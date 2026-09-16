NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shart

·2·Texno
NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shart

AQSh Oysiga xitoylik astronavtlardan oldinroq qadam qoʻyishi shart, chunki yangi fazoviy poyganing natijasi nafaqat kosmik dasturlarga, balki xalqaro ittifoqlar, texnologik standartlar va Amerikaning global nufuziga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda NASA rahbari Jared Ayzektman maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, mazkur musobaqa mamlakat milliy xavfsizligining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda NASA insonlarni Oyna yuzasiga 2028-yilda yetkazib borishni rejalashtirgan boʻlsa, Xitoy oʻzining boshqariladigan missiyasini 2030-yilga moʻljallagan. Biroq, ixbt.com xabar qilishicha, agar amerikalik mutaxassislar grafikka amal qilmasa, Pekin Qoʻshma Shtatlarni ortda qoldirishi ehtimoli yoʻq emas. Bu esa kelajakdagi geosiyosiy muvozanat uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.

Oyning janubiy qutbi va cheklangan imkoniyatlar

Yangi fazoviy poyganing asosiy hududi etib Oyning janubiy qutbi belgilangan. Mazkur hududda foydali qazilmalar boʻlishi ehtimoli yuqori boʻlib, u yerdagi sharoit kelgusida Marsga uyushtiriladigan missiyalar uchun zarur boʻlgan texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishga juda mos keladi. Shu bilan birga, qoʻnish va faoliyat olib borish uchun qulay joylar juda cheklangan.

Ayzektman bu hududlarni «cheklangan sondagi toʻxtash joylari»ga qiyosladi va ularga har ikki davlat daʼvogar ekanligini taʼkidladi. Birinchi boʻlib qadam qoʻygan tomon boshqa davlatlarning qaysi texnologiyalarni rivojlantirishi, kimning standartlarini qabul qilishi va xavfsizlik sohasida kim bilan hamkorlik qilishiga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Tarixiy parallellar va harbiy hamkorlik

NASA rahbari 1969-yilda amalga oshirilgan «Apollon-11» missiyasini eslab, uni AQSh imkoniyatlarining yorqin namoyishi sifatida baholadi. Uning fikricha, agar Xitoy bu gal birinchi boʻlib muvaffaqiyatga erishsa, bu Amerika taʼsiriga teskari taʼsir koʻrsatishi va salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Shu munosabat bilan, Ayzektman NASA va Pentagon oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlikni yanada kuchaytirish tarafdori ekanini bildirdi. Har ikki idora alohida tuzilmalar boʻlib qolishiga qaramay, ular Oy atrofidagi fazoda operatsiyalar va texnologiyalarni, shuningdek, kosmik yadro energetikasi loyihalarini birgalikda rivojlantirishi maqsadga muvofiq.

Ekspertning fikricha, ikki idoraning alohida ish olib borishi cheklangan resurslarning sochilib ketishiga olib keladi. Qoʻshma investitsiyalar esa fuqarolik va harbiy kosmik dasturlar imkoniyatlaridan yanada samaraliroq foydalanish imkonini beradi.

NASAOy poygasiXitoyKosmosTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiBugun, 13:58Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiXiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiBugun, 13:21Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiNubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiBugun, 12:52iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiXiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiBugun, 11:56LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiLG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi