"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladi

·40·Sport
"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rodri «Real Madrid»ning taklifini rad etib, «Barselona»ni tanlagani sabablarini «Mundo Deportivo» nashriga bergan intervyusida ochiqladi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, «Barselona» sport direktori Deku va bosh murabbiy Hansi Flik taqdim etgan loyiha uni to‘liq ishontirgan, garchi «Real Madrid» ham unga iliq munosabatda bo‘lgan bo‘lsa-da.
  • Natijada, Rodri «ko‘k-anorranglilar» bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi.

Jahon futboli transfer bozorida portlagan eng shov-shuvli bombaning parda orti sirlari nihoyat rasman oshkor bo‘ldi. «Manchester Siti» bilan Yevropani zabt etib, Ispaniya milliy terma jamoasi safida qit’a chempioniga aylangan sayyoramizning eng kuchli tayanch yarimhimoyachisi Rodri nega «Real Madrid»ning taklifini rad etib, prinsipial raqib — Kataloniyaning «Barselona» klubini tanlagani sabablarini bayon qildi. Nufuzli «Mundo Deportivo» nashriga bergan intervyusida 28 yoshli yulduz mundialdan keyin xotirjam hordiq chiqarishni reja qilgani, biroq ikki grand o‘rtasidagi keskin poyga uni ta’tilsiz qoldirib, faoliyatidagi eng qiyin tanlovni amalga oshirishga majbur qilganini tan oldi.

Rodrining so‘zlariga ko‘ra, garchi Madrid superklubi unga o‘ta iliq va jiddiy munosabat ko‘rsatgan bo‘lsa-da, «Barselona» sport direktori Deku hamda bosh murabbiy Hansi Flik taqdim etgan loyiha uni to‘liq ishontirgan. Oqibatda tajribali futbolchi «ko‘k-anorranglilar» bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Xo‘sh, Deku va Flik Rodrini qanday dastur bilan o‘z tomoniga og‘dirib oldi, «Real»ning rejalari nega barbod bo‘ldi va ispan yulduzi Kataloniya klubiga aynan qanday yangi nafas olib kiradi?

«Ta’til bo‘lmadi, chunki tanlov hal bo‘layotgandi»: Rodrining iqrori

Dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachisi tilidan yangragan transfer tafsilotlari:

  • Buzilgan hordiq rejalari: Jahon chempionati bahslari yakunlangach, Rodri kamida ikki-uch hafta futboldan uzilib, to‘liq dam olishni ko‘zlagan edi, biroq transfer bozoridagi bosim bunga yo‘l qo‘ymadi;

  • Ikki gigant o‘rtasidagi chorraha: Bir tomondan Florentino Peres boshchiligidagi «Real Madrid», ikkinchi tomondan Hansi Flik qo‘l ostida yangi davrni boshlayotgan «Barselona» futbolchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun kurash olib bordi;

  • Ruhiy bosim va qaror qabul qilish: Rodri har ikki tomonning takliflarini sinchkovlik bilan tahlil qilib, moliyaviy jihatlarni emas, faqatgina sof sport manfaatlari va ichki motivatsiyani birinchi o‘ringa qo‘ydi.

«Real Madrid»ni rad etish va Flik-Deku juftligining mahorati

Kataloniyaliklarning ustun kelishiga sabab bo‘lgan asosiy omillar:

  • Madridga «yo‘q» deyishning og‘irligi: «"Real"dek buyuk klubga rad javobini berish haqiqatan juda qiyin bo‘ldi, ayniqsa ular muzokaralar chog‘ida menga o‘ta iliq va samimiy munosabatda bo‘lishganini hisobga olsak», — dedi Rodri;

  • Dekuning sport loyihasi: Kataloniyaliklar sport direktori Deku va germaniyalik bosh murabbiy Hansi Flik futbolchiga jamoa o‘yin uslubi to‘liq uning markazdagi yetakchiligi atrofida qurilishini batafsil tushuntirib berdi;

  • Futbolchi sifatida o‘sish istagi: Rodri qayerda kattaroq yutuqlarga erisha olishi, qayerda yangi tarixiy g‘alabalar sari ichki chanqog‘ini qondirishi va o‘z mahoratini yangi pog‘onaga olib chiqishi mumkinligini o‘ylab, «Barsa» variantini tanladi.

2030 yilgacha yangi era: «Kamp Nou»ning yangi generali

Rodrining «Barselona»ga o‘tishi ortidan yuzaga keladigan o‘zgarishlar:

  • Olti yillik strategik bitim: Futbolchi va klub o‘rtasida 2030 yil yozigacha imzolangan uzoq yillik shartnoma «Barselona»ning uzoq muddatli strategik rejalari Rodri markaziga qurilganini anglatadi;

  • Busketsdan keyingi bo‘shliqqa chek: Serxio Buskets klubni tark etganidan buyon markazdagi himoyaviy muvozanatni topolmay qiynalayotgan kataloniyaliklar nihoyat jahon futbolidagi eng mukammal tayanch o‘yinchisiga ega bo‘ldi;

  • El-Klasiko intrigasining yangi cho‘qqisi: Madridning «Atletiko» klubi tarbiyalanuvchisi va «Manchester Siti» afsonasining «Barsa» libosida «Santyago Bernabeu»ga qadam qo‘yishi bo‘lajak klassik qarama-qarshiliklarni yanada dramatik va murosasiz jangga aylantiradi.

Rodrining ushbu tarixiy qarori nafaqat «Barselona»ni yana Yevropa taxti uchun asosiy da’vogarga aylantirdi, balki jahon futbolidagi eng yirik transfer intrigalaridan biriga yakun yasadi.

Sizningcha, Rodrining «Real Madrid»ni rad etib, «Barselona»ni tanlashi uning faoliyatidagi eng to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki u Madrid safida ko‘proq sovrinlarga erishishi mumkin edimi? Hansi Flik boshchiligidagi Rodrili «Barsa» 2030 yilgacha Chempionlar Ligasida nechta kubokni boshi uzra ko‘tara oladi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu sensatsion transfer iqrori tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda «Barsa» va «Real» muxlislariga ulashing!

RodriBarselonaReal MadridXansi Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Bugun, 14:03Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldiBugun, 12:15Tarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladiTarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladiBugun, 10:19Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaBugun, 09:11«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdiBugun, 06:56«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?