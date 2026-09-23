AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildi

·20·Texno
AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh Milliy kosmonavtika va aviatsiya boshqarmasi (NASA)
  • Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkilotiga (ISRO)
  • Yerning tabiiy yoʻldoshida doimiy baza barpo etish dasturiga qoʻshilishni taklif qildi.
  • Bu taklif Bangalorda boʻlib oʻtgan Amerika-Hindiston fuqarolik kosmosi boʻyicha ishchi guruhining yigʻilishida eʼlon qilindi va ikki mamlakat oʻrtasidagi strategik hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

AQSh Milliy kosmonavtika va aviatsiya boshqarmasi (NASA) Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkilotiga (ISRO) Yerning tabiiy yoʻldoshida doimiy baza barpo etish dasturiga qoʻshilishni rasman taklif qildi. Ushbu muhim tashabbus Bangalor shahrida boʻlib oʻtgan Amerika-Hindiston fuqarolik kosmosi boʻyicha ishchi guruhining yigʻilishida eʼlon qilindi va ikki mamlakat oʻrtasidagi strategik hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar mazkur uchrashuvda nafaqat oy bazasini, balki ilm-fan, boshqariladigan kosmonavtika va ilmiy maʼlumotlar almashinuvini ham kengaytirishga kelishib oldilar. Ushbu hamkorlik Artemis dasturi doirasidagi bitimlarga asoslanadi va kelgusidagi kosmik tadqiqotlar uchun poydevor vazifasini bajaradi.

Hozirgi bosqichda rasmiy Dehli NASAning oy bazasiga qoʻshilish boʻyicha aniq hissasi yoki roli haqida hali uzil-kesil bayonot bermadi. Hindiston hukumati uchun masalaning mohiyati faqat ishtirok etishda emas, balki kelajakdagi Oy infratuzilmasini shakllantirishda mamlakatga qanday maqom va vakolatlar berilishida ham ekanligi taʼkidlanmoqda.

Milliy dasturlar va xalqaro hamkorlik

Qayd etilishicha, Hindiston xalqaro loyihalarga qoʻshilish bilan bir qatorda oʻzining milliy kosmik infratuzilmasini ham jadal rivojlantirib bormoqda. Xususan, mamlakat 2035-yilga borib «Bharatiya Antariksh Station» deb nomlangan oʻz kosmik stansiyasini yaratishni hamda 2040-yilga kelib oyga hindistonlik astronavtni yuborishni rejalashtirgan.

Hindiston oʻzining milliy imkoniyatlarini mustahkamlash barobarida xalqaro sheriklikni ham faol kengaytirmoqda. 10-sentyabr kuni Parijda oʻtgan Xalqaro kosmik sammitda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Fransiya va boshqa davlatlarni mamlakatning navbatdagi kosmik dasturida sherik boʻlishga taklif qilgan edi.

Mamlakat bu borada yetarlicha amaliy tajribaga ham ega. Jumladan, 2023-yilda «Chandrayan-3» apparatining Oyning janubiy qutbiga muvaffaqiyatli qoʻngani hamda NASA va ISROning qoʻshma NISAR missiyasi ikki davlat mutaxassislari birgalikda murakkab kosmik qurilmalar yarata olishini amalda koʻrsatib berdi.

Kelgusidagi istiqbollar

Shuningdek, 2025-yil iyun oyida hindistonlik astronavt Shubxanshu Shukl Axiom-4 missiyasi doirasida Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) safar uyushtirib, kelgusidagi Gaganyaan milliy boshqariladigan dasturi uchun muhim amaliy tajriba toʻplashi kutilmoqda. Bu esa mamlakatning kadrlar salohiyatini yanada oshiradi.

Mutaxassislarning fikricha, Hindiston oʻzining mustaqil sanoat va ilmiy bazasiga ega boʻlgani sababli, AQShning oy infratuzilmasi loyihasida qatnashish milliy dasturdan voz kechishni anglatmaydi. Aksincha, bu Hindiston uchun jahon darajasidagi kosmik tashabbuslarda oʻz oʻrnini mustahkamlash yoʻlidagi qoʻshimcha qadam boʻlishi mumkin.

NASAISROKosmosOy bazasiHindiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaApple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaBugun, 00:23Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanKecha, 23:56AQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaAQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaKecha, 23:29Phone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariKecha, 11:36Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Kecha, 08:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi