Qualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdi

·25·Texno
Qualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qualcomm sun'iy intellekt imkoniyatlarini kengaytiruvchi Snapdragon 8 Elite Gen 6 va Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nomli ikkita yangi flagman protsessorini taqdim etdi.
  • Ushbu chiplar qurilmaning o'zida 200 million parametrgacha bo'lgan kichik sun'iy intellekt modellarini ishlatishga imkon beradi, bu esa smartfonlarga shaxsiy kotib vazifasini bajarish va foydalanuvchi odatlaridan kelib chiqqan holda xotira bazasini shakllantirish imkonini beradi.

Mobil texnologiyalar bozori yetakchisi boʻlgan Qualcomm kompaniyasi yillik Snapdragon Summit tadbirida sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiquvchi ikkita ilgʻor flagman protsessorini namoyish etdi. Snapdragon 8 Elite Gen 6 hamda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 deb nomlangan mazkur chiplar foydalanuvchilarga shaxsiylashtirilgan sunʼiy intellekt agentlari bilan ishlashda keng imkoniyatlar yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod chiplari 200 million parametrgacha boʻlgan kichik modellarni bevosita qurilmaning oʻzida ishlatish imkonini beruvchi takomillashtirilgan datchiklar xabi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya tufayli smartfonlar egasining shaxsiy kotibi vazifasini bajarib, nutq egalarini bir-biridan farqlay oladi va kundalik vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalanish odatlaridan kelib chiqqan holda xotira bazasini shakllantiradi.

Imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

Taqdimot davomida kompaniya vakillari yangi protsessorlar toʻlaqonli ovozli muloqot agentlarini toʻgʻridan-toʻgʻri qurilmaning oʻzida qoʻllab-quvvatlashini taʼkidlab oʻtdi. Jumladan, oddiy Snapdragon 8 Elite Gen 6 modeli sunʼiy intellekt modellarini yanada samaraliroq bajarishga moʻljallangan yangi akselerator elementiga ega.

Eng yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlgan Extreme versiyasi esa qurilmaning oʻzida 30 milliard parametrli aralash ekspertlar modelini ishga tushirish quvvatiga ega. Mazkur yondashuv modelning umumiy hajmi kattaligiga qaramay, muayyan vazifani bajarish uchun faqatgina maʼlum miqdordagi parametrlarni faollashtirish imkonini beradi. Taqqoslash uchun, Apple kompaniyasi oʻzining iyun oyidagi konferensiyasida 20 milliard parametrli shunga oʻxshash modelni taqdim etgan edi.

Kamera va multimedia imkoniyatlari

Yangi protsessorlar nafaqat sunʼiy intellekt, balki mobil suratga olish va video yozish texnologiyalarida ham keskin oʻzgarishlarni olib keladi. Qualcomm protsessorlari professional darajadagi tajribani taʼminlash uchun kameralarni piksel darajasida boshqarishni yoʻlga qoʻygan hamda tasvir barqarorligini va harakatni tushunish funksiyalarini yaxshilagan.

Xususan, Extreme versiyasi 8K aniqlikda soniyasiga 60 kadr va ultra yuqori HD formatida 4K da soniyasiga 240 kadr tezlikda sekinlashtirilgan video yozishni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u professional darajadagi yozuvlar uchun moʻljallangan yangi Advanced Professional Video kodekini faollashtiradi va qoʻngʻiroqlar vaqtida shovqinni samarali ravishda yoʻqotish texnologiyalaridan foydalanadi.

Tadbir doirasida Motorola kompaniyasi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga asoslangan yangi Motorola Signature 27 smartfonini namoyish etdi va uni joriy yilda sotuvga chiqarishini bildirdi. Bugungi kunda Qualcomm sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlovchi 40 dan ortiq qurilmalar ustida ish olib bormoqda, biroq mutaxassislar foydalanuvchilar kelgusida ham sunʼiy intellekt imkoniyatlari uchun maxsus gadjetlardan koʻra koʻproq aynan smartfonlarni afzal koʻrishiga tayanmoqda.

QualcommSnapdragonSunʼiy intellektSmartfonProtsessor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiUchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiBugun, 01:51NASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaNASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaBugun, 01:24Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaApple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaBugun, 00:23Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi