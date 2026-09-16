Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadi

·18·Texno
Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasi 2026-yilda Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarishni boshlaydi.
  • Yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari amaldagi tizimga nisbatan yuz martadan ziyod yuqoriroq oʻtkazish qobiliyatini taʼminlay oladi.
  • Starlink V3 ning ilk partiyasini orbitaga yetkazish Starship raketasining oʻn toʻrtinchi sinov parvozi vaqtida rejalashtirilgan boʻlib, bunda bitta parvozda 26 ta sunʼiy yoʻldosh fazoga olib chiqiladi.

Kosmik texnologiyalar sohasida ulkan oʻzgarishlar eshik qoqmoqda. Ilon Maskning maʼlumot berishicha, SpaceX kompaniyasi yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini fazoga chiqarish jarayonini tez orada boshlaydi va bu tarmoq imkoniyatlarini keskin oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, yangi turkumdagi kosmik apparatlar amaldagi tizimga nisbatan yuz martadan ziyod yuqoriroq oʻtkazish qobiliyatini taʼminlay oladi. Hozirgi vaqtda Yer orbitasida 11 mingga yaqin shunday qurilma faoliyat yuritmoqda.

Yangi avlodning texnik ustunliklari

Mazkur loyiha Starlink tarmogʻi tashkil etilganidan buyon amalga oshirilayotgan eng yirik texnologik sakrash boʻlishi kutilmoqda. Starlink V3 ning ilk partiyasini orbitaga yetkazish Starship raketasining navbatdagi — oʻn toʻrtinchi sinov parvozi vaqtida rejalashtirilgan.

Rejaga koʻra, mazkur raketa bitta parvozning oʻzida 26 ta yangi sunʼiy yoʻldoshni fazoga olib chiqadi. Bunda har bir qurilma tarmoqqa taxminan 1 Tbit/s oʻtkazish quvvatini qoʻshishi koʻzda tutilgan.

Natijada, bitta kosmik missiyaning oʻziyoq tarmoqning umumiy sigʻimini darhol 26 Tbit/s ga oshirishi mumkin. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich avvalgi avlodga mansub Starlink V2 mini qurilmalaridan olingan natijalardan oʻn barobar yuqoridir.

Orbital jarayonlar va qoʻshimcha vazifalar

Fazoga chiqarilgach, Starlink V3 qurilmalari oʻzlarining quyosh batareyalari va maxsus antennalarini ochadi. Shundan soʻng ular Yer bilan hamda umumiy guruh bilan radiochastota va lazerni qoʻllagan holda aloqa oʻrnatishni boshlaydi.

Shu bilan birga, sunʼiy yoʻldoshlar oʻzlarining bort dvigatellari yordamida kerakli balandlikka koʻtariladi. Orbital sinovlar va tekshiruvlar muvaffaqiyatli yakunlangach, ular bir necha hafta ichida toʻgʻridan-toʻgʻri mijozlarga xizmat koʻrsatishni boshlaydi.

Shuningdek, uchta yangi sunʼiy yoʻldosh maxsus kameralar toʻplami bilan jihozlangan boʻlib, ular Starship raketasining issiqlik himoya qatlamini skanerlaydi. Ushbu tasvirlar kelgusidagi parvozlarda raketaning qaytishga tayyorligini baholash uchun operatorlarga uzatiladi.

StarlinkIlon MaskSpaceXStarshipTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartBugun, 14:29Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiXiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiBugun, 13:21Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiNubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiBugun, 12:52iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiXiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiBugun, 11:56LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiLG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi