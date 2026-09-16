Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasi 2026-yilda Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarishni boshlaydi.
- Yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari amaldagi tizimga nisbatan yuz martadan ziyod yuqoriroq oʻtkazish qobiliyatini taʼminlay oladi.
- Starlink V3 ning ilk partiyasini orbitaga yetkazish Starship raketasining oʻn toʻrtinchi sinov parvozi vaqtida rejalashtirilgan boʻlib, bunda bitta parvozda 26 ta sunʼiy yoʻldosh fazoga olib chiqiladi.
Kosmik texnologiyalar sohasida ulkan oʻzgarishlar eshik qoqmoqda. Ilon Maskning maʼlumot berishicha, SpaceX kompaniyasi yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini fazoga chiqarish jarayonini tez orada boshlaydi va bu tarmoq imkoniyatlarini keskin oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, yangi turkumdagi kosmik apparatlar amaldagi tizimga nisbatan yuz martadan ziyod yuqoriroq oʻtkazish qobiliyatini taʼminlay oladi. Hozirgi vaqtda Yer orbitasida 11 mingga yaqin shunday qurilma faoliyat yuritmoqda.
Yangi avlodning texnik ustunliklariMazkur loyiha Starlink tarmogʻi tashkil etilganidan buyon amalga oshirilayotgan eng yirik texnologik sakrash boʻlishi kutilmoqda. Starlink V3 ning ilk partiyasini orbitaga yetkazish Starship raketasining navbatdagi — oʻn toʻrtinchi sinov parvozi vaqtida rejalashtirilgan.
Rejaga koʻra, mazkur raketa bitta parvozning oʻzida 26 ta yangi sunʼiy yoʻldoshni fazoga olib chiqadi. Bunda har bir qurilma tarmoqqa taxminan 1 Tbit/s oʻtkazish quvvatini qoʻshishi koʻzda tutilgan.
Natijada, bitta kosmik missiyaning oʻziyoq tarmoqning umumiy sigʻimini darhol 26 Tbit/s ga oshirishi mumkin. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich avvalgi avlodga mansub Starlink V2 mini qurilmalaridan olingan natijalardan oʻn barobar yuqoridir.
Orbital jarayonlar va qoʻshimcha vazifalarFazoga chiqarilgach, Starlink V3 qurilmalari oʻzlarining quyosh batareyalari va maxsus antennalarini ochadi. Shundan soʻng ular Yer bilan hamda umumiy guruh bilan radiochastota va lazerni qoʻllagan holda aloqa oʻrnatishni boshlaydi.
Shu bilan birga, sunʼiy yoʻldoshlar oʻzlarining bort dvigatellari yordamida kerakli balandlikka koʻtariladi. Orbital sinovlar va tekshiruvlar muvaffaqiyatli yakunlangach, ular bir necha hafta ichida toʻgʻridan-toʻgʻri mijozlarga xizmat koʻrsatishni boshlaydi.
Shuningdek, uchta yangi sunʼiy yoʻldosh maxsus kameralar toʻplami bilan jihozlangan boʻlib, ular Starship raketasining issiqlik himoya qatlamini skanerlaydi. Ushbu tasvirlar kelgusidagi parvozlarda raketaning qaytishga tayyorligini baholash uchun operatorlarga uzatiladi.
Izohlar 0
…