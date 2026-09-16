SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqda

·30·Texno
SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX Starship raketasining issiqlik himoya ekranini sezilarli darajada takomillashtirdi, bunda tarixda ilk bor avvalgi muvaffaqiyatli parvozni yakunlagan kosmik kema detallari yangisiga oʻrnatiladi.
  • Himoya plitalari qoʻshimcha mahkamlash mexanizmlari bilan taʼminlanadi va egilgan plitalar konstruksiyasidan foydalanish boʻgʻinlardagi qizish darajasini kamaytiradi.

Aerokosmonavtika sohasidagi yetakchi kompaniya sayyoralararo parvozlar uchun moʻljallangan Starship raketasining issiqlik himoya ekranini sezilarli darajada takomillashtirdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, muhandislar 14-sinov parvozi oldidan issiqlik qoplamasini modernizatsiya qilish boʻyicha bir qator muhim qadamlarni tashlamoqda. Xususan, tarixda ilk bor avvalgi parvozni muvaffaqiyatli yakunlagan kosmik kema detallari yangisiga oʻrnatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, kema korpusini oʻta yuqori haroratdan saqlaydigan himoya plitalari uchish vaqtida aerodinamik yuklamalar eng koʻp tushadigan hududlarda qoʻshimcha mahkamlash mexanizmlari bilan taʼminlanadi. Shuningdek, mutaxassislar plitalar ostida issiq plazma oqimining aylanish yoʻllarini aniqlab, ularni bartaraf etishdi. Tajriba shuni koʻrsatdiki, ayrim uchastkalarda egilgan plitalar konstruksiyasidan foydalanish boʻgʻinlardagi qizish darajasini sezilarli darajada kamaytiradi.

Tarixiy qadam va sinovlar tarixi

Mazkur modernizatsiya doirasidagi eng diqqatga sazovor yangilik shundaki, Ship 40 kosmik kemasidan olib tashlangan ikkita himoya plitasi Ship 41 korpusiga qayta oʻrnatilishi rejalashtirilmoqda. Bu Starship dasturi tarixida birinchi marta himoya plitalarini takroran qoʻllash holati boʻlib, kelgusida kemalarni tezkor qayta tiklash va foydalanish xarajatlarini kamaytirish yoʻlidagi muhim sinov hisoblanadi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu plitalar olingan Starship Ship 40 kemasi dasturning eng muvaffaqiyatli sinovlaridan biri boʻlgan 13-parvozda ishtirok etgan edi. Ushbu sinovdan soʻng kema okean suvlariga muvaffaqiyatli qoʻngan va uzoq vaqt davomida suv yuzasida qoldirilgan edi, bu esa muhandislarga shoʻr suv va tashqi muhit taʼsirini oʻrganish imkonini berdi.

Kelgusidagi rejalar va kutilayotgan parvozlar

Kompaniya rahbari Ilon Maskning maʼlum qilishicha, SpaceX shu oyning oʻzidayoq yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini kosmosga tarqatishni boshlaydi. Bu esa kompaniyaning global internet tarmogʻi imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan navbatdagi qadami boʻladi.

Hozirgi kunda mutaxassislar barcha eʼtiborni boʻlgʻusi muhim bosqichga qaratgan. Starship raketasining navbatdagi ilk orbital uchirilishi joriy yilning 22-sentabriga belgilangan. Mutaxassislar va kosmik texnologiyalar ishqibozlari SpaceX bu gal kemani muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqa olishini katta qiziqish bilan kutmoqda.

SpaceXStarshipIlon MaskStarlinkKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartBugun, 14:29Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiBugun, 13:58Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiXiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiBugun, 13:21Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiNubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiBugun, 12:52iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi