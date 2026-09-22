AQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQShdagi 10 mingga yaqin suv ta'minoti tashkilotlaridan 1787 tasida xodimlarning ma'lumotlari zararli dasturlar tomonidan o'g'irlanganligi aniqlandi.
- Bu ma'lumotlar orasida 250 dan ortiq tashkilotning operatsion tarmoqlariga va suv oqimini boshqaruvchi tizimlarga kirish imkonini beruvchi ma'lumotlar ham bor.
AQShning suv va oqova suvlarni tozalash xizmatlarini koʻrsatuvchi bir mingdan ortiq provayderlari xodimlarining maxfiy kalitlari va faol seanslarini oʻgʻirlashga qodir boʻlgan zararli dasturlar tufayli jiddiy kiberxavf ostida qolgani maʼlum boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kiberxavfsizlikka ixtisoslashgan SpyCloud kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot muhim infratuzilma obʼektlari nisbatan osonlik bilan buzib kirishga moyil ekanini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, parollarni oʻgʻirlovchi infostealer turidagi zararli dasturlar yangilik boʻlmasa-da, ularning keng tarqalgani xakerlarga sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanmasdan ham tarmoqlarga osonlikcha kirish yoʻlini ochib bermoqda. SpyCloud AQSh Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligida roʻyxatdan oʻtgan 10 mingga yaqin tashkilotga tegishli 66 mingdan ortiq ochiq tizimlar bazasini tahlil qilib chiqdi.
Tadqiqot natijalariga koʻra, tekshirilgan provayderlarning qariyb 20 foizida, aniqrogʻi 1787 ta tashkilotda xodimitlarning maʼlumotlari zararli dasturlar tomonidan oʻgʻirlangani aniqlangan. Ularning kamida 250 tasida toʻgʻridan-toʻgʻri operatsion tarmoqlar hamda suv oqimi va nasoslarni boshqaruvchi masofaviy kirish tizimlariga yoʻl ochuvchi maʼlumotlar oshkor boʻlgan.
Taʼminot zanjiri va yagona zaifliklarTahlillar davomida nomi oshkor etilmagan oʻlchov texnologiyalari provayderining tarmogʻidagi qurilma ham zararli dastur yuqtirib olgani aniqlandi. Ushbu qurilma orqali mazkur texnologiyaga tayanuvchi 167 ta kommunal xizmat kompaniyasining parollari oʻgʻirlangan. SpyCloud vakili Jeyson Lankaster bu kabi yagona buzilish oʻzaro aloqador boʻlmagan yuzlab tashkilotlarga jinoyatchilarning qoʻshilib qolishiga sabab boʻlganini taʼkidladi.
Infostealer dasturlari nafaqat saqlangan parollarni, balki foydalanuvchi tizimda faol ekanini bildiruvchi seans tokenlarini ham oʻgʻirlaydi. Bu orqali xakerlar qonuniy foydalanuvchi sifatida tizimga kirib, koʻp bosqichli autentifikatsiya (MFA) tizimlarini ham chetlab oʻtishga erishadilar. Jinoyatchilar bunday maʼlumotlarni maxsus platformalarda oʻzaro savdo qilishadi.
Infratuzilmadagi boshqa tahdidlar va xulosalarMazkur tadqiqot AQShdagi suv taʼminoti korxonalariga qilingan bir qator kiberhujumlardan keyin eʼlon qilindi. Hukumat doiralari bu hujumlarni Eron bilan aloqador guruhlarga bogʻlamoqda. Biroq SpyCloud mutaxassislari Eron bilan bogʻliq hujumlarda oʻgʻirlangan parollardan foydalanilganiga oid hech qanday dalil topmaganini bildirdi.
Ushbu holatlarda muammo koʻproq jismoniy boshqaruvchilar va mexanik kalitlardagi zavod sozlamalaridagi standart parollar kabi zaifliklar bilan bogʻliq boʻlgan. Shunga qaramay, mutaxassislar parollarni oʻgʻirlash holatlari muhim infratuzilma xavfsizligiga tahdid soluvchi asosiy omillardan biri boʻlib qolayotganini va suv sektori bu xavflarning barchasiga bir vaqtning oʻzida eʼtibor qaratishi lozimligini taʼkidlamoqda.
Izohlar 0
…