qo'l urmasin yoki qanday investitsiya kiritmasin, barchasida muvaffaqiyat qozonishga qodir.
…