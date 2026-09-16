Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!

·51·Sport
Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon shaxmat Olimpiadasida Hindistonning asosiy da’vogarlaridan biri, vunderkind Dommaraju Gukesh 4-taxtaga tushirildi.
  • O‘zbekiston terma jamoasi sardori Rustam Qosimjonov esa Nodirbek Abdusattorovning reytingi Javohir Sindarovnikidan past bo‘lishiga qaramay, birinchi taxtani unga ishonib topshirdi.
  • AQSH va Xitoy terma jamoalari ham o‘zlarining kuchli tarkiblarini maydonga tushirdi.

Dunyo aql gimnastikasi markazi bo‘lmish Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar uchun asosiy da’vogar sanalgan terma jamoalarning rasmiy tarkiblari va taxtalar taqsimoti e’lon qilindi. Shaxmat jamoatchiligi va millionlab ishqibozlarning eng katta qiziqishi Hindiston jamoasiga qaratilgan edi: shaxmat toji uchun amaldagi da’vogar, vunderkind Dommaraju Gukesh qaysi taxtada o‘ynaydi? Birinchimi, ikkinchimi yoki uchinchisidami? Nihoyat, Hindiston termasining rasmiy qarori katta shov-shuvga sabab bo‘ldi: chempionlikka bosh da’vogar Gukeshga jamoaning oxirgi — 4-taxtasi topshirildi!

Hindistonlik mutasaddilar tarkibni hech qanday istisnosiz, qat’iy ravishda FIDE reytingi asosida shakllantirishni ma’qul ko‘rishgan: birinchi taxtada Praggnanandha, ikkinchida Erigaisi, uchinchida Sarin va ulardan keyin Gukesh, Vidit esa zaxirada qoldirildi. Biroq hamma jamoa ham reytingga ko‘r-ko‘rona ergashmadi. Amaldagi Olimpiada chempioni va bosh sovringa asosiy da’vogar O‘zbekiston terma jamoasi sardori Rustam Qosimjonov kutilmagan taktik yurish qildi. Nodirbek Abdusattorovning reytingi Javohir Sindarovnikidan biroz pastroq bo‘lishiga qaramay, tajribali murabbiy birinchi taxtani aynan Abdusattorovga ishonib topshirdi. Shuningdek, AQSH va Xitoy terma jamoalari ham o‘zlarining eng dahshatli tarkiblarini jangga tashladi.

Xo‘sh, Rustam Qosimjonovning ushbu taktik qarori O‘zbekistonga qanday ustunlik beradi, Gukeshning 4-taxtaga tushirilishi raqiblarga tuzoqmi va Butunjahon Olimpiadasining bosh oltiniga kimlar eng yaqin?

«Qosimjonovning zargarona yurishi»: O‘zbekiston tarkibidagi taktik intriga

O‘zbekiston milliy terma jamoasi taxtalarining taqsimoti va sardor strategiyasi:

  • 1-taxta — Nodirbek Abdusattorov: Garchi so‘nggi reytinglarda Javohir Sindarov ko‘rsatkich bo‘yicha biroz oldinlab ketgan bo‘lsa-da, Rustam Qosimjonov birinchi taxtadagi eng murakkab va og‘ir raqiblarga qarshi kurashni jamoa yetakchisi Abdusattorovga topshirdi;

  • 2-taxta — Javohir Sindarov: Dunyo elitasi safiga shiddat bilan kirib borayotgan Sindarov ikkinchi taxtada raqiblarning har qanday grand grossmeysteriga qarshi kuchli zarba berishga mas’ul bo‘ladi;

  • 3- va 4-taxtalar — Nodirbek Yaqubboyev va Shamsiddin Vohidov: Jamoaning oltin tayanchlari bo‘lgan ushbu ikki grossmeyster 3- va 4-taxtalarda O‘zbekiston termasiga kafolatlangan g‘alaba ochkolarini keltirish vazifasini bajaradi;

  • Zaxira — Muhiddin Madaminov: Iqtidorli yosh grossmeyster jamoaning asosiy zaxira kuchi sifatida zarur pallada kurashga qo‘shilishga shay holatda.

Hindistonning matematik qarori: Gukesh nega 4-taxtaga tushdi?

Hindiston superjamoasining rasmiy pozitsiyasi va ekspertlar tahlili:

  • Qat’iy reyting tamoyili: Hindiston shaxmat federatsiyasi shaxsiy maqom yoki chempionlik unvonlariga emas, faqatgina rasmiy FIDE reyting raqamlariga qarab taxtalarni taqsimlash tartibini tanladi;

  • Praggnanandha va Erigaisi oldingi safda: Natijada birinchi taxtani Rameshbabu Praggnanandha, ikkinchini Arjun Erigaisi, uchinchini esa Nihal Sarin egalladi;

  • Gukesh — «yashirin qurol»: Shaxmat toji uchun kurashayotgan Gukeshning 4-taxtada o‘ynashi Hindiston uchun oxirgi taxtalarda raqiblarni tor-mor etish va har bir o‘yinda mutlaq g‘alaba qozonish uchun qo‘llanilgan «majburiy, ammo dahshatli qurol» bo‘lishi mumkin;

  • Vidit zaxirada: Ko‘p yillik tajribaga ega Vidit Gujrati ushbu kuchli to‘rtlik ortidan zaxira o‘yinchisi maqomini oldi.

AQSH va Xitoy: Jahon grandlarining javob zarbasi

Boshqa bosh da’vogarlarning jang maydoniga tashlagan tarkiblari:

  • AQSHning superqudrati: Amerika terma jamoasi odatdagidek tajriba va yuqori saviyaga tayandi — Fabiano Karuana (1-taxta), Uesli So (2-taxta), Xans Nimann (3-taxta), Levon Aronyan (4-taxta) va Avonder Liang (zaxira);

  • Xitoyning chempionlik tandemi: Olimpiadaning yana bir bosh giganti bo‘lgan Xitoy esa Din Lijen, Vey I, Yu Yan’i, Syu Syanyuy va Van Kun singari sovuqqon grossmeysterlarini maydonga tushirmoqda;

  • Murosasiz kurash maydoni: O‘zbekiston, Hindiston, AQSH va Xitoy o‘rtasidagi to‘rt tomonlama shiddatli qarama-qarshilik ushbu Olimpiadani insoniyat shaxmat tarixidagi eng tomoshabop musobaqaga aylantirishi kutilmoqda.

Rustam Qosimjonovning mantiqiy va jur’atli qarori hamda Abdusattorov va Sindarov yetakchiligidagi O‘zbekiston jamoasi yana bir bor jahon shaxmat saltanatining eng baland cho‘qqisini zabt etishga to‘liq shay holatda turibdi.

Sizningcha, Rustam Qosimjonovning Javohir Sindarov reytingi balandroq bo‘lishiga qaramay, birinchi taxtani Nodirbek Abdusattorovga ishonib topshirishi O‘zbekistonga oltin medallarni taqdim eta oladimi? Gukeshning 4-taxtaga tushirilishi Hindistonning boshqa jamoalarga qo‘ygan ayyor tuzog‘i emasmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek grossmeysterlarining oltin sari yurishi tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!

Butunjahon shaxmat OlimpiadasiRustam QosimjonovNodirbek AbdusattorovHindiston shaxmat federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladi"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladiBugun, 13:56Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldiBugun, 12:15Tarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladiTarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladiBugun, 10:19Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaBugun, 09:11«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdiBugun, 06:56«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?