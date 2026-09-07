Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdi
Polshaning Lodz shahrida oʻtgan 20 yoshgacha boʻlgan qizlar oʻrtasidagi jahon chempionati uchrashuvida Italiya terma jamoasi AQSh ustidan 2:1 hisobida irodali gʻalaba qozonib, oʻz tarixida yangi sahifa ochdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu muvaffaqiyat mamlakat futbol tarixida unutilmas kun sifatida muhrlanib qoldi va oʻsmirlar darajasidagi xalqaro maydonlarda katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tarixiy t tanaffus va ilk gʻalaba"Azzurrine" taxallusi ostida harakat qiluvchi Italiya yoshlar jamoasi ushbu nufuzli turnirda naq 14 yil davomida, aniqrogʻi 2012 yildan buyon ishtirok etmagan edi. Qolaversa, italiyalik qizlar bungacha yoshlar mundiallari final bosqichida biror marta ham gʻalaba qozonmagan boʻlib, bu galgi bahs ularning turnir tarixidagi ilk muvaffaqiyati boʻlib qoldi.
Uchrashuv favoritlari sifatida eʼtirof etilgan va mazkur yoʻnalishdagi kuchli futbol maktabini ifodalovchi AQSh terma jamoasi oʻyin boshida hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, maydonda matonat koʻrsatgan Italiya vakillari qiyin vaziyatdan chiqib ketib, raqib darvozasiga ikki bor javob toʻpini kiritishdi.
Hal qiluvchi gollar va VAR aralashuviItaliya terma jamoasining javob gollariga Fadda hamda Pellegrino Cimò mualliflik qilishdi. Ayniqsa, Pellegrino Cimòning harakatlari jamoaning gʻalaba qozonishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi va uchrashuv taqdirini oʻzgartirib yubordi.
Oʻyin oxirida AQSh futbolchilari hisobni tenglashtirgandek tuyulgan edi, biroq hakamlar asosiy vaqtga qoʻshib berilgan uchinchi daqiqada VAR tizimiga murojaat qilishdi. Bir necha soniya davom etgan tekshiruvdan soʻng vaziyatda oʻyindan tashqari holat (ofsayd) qayd etilgani tasdiqlandi va gol bekor qilindi.
Murabbiy va sardorning fikrlariUchrashuvdan keyingi taassurotlari bilan oʻrtoqlashgan jamoa sardori Gallo oʻz jamoadoshlari va murabbiylar shtabidan faxrlanishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, xalqaro maydonlarda aynan jamoaviy birdamlik va qiyin damlarda bir-biriga yelka tutish muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi.
Bosh murabbiy Matteucci esa qizlarning oʻyinga yondashuvi va koʻrsatgan jasoratini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, murabbiylar shtabi 90 daqiqa davomida ustunlik qilish qiyin kechishini oldindan bilgan va jamoa har qanday qiyin vaziyatga tayyorgarlik koʻrib, oʻz imkoniyatlaridan toʻliq foydalana olgan.
Musobaqa taqvimiga koʻra, italiyalik qizlar navbatdagi uchrashuvini chorshanba kuni soat 15:00 da Yaponiya jamoasiga imkoniyatni boy bergan Yangi Zelandiyaga qarshi oʻtkazadilar.
…