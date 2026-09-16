"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rodri «Real Madrid»ning taklifini rad etib, «Barselona»ni tanlagani sabablarini «Mundo Deportivo» nashriga bergan intervyusida ochiqladi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, «Barselona» sport direktori Deku va bosh murabbiy Hansi Flik taqdim etgan loyiha uni to‘liq ishontirgan, garchi «Real Madrid» ham unga iliq munosabatda bo‘lgan bo‘lsa-da.
- Natijada, Rodri «ko‘k-anorranglilar» bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi.
Jahon futboli transfer bozorida portlagan eng shov-shuvli bombaning parda orti sirlari nihoyat rasman oshkor bo‘ldi. «Manchester Siti» bilan Yevropani zabt etib, Ispaniya milliy terma jamoasi safida qit’a chempioniga aylangan sayyoramizning eng kuchli tayanch yarimhimoyachisi Rodri nega «Real Madrid»ning taklifini rad etib, prinsipial raqib — Kataloniyaning «Barselona» klubini tanlagani sabablarini bayon qildi. Nufuzli «Mundo Deportivo» nashriga bergan intervyusida 28 yoshli yulduz mundialdan keyin xotirjam hordiq chiqarishni reja qilgani, biroq ikki grand o‘rtasidagi keskin poyga uni ta’tilsiz qoldirib, faoliyatidagi eng qiyin tanlovni amalga oshirishga majbur qilganini tan oldi.
Rodrining so‘zlariga ko‘ra, garchi Madrid superklubi unga o‘ta iliq va jiddiy munosabat ko‘rsatgan bo‘lsa-da, «Barselona» sport direktori Deku hamda bosh murabbiy Hansi Flik taqdim etgan loyiha uni to‘liq ishontirgan. Oqibatda tajribali futbolchi «ko‘k-anorranglilar» bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Xo‘sh, Deku va Flik Rodrini qanday dastur bilan o‘z tomoniga og‘dirib oldi, «Real»ning rejalari nega barbod bo‘ldi va ispan yulduzi Kataloniya klubiga aynan qanday yangi nafas olib kiradi?
«Ta’til bo‘lmadi, chunki tanlov hal bo‘layotgandi»: Rodrining iqrori
Dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachisi tilidan yangragan transfer tafsilotlari:
Buzilgan hordiq rejalari: Jahon chempionati bahslari yakunlangach, Rodri kamida ikki-uch hafta futboldan uzilib, to‘liq dam olishni ko‘zlagan edi, biroq transfer bozoridagi bosim bunga yo‘l qo‘ymadi;
Ikki gigant o‘rtasidagi chorraha: Bir tomondan Florentino Peres boshchiligidagi «Real Madrid», ikkinchi tomondan Hansi Flik qo‘l ostida yangi davrni boshlayotgan «Barselona» futbolchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun kurash olib bordi;
Ruhiy bosim va qaror qabul qilish: Rodri har ikki tomonning takliflarini sinchkovlik bilan tahlil qilib, moliyaviy jihatlarni emas, faqatgina sof sport manfaatlari va ichki motivatsiyani birinchi o‘ringa qo‘ydi.
«Real Madrid»ni rad etish va Flik-Deku juftligining mahorati
Kataloniyaliklarning ustun kelishiga sabab bo‘lgan asosiy omillar:
Madridga «yo‘q» deyishning og‘irligi: «"Real"dek buyuk klubga rad javobini berish haqiqatan juda qiyin bo‘ldi, ayniqsa ular muzokaralar chog‘ida menga o‘ta iliq va samimiy munosabatda bo‘lishganini hisobga olsak», — dedi Rodri;
Dekuning sport loyihasi: Kataloniyaliklar sport direktori Deku va germaniyalik bosh murabbiy Hansi Flik futbolchiga jamoa o‘yin uslubi to‘liq uning markazdagi yetakchiligi atrofida qurilishini batafsil tushuntirib berdi;
Futbolchi sifatida o‘sish istagi: Rodri qayerda kattaroq yutuqlarga erisha olishi, qayerda yangi tarixiy g‘alabalar sari ichki chanqog‘ini qondirishi va o‘z mahoratini yangi pog‘onaga olib chiqishi mumkinligini o‘ylab, «Barsa» variantini tanladi.
2030 yilgacha yangi era: «Kamp Nou»ning yangi generali
Rodrining «Barselona»ga o‘tishi ortidan yuzaga keladigan o‘zgarishlar:
Olti yillik strategik bitim: Futbolchi va klub o‘rtasida 2030 yil yozigacha imzolangan uzoq yillik shartnoma «Barselona»ning uzoq muddatli strategik rejalari Rodri markaziga qurilganini anglatadi;
Busketsdan keyingi bo‘shliqqa chek: Serxio Buskets klubni tark etganidan buyon markazdagi himoyaviy muvozanatni topolmay qiynalayotgan kataloniyaliklar nihoyat jahon futbolidagi eng mukammal tayanch o‘yinchisiga ega bo‘ldi;
El-Klasiko intrigasining yangi cho‘qqisi: Madridning «Atletiko» klubi tarbiyalanuvchisi va «Manchester Siti» afsonasining «Barsa» libosida «Santyago Bernabeu»ga qadam qo‘yishi bo‘lajak klassik qarama-qarshiliklarni yanada dramatik va murosasiz jangga aylantiradi.
Rodrining ushbu tarixiy qarori nafaqat «Barselona»ni yana Yevropa taxti uchun asosiy da’vogarga aylantirdi, balki jahon futbolidagi eng yirik transfer intrigalaridan biriga yakun yasadi.
Sizningcha, Rodrining «Real Madrid»ni rad etib, «Barselona»ni tanlashi uning faoliyatidagi eng to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki u Madrid safida ko‘proq sovrinlarga erishishi mumkin edimi? Hansi Flik boshchiligidagi Rodrili «Barsa» 2030 yilgacha Chempionlar Ligasida nechta kubokni boshi uzra ko‘tara oladi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu sensatsion transfer iqrori tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda «Barsa» va «Real» muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…