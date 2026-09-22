AQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonida

·13·Texno
AQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQShdagi 10 mingga yaqin suv ta'minoti tashkilotlaridan 1787 tasida xodimlarning ma'lumotlari zararli dasturlar tomonidan o'g'irlanganligi aniqlandi.
  • Bu ma'lumotlar orasida 250 dan ortiq tashkilotning operatsion tarmoqlariga va suv oqimini boshqaruvchi tizimlarga kirish imkonini beruvchi ma'lumotlar ham bor.

AQShning suv va oqova suvlarni tozalash xizmatlarini koʻrsatuvchi bir mingdan ortiq provayderlari xodimlarining maxfiy kalitlari va faol seanslarini oʻgʻirlashga qodir boʻlgan zararli dasturlar tufayli jiddiy kiberxavf ostida qolgani maʼlum boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kiberxavfsizlikka ixtisoslashgan SpyCloud kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot muhim infratuzilma obʼektlari nisbatan osonlik bilan buzib kirishga moyil ekanini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, parollarni oʻgʻirlovchi infostealer turidagi zararli dasturlar yangilik boʻlmasa-da, ularning keng tarqalgani xakerlarga sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanmasdan ham tarmoqlarga osonlikcha kirish yoʻlini ochib bermoqda. SpyCloud AQSh Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligida roʻyxatdan oʻtgan 10 mingga yaqin tashkilotga tegishli 66 mingdan ortiq ochiq tizimlar bazasini tahlil qilib chiqdi.

Tadqiqot natijalariga koʻra, tekshirilgan provayderlarning qariyb 20 foizida, aniqrogʻi 1787 ta tashkilotda xodimitlarning maʼlumotlari zararli dasturlar tomonidan oʻgʻirlangani aniqlangan. Ularning kamida 250 tasida toʻgʻridan-toʻgʻri operatsion tarmoqlar hamda suv oqimi va nasoslarni boshqaruvchi masofaviy kirish tizimlariga yoʻl ochuvchi maʼlumotlar oshkor boʻlgan.

Taʼminot zanjiri va yagona zaifliklar

Tahlillar davomida nomi oshkor etilmagan oʻlchov texnologiyalari provayderining tarmogʻidagi qurilma ham zararli dastur yuqtirib olgani aniqlandi. Ushbu qurilma orqali mazkur texnologiyaga tayanuvchi 167 ta kommunal xizmat kompaniyasining parollari oʻgʻirlangan. SpyCloud vakili Jeyson Lankaster bu kabi yagona buzilish oʻzaro aloqador boʻlmagan yuzlab tashkilotlarga jinoyatchilarning qoʻshilib qolishiga sabab boʻlganini taʼkidladi.

Infostealer dasturlari nafaqat saqlangan parollarni, balki foydalanuvchi tizimda faol ekanini bildiruvchi seans tokenlarini ham oʻgʻirlaydi. Bu orqali xakerlar qonuniy foydalanuvchi sifatida tizimga kirib, koʻp bosqichli autentifikatsiya (MFA) tizimlarini ham chetlab oʻtishga erishadilar. Jinoyatchilar bunday maʼlumotlarni maxsus platformalarda oʻzaro savdo qilishadi.

Infratuzilmadagi boshqa tahdidlar va xulosalar

Mazkur tadqiqot AQShdagi suv taʼminoti korxonalariga qilingan bir qator kiberhujumlardan keyin eʼlon qilindi. Hukumat doiralari bu hujumlarni Eron bilan aloqador guruhlarga bogʻlamoqda. Biroq SpyCloud mutaxassislari Eron bilan bogʻliq hujumlarda oʻgʻirlangan parollardan foydalanilganiga oid hech qanday dalil topmaganini bildirdi.

Ushbu holatlarda muammo koʻproq jismoniy boshqaruvchilar va mexanik kalitlardagi zavod sozlamalaridagi standart parollar kabi zaifliklar bilan bogʻliq boʻlgan. Shunga qaramay, mutaxassislar parollarni oʻgʻirlash holatlari muhim infratuzilma xavfsizligiga tahdid soluvchi asosiy omillardan biri boʻlib qolayotganini va suv sektori bu xavflarning barchasiga bir vaqtning oʻzida eʼtibor qaratishi lozimligini taʼkidlamoqda.

KiberxavfsizlikXakerlarSuvTaʼminotiAQShSpyCloud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Phone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariBugun, 11:36Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Bugun, 08:19Apple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayaptiApple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayaptiBugun, 04:50Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiBugun, 02:57Kiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandiKiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandiBugun, 02:24Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiSamsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiBugun, 01:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi