Qualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qualcomm sun'iy intellekt imkoniyatlarini kengaytiruvchi Snapdragon 8 Elite Gen 6 va Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nomli ikkita yangi flagman protsessorini taqdim etdi.
- Ushbu chiplar qurilmaning o'zida 200 million parametrgacha bo'lgan kichik sun'iy intellekt modellarini ishlatishga imkon beradi, bu esa smartfonlarga shaxsiy kotib vazifasini bajarish va foydalanuvchi odatlaridan kelib chiqqan holda xotira bazasini shakllantirish imkonini beradi.
Mobil texnologiyalar bozori yetakchisi boʻlgan Qualcomm kompaniyasi yillik Snapdragon Summit tadbirida sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiquvchi ikkita ilgʻor flagman protsessorini namoyish etdi. Snapdragon 8 Elite Gen 6 hamda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 deb nomlangan mazkur chiplar foydalanuvchilarga shaxsiylashtirilgan sunʼiy intellekt agentlari bilan ishlashda keng imkoniyatlar yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod chiplari 200 million parametrgacha boʻlgan kichik modellarni bevosita qurilmaning oʻzida ishlatish imkonini beruvchi takomillashtirilgan datchiklar xabi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya tufayli smartfonlar egasining shaxsiy kotibi vazifasini bajarib, nutq egalarini bir-biridan farqlay oladi va kundalik vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalanish odatlaridan kelib chiqqan holda xotira bazasini shakllantiradi.
Imkoniyatlar va texnik xususiyatlarTaqdimot davomida kompaniya vakillari yangi protsessorlar toʻlaqonli ovozli muloqot agentlarini toʻgʻridan-toʻgʻri qurilmaning oʻzida qoʻllab-quvvatlashini taʼkidlab oʻtdi. Jumladan, oddiy Snapdragon 8 Elite Gen 6 modeli sunʼiy intellekt modellarini yanada samaraliroq bajarishga moʻljallangan yangi akselerator elementiga ega.
Eng yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlgan Extreme versiyasi esa qurilmaning oʻzida 30 milliard parametrli aralash ekspertlar modelini ishga tushirish quvvatiga ega. Mazkur yondashuv modelning umumiy hajmi kattaligiga qaramay, muayyan vazifani bajarish uchun faqatgina maʼlum miqdordagi parametrlarni faollashtirish imkonini beradi. Taqqoslash uchun, Apple kompaniyasi oʻzining iyun oyidagi konferensiyasida 20 milliard parametrli shunga oʻxshash modelni taqdim etgan edi.
Kamera va multimedia imkoniyatlariYangi protsessorlar nafaqat sunʼiy intellekt, balki mobil suratga olish va video yozish texnologiyalarida ham keskin oʻzgarishlarni olib keladi. Qualcomm protsessorlari professional darajadagi tajribani taʼminlash uchun kameralarni piksel darajasida boshqarishni yoʻlga qoʻygan hamda tasvir barqarorligini va harakatni tushunish funksiyalarini yaxshilagan.
Xususan, Extreme versiyasi 8K aniqlikda soniyasiga 60 kadr va ultra yuqori HD formatida 4K da soniyasiga 240 kadr tezlikda sekinlashtirilgan video yozishni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u professional darajadagi yozuvlar uchun moʻljallangan yangi Advanced Professional Video kodekini faollashtiradi va qoʻngʻiroqlar vaqtida shovqinni samarali ravishda yoʻqotish texnologiyalaridan foydalanadi.
Tadbir doirasida Motorola kompaniyasi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga asoslangan yangi Motorola Signature 27 smartfonini namoyish etdi va uni joriy yilda sotuvga chiqarishini bildirdi. Bugungi kunda Qualcomm sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlovchi 40 dan ortiq qurilmalar ustida ish olib bormoqda, biroq mutaxassislar foydalanuvchilar kelgusida ham sunʼiy intellekt imkoniyatlari uchun maxsus gadjetlardan koʻra koʻproq aynan smartfonlarni afzal koʻrishiga tayanmoqda.
Izohlar 0
…