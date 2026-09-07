Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdi

·6·Sport
Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdi

Polshaning Lodz shahrida oʻtgan 20 yoshgacha boʻlgan qizlar oʻrtasidagi jahon chempionati uchrashuvida Italiya terma jamoasi AQSh ustidan 2:1 hisobida irodali gʻalaba qozonib, oʻz tarixida yangi sahifa ochdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu muvaffaqiyat mamlakat futbol tarixida unutilmas kun sifatida muhrlanib qoldi va oʻsmirlar darajasidagi xalqaro maydonlarda katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tarixiy t tanaffus va ilk gʻalaba

"Azzurrine" taxallusi ostida harakat qiluvchi Italiya yoshlar jamoasi ushbu nufuzli turnirda naq 14 yil davomida, aniqrogʻi 2012 yildan buyon ishtirok etmagan edi. Qolaversa, italiyalik qizlar bungacha yoshlar mundiallari final bosqichida biror marta ham gʻalaba qozonmagan boʻlib, bu galgi bahs ularning turnir tarixidagi ilk muvaffaqiyati boʻlib qoldi.

Uchrashuv favoritlari sifatida eʼtirof etilgan va mazkur yoʻnalishdagi kuchli futbol maktabini ifodalovchi AQSh terma jamoasi oʻyin boshida hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, maydonda matonat koʻrsatgan Italiya vakillari qiyin vaziyatdan chiqib ketib, raqib darvozasiga ikki bor javob toʻpini kiritishdi.

Hal qiluvchi gollar va VAR aralashuvi

Italiya terma jamoasining javob gollariga Fadda hamda Pellegrino Cimò mualliflik qilishdi. Ayniqsa, Pellegrino Cimòning harakatlari jamoaning gʻalaba qozonishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi va uchrashuv taqdirini oʻzgartirib yubordi.

Oʻyin oxirida AQSh futbolchilari hisobni tenglashtirgandek tuyulgan edi, biroq hakamlar asosiy vaqtga qoʻshib berilgan uchinchi daqiqada VAR tizimiga murojaat qilishdi. Bir necha soniya davom etgan tekshiruvdan soʻng vaziyatda oʻyindan tashqari holat (ofsayd) qayd etilgani tasdiqlandi va gol bekor qilindi.

Murabbiy va sardorning fikrlari

Uchrashuvdan keyingi taassurotlari bilan oʻrtoqlashgan jamoa sardori Gallo oʻz jamoadoshlari va murabbiylar shtabidan faxrlanishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, xalqaro maydonlarda aynan jamoaviy birdamlik va qiyin damlarda bir-biriga yelka tutish muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi.

Bosh murabbiy Matteucci esa qizlarning oʻyinga yondashuvi va koʻrsatgan jasoratini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, murabbiylar shtabi 90 daqiqa davomida ustunlik qilish qiyin kechishini oldindan bilgan va jamoa har qanday qiyin vaziyatga tayyorgarlik koʻrib, oʻz imkoniyatlaridan toʻliq foydalana olgan.

Musobaqa taqvimiga koʻra, italiyalik qizlar navbatdagi uchrashuvini chorshanba kuni soat 15:00 da Yaponiya jamoasiga imkoniyatni boy bergan Yangi Zelandiyaga qarshi oʻtkazadilar.

Italiya U20Jahon chempionatiAQShPellegrino CimoAyollar futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiCristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiBugun, 13:53Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaBugun, 13:15Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiFaxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiBugun, 12:33“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bongBugun, 12:23Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Bugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi