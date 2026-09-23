Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emas

·9·Texno
Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roskosmos Soyuz-2.1a raketalaridan voz kechmaydi, balki ularni yanada zamonaviy Soyuz-2.1b versiyasi bilan parallel ravishda ishlatadi.
  • Ikkala modifikatsiyaning asosiy farqi uchinchi bosqichdagi dvigatellarda bo'lib, Soyuz-2.1b'da RD0124 (14D23) dvigateli qo'llanilgan.
  • Bu esa Soyuz-2.1b'ga orbitaga ko'proq yuk olib chiqish imkonini beradi, shu bilan birga Soyuz-2.1a ham avtomatik apparatlar va boshqariladigan missiyalar uchun ishlatiladi.

Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi kosmik dasturlarda Soyuz-2.1a raketa-tashuvchilaridan foydalanishda davom etishini maʼlum qildi. Ixbt.com xabar berishicha, ushbu rusumdagi raketalarni yanada zamonaviy va energiya tejamkor Soyuz-2.1b versiyasiga moslashtirish jarayoni mavjud avloddan butunlay voz kechishni anglatmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda ikkala raketa-tashuvchi ham kosmonavtika sohasida oʻziga xos vazifalarni bajarib kelmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Soyuz-2.1a va uning yangiroq muqobili tashqi koʻrinishidan deyarli farq qilmaydi. Ularning asosiy tafovuti uchinchi bosqichda mujassamlashgan.

Texnik tafovutlar va imkoniyatlar

Mazkur ikki modifikatsiya orasidagi yagona farq dvigatellarda ekanligi aniqlangan. Xususan, Soyuz-2.1a raketasida RD0110 (11D55) dvigateli oʻrnatilgan boʻlsa, Soyuz-2.1b modelida ancha zamonaviy va samaraliroq hisoblangan RD0124 (14D23) dvigateli qoʻllanilgan.

Aynan shu kuchaytirilgan energetik imkoniyatlar Soyuz-2.1b raketasiga orbitaga koʻproq foydali yuk olib chiqish imkonini beradi. Yaqinda ushbu modifikatsiya boshqariladigan kosmik dastur doirasida Progress MS yuk kemalarini uchirishga moslashtirilgani ham buning yaqqol dalilidir.

Istiqbolli rejalar va parallel foydalanish

Kelgusida Soyuz-2.1b raketasi nafaqat Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS), balki barpo etilishi rejalashtirilayotgan Rossiya orbital stansiyasiga ham koʻproq yuk yetkazib berish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, uning joriy etilishi boshqariladigan kosmonavtika uchun mavjud raketa-tashuvchilar qatorini sezilarli darajada kengaytiradi.

Shunga qaramamay, Soyuz-2.1a oʻz oʻrnini yoʻqotmaydi va ekspluatatsiyada qoladi. Roskosmos uni ham avtomatik kosmik apparatlar, ham XKSga amalga oshiriladigan boshqariladigan missiyalar uchun qoʻllashni rejalashtirgan.

Natijada, ushbu oilaga mansub ikki xil modifikatsiya kelgusida parallel ravishda foydalanib boriladi. Bu esa kosmik parvozlarning barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

RoskosmosSoyuz-2.1aSoyuz-2.1bRaketa-tashuvchiKosmik dastur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaApple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaBugun, 00:23Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanKecha, 23:56AQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaAQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaKecha, 23:29Phone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariKecha, 11:36Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Kecha, 08:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi