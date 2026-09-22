Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oppo Find X10 Pro Max smartfoni mobil suratga olish tarixida ilk bor uchta 200 megapikselli kameraga ega bo'lgan noyob tizim bilan taqdim etildi.
- Ushbu qurilma Hasselblad bilan hamkorlikda yaratilgan professional optika va ilg'or sensorlar bilan jihozlangan bo'lib, mobil fotografiya imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mobil texnologiyalar bozorida navbatdagi muhim premera boʻlib oʻtdi — Vivo kompaniyasining yangi avlod flagmanlaridan soʻng, Oppo oʻzining eng ilgʻor Find X10 Pro Max smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilma mobil suratga olish tarixida ilk bor uchta 200 megapikselli kamerani oʻz ichiga olgan noyob tizimi bilan global miqyosda eʼtiborni tortmoqda. Yangi flagman eng yuqori texnologik talablarga javob berishi va mobil fotografiya imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Professional Hasselblad optikasi va ilgʻor sensorlarSmartfonning asosiy faxri boʻlgan uchlik kamera Hasselblad bilan hamkorlikda yaratilgan. Asosiy modul 1/1,3 dyuymli yirik sensorga tayanib, CIPA 6.5 darajasidagi optik stabilizatsiya va 17 EV gacha boʻlgan dinamik diapazonni taqdim etadi. Shuningdek, 1/1,56 dyuymli oʻlchamga ega oʻta keng burchakli kamera ham yorugʻlikni 202 foizga koʻproq qabul qilish imkoniyatiga ega. Uchinchi 200 megapikselli datchik esa telefoto moduliga oʻrnatilib, CIPA 7.5 darajasidagi barqarorlashtirish tizimi bilan taʼminlangan.
Optikaning rang-baranglik aniqligi ikkinchi avlod Danxia datchigi hamda LUMO tizimi orqali nazorat qilinadi. Ushbu algoritmlar oddiy suratlar, jonli kadrlar va videolarni yozib olish jarayonida mukammal natija beradi. Portret suratga olishda esa sunʼiy intellekt terining tabiiy tuzilishini, sochlar va makiyajni ortiqcha silliqlashlarsiz asrab qolishga qaratilgan.
Asosiy kamera dinamik diapazonni kengaytirishga moʻljallangan ilgʻor DeepPix texnologiyasini olgan birinchi qurilma boʻldi. U sensorga yorugʻlik haqida koʻproq maʼlumot toʻplash imkonini berib, yuqori aniqlik va kengaytirilgan diapazonni real vaqt rejimida birlashtiradi. Ushbu jarayon toʻliq avtomatik tarzda ishlaydi va alohida HDR rejimini qoʻlda yoqishni talab qilmaydi.
Yuqori unumdorlik va MediaTek platformasiOppo Find X10 Pro Max apparat qismining asosi sifatida kuchli MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessoriga tayanadi. Ishlab chiqaruvchi uni fotosuratlarni qayta ishlash, yuqori kadrlar chastotasidagi oʻyinlar hamda lokal sunʼiy intellekt modellarini boshqarish yuklamalarini taqsimlovchi maxsus Tide Engine dvigateli bilan toʻldirgan.
Bundan tashqari, MediaTek bilan birgalikda ishlab chiqilgan Frame Tracking 2.0 texnologiyasi interfeys kechikishlarini kamaytirish hamda energiya sarfini optimallashtirish vazifasini bajaradi. Qurilma 6,78 dyuymli displey va sifatli 50 megapikselli old kamera bilan jihozlangan.
Mustahkamlik va yirik akkumulyatorSmartfon suv va changdan himoyalanish boʻyicha eng qatʼiy IP66, IP68 hamda IP69 standartlariga javob beradi. Dasturiy taʼminot sifatida esa ColorOS 17 interfeysiga ega Android 17 operatsion tizimi oʻrnatilgan.
Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun 8000 mA·sh sigʻimli akkumulyator tanlangan boʻlib, u 80 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Oppo oʻzining kremniy-uglerod texnologiyasi evaziga batareya oʻz xususiyatlarini naqd besh yil davomida yoʻqotmasligini vaʼda qilmoqda.
Izohlar 0
…