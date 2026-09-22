Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagman

·29·Texno
Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oppo Find X10 Pro Max smartfoni mobil suratga olish tarixida ilk bor uchta 200 megapikselli kameraga ega bo'lgan noyob tizim bilan taqdim etildi.
  • Ushbu qurilma Hasselblad bilan hamkorlikda yaratilgan professional optika va ilg'or sensorlar bilan jihozlangan bo'lib, mobil fotografiya imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mobil texnologiyalar bozorida navbatdagi muhim premera boʻlib oʻtdi — Vivo kompaniyasining yangi avlod flagmanlaridan soʻng, Oppo oʻzining eng ilgʻor Find X10 Pro Max smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilma mobil suratga olish tarixida ilk bor uchta 200 megapikselli kamerani oʻz ichiga olgan noyob tizimi bilan global miqyosda eʼtiborni tortmoqda. Yangi flagman eng yuqori texnologik talablarga javob berishi va mobil fotografiya imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Professional Hasselblad optikasi va ilgʻor sensorlar

Smartfonning asosiy faxri boʻlgan uchlik kamera Hasselblad bilan hamkorlikda yaratilgan. Asosiy modul 1/1,3 dyuymli yirik sensorga tayanib, CIPA 6.5 darajasidagi optik stabilizatsiya va 17 EV gacha boʻlgan dinamik diapazonni taqdim etadi. Shuningdek, 1/1,56 dyuymli oʻlchamga ega oʻta keng burchakli kamera ham yorugʻlikni 202 foizga koʻproq qabul qilish imkoniyatiga ega. Uchinchi 200 megapikselli datchik esa telefoto moduliga oʻrnatilib, CIPA 7.5 darajasidagi barqarorlashtirish tizimi bilan taʼminlangan.

Optikaning rang-baranglik aniqligi ikkinchi avlod Danxia datchigi hamda LUMO tizimi orqali nazorat qilinadi. Ushbu algoritmlar oddiy suratlar, jonli kadrlar va videolarni yozib olish jarayonida mukammal natija beradi. Portret suratga olishda esa sunʼiy intellekt terining tabiiy tuzilishini, sochlar va makiyajni ortiqcha silliqlashlarsiz asrab qolishga qaratilgan.

Asosiy kamera dinamik diapazonni kengaytirishga moʻljallangan ilgʻor DeepPix texnologiyasini olgan birinchi qurilma boʻldi. U sensorga yorugʻlik haqida koʻproq maʼlumot toʻplash imkonini berib, yuqori aniqlik va kengaytirilgan diapazonni real vaqt rejimida birlashtiradi. Ushbu jarayon toʻliq avtomatik tarzda ishlaydi va alohida HDR rejimini qoʻlda yoqishni talab qilmaydi.

Yuqori unumdorlik va MediaTek platformasi

Oppo Find X10 Pro Max apparat qismining asosi sifatida kuchli MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessoriga tayanadi. Ishlab chiqaruvchi uni fotosuratlarni qayta ishlash, yuqori kadrlar chastotasidagi oʻyinlar hamda lokal sunʼiy intellekt modellarini boshqarish yuklamalarini taqsimlovchi maxsus Tide Engine dvigateli bilan toʻldirgan.

Bundan tashqari, MediaTek bilan birgalikda ishlab chiqilgan Frame Tracking 2.0 texnologiyasi interfeys kechikishlarini kamaytirish hamda energiya sarfini optimallashtirish vazifasini bajaradi. Qurilma 6,78 dyuymli displey va sifatli 50 megapikselli old kamera bilan jihozlangan.

Mustahkamlik va yirik akkumulyator

Smartfon suv va changdan himoyalanish boʻyicha eng qatʼiy IP66, IP68 hamda IP69 standartlariga javob beradi. Dasturiy taʼminot sifatida esa ColorOS 17 interfeysiga ega Android 17 operatsion tizimi oʻrnatilgan.

Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun 8000 mA·sh sigʻimli akkumulyator tanlangan boʻlib, u 80 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Oppo oʻzining kremniy-uglerod texnologiyasi evaziga batareya oʻz xususiyatlarini naqd besh yil davomida yoʻqotmasligini vaʼda qilmoqda.

OppoSmartfonHasselbladMediaTekTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaApple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaBugun, 00:23AQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaAQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaKecha, 23:29Phone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariKecha, 11:36Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Kecha, 08:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi