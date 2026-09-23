Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roskosmos Soyuz-2.1a raketalaridan voz kechmaydi, balki ularni yanada zamonaviy Soyuz-2.1b versiyasi bilan parallel ravishda ishlatadi.
- Ikkala modifikatsiyaning asosiy farqi uchinchi bosqichdagi dvigatellarda bo'lib, Soyuz-2.1b'da RD0124 (14D23) dvigateli qo'llanilgan.
- Bu esa Soyuz-2.1b'ga orbitaga ko'proq yuk olib chiqish imkonini beradi, shu bilan birga Soyuz-2.1a ham avtomatik apparatlar va boshqariladigan missiyalar uchun ishlatiladi.
Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi kosmik dasturlarda Soyuz-2.1a raketa-tashuvchilaridan foydalanishda davom etishini maʼlum qildi. Ixbt.com xabar berishicha, ushbu rusumdagi raketalarni yanada zamonaviy va energiya tejamkor Soyuz-2.1b versiyasiga moslashtirish jarayoni mavjud avloddan butunlay voz kechishni anglatmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda ikkala raketa-tashuvchi ham kosmonavtika sohasida oʻziga xos vazifalarni bajarib kelmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Soyuz-2.1a va uning yangiroq muqobili tashqi koʻrinishidan deyarli farq qilmaydi. Ularning asosiy tafovuti uchinchi bosqichda mujassamlashgan.
Texnik tafovutlar va imkoniyatlarMazkur ikki modifikatsiya orasidagi yagona farq dvigatellarda ekanligi aniqlangan. Xususan, Soyuz-2.1a raketasida RD0110 (11D55) dvigateli oʻrnatilgan boʻlsa, Soyuz-2.1b modelida ancha zamonaviy va samaraliroq hisoblangan RD0124 (14D23) dvigateli qoʻllanilgan.
Aynan shu kuchaytirilgan energetik imkoniyatlar Soyuz-2.1b raketasiga orbitaga koʻproq foydali yuk olib chiqish imkonini beradi. Yaqinda ushbu modifikatsiya boshqariladigan kosmik dastur doirasida Progress MS yuk kemalarini uchirishga moslashtirilgani ham buning yaqqol dalilidir.
Istiqbolli rejalar va parallel foydalanishKelgusida Soyuz-2.1b raketasi nafaqat Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS), balki barpo etilishi rejalashtirilayotgan Rossiya orbital stansiyasiga ham koʻproq yuk yetkazib berish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, uning joriy etilishi boshqariladigan kosmonavtika uchun mavjud raketa-tashuvchilar qatorini sezilarli darajada kengaytiradi.
Shunga qaramamay, Soyuz-2.1a oʻz oʻrnini yoʻqotmaydi va ekspluatatsiyada qoladi. Roskosmos uni ham avtomatik kosmik apparatlar, ham XKSga amalga oshiriladigan boshqariladigan missiyalar uchun qoʻllashni rejalashtirgan.
Natijada, ushbu oilaga mansub ikki xil modifikatsiya kelgusida parallel ravishda foydalanib boriladi. Bu esa kosmik parvozlarning barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…