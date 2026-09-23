Samuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblayman

·33·Sport
Samuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblayman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Borussiya Dortmund yosh hujumchisi Samuele Inacio, oʻzini italyan his qilgani uchun Italiya terma jamoasini tanlaganini maʼlum qildi.
  • Braziliyalik boʻlishiga qaramay, u yoshlar darajasidan boshlab doimo Italiya sharafini himoya qilib kelgan va bu uning uchun tabiiy qadam boʻlgan.
  • Inachoning eng katta orzusi Italiya bilan Jahon chempionatida gʻalaba qozonishdir.

Borussiya Dortmund yosh hujumchisi Samuele Inacio Italiya milliy jamoasining Millatlar ligasidagi oʻyinlari uchun chaqiruv oldi va oʻzining tanlovi haqida gapirib oʻtdi. Rivista Undici nashriga bergan intervyusida 2008 yilda tugʻilgan futbolchi nima uchun aynan Italiya termasini tanlaganini va kelajakdagi ulkan rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Asli braziliyalik boʻlib, otasi Pia orqali futbol olamiga kirib kelgan y истеъdodli forvard Lyuksemburgga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida debyut qilgan edi. Shundan soʻng uni rasmiy musobaqalar uchun asosiy tarkibga jalb etishdi. Inachoning soʻzlariga koʻra, terma jamoadan chaqiruv kelganini eshitgan zahoti u oʻz doʻstlari davrasida katta xursandchilik bilan nishonlagan.

Italiya termasini tanlashdagi bosh sabab

Futbolchi oʻzining kelajagi borasida barcha variantlarni diqqat bilan oʻylab chiqqanini taʼkidladi. Biroq yakunda uning yuragi aynan apelsinrangli libosni tanladi. Uning fikricha, oʻzini bu mamlakatga tegishli his qilish har qanday boshqa omildan ustun turadi.

«Men barcha variantlarni koʻrib chiqdim, ammo Italiyani tanladim, chunki oʻzimni koʻproq italyan deb hisoblayman», — deydi Samuele Inacio. U yoshlar darajasidan boshlab doimo ushbu mamlakat sharafini himoya qilib kelganini va bu qaror uning uchun tabiiy qadam boʻlganini qoʻshimcha qildi.

Jahon chempionati orzusi va yangi motivatsiya

Inachoning asosiy maqsadi juda ulkan boʻlib, u Italiya terma jamoasi safida eng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishni istaydi. Uning taʼkidlashicha, soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatsizliklar jamoa va uning oʻzi uchun qoʻshimcha kuch baxsh etadi.

«Mening eng katta orzuim — Italiya bilan Jahon chempionatida gʻalaba qozonish. Saralashdagi soʻnggi muvaffaqiyatsizliklar biz uchun qoʻshimcha motivatsiya vazifasini oʻtaydi, asosiy maqsadimiz — italyanlarga yana muhim hissiyotlarni qayta boshdan kechiktirish», — deydi yosh hujumchi.

Shuningdek, futbolchi klubdagi muvaffaqiyatlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Borussiya Dortmund safida Eintracht darvozasiga kiritgan ilk goli uning hayotidagi eng baxtli kunlardan biri boʻlganini va bunday kuchli hissiyotni ilgari hech qachon boshdan kechirmaganini tan oldi.

Samuele InacioBorussiya DortmundItaliya terma jamoasiFutbol yangiliklariMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga xet-trik qayd etdiBrayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga xet-trik qayd etdiBugun, 02:54Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiBugun, 00:55Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiKecha, 23:51Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKecha, 23:51Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKecha, 23:37Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiKecha, 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi