Samuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblayman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Borussiya Dortmund yosh hujumchisi Samuele Inacio, oʻzini italyan his qilgani uchun Italiya terma jamoasini tanlaganini maʼlum qildi.
- Braziliyalik boʻlishiga qaramay, u yoshlar darajasidan boshlab doimo Italiya sharafini himoya qilib kelgan va bu uning uchun tabiiy qadam boʻlgan.
- Inachoning eng katta orzusi Italiya bilan Jahon chempionatida gʻalaba qozonishdir.
Borussiya Dortmund yosh hujumchisi Samuele Inacio Italiya milliy jamoasining Millatlar ligasidagi oʻyinlari uchun chaqiruv oldi va oʻzining tanlovi haqida gapirib oʻtdi. Rivista Undici nashriga bergan intervyusida 2008 yilda tugʻilgan futbolchi nima uchun aynan Italiya termasini tanlaganini va kelajakdagi ulkan rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Asli braziliyalik boʻlib, otasi Pia orqali futbol olamiga kirib kelgan y истеъdodli forvard Lyuksemburgga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida debyut qilgan edi. Shundan soʻng uni rasmiy musobaqalar uchun asosiy tarkibga jalb etishdi. Inachoning soʻzlariga koʻra, terma jamoadan chaqiruv kelganini eshitgan zahoti u oʻz doʻstlari davrasida katta xursandchilik bilan nishonlagan.
Italiya termasini tanlashdagi bosh sababFutbolchi oʻzining kelajagi borasida barcha variantlarni diqqat bilan oʻylab chiqqanini taʼkidladi. Biroq yakunda uning yuragi aynan apelsinrangli libosni tanladi. Uning fikricha, oʻzini bu mamlakatga tegishli his qilish har qanday boshqa omildan ustun turadi.
«Men barcha variantlarni koʻrib chiqdim, ammo Italiyani tanladim, chunki oʻzimni koʻproq italyan deb hisoblayman», — deydi Samuele Inacio. U yoshlar darajasidan boshlab doimo ushbu mamlakat sharafini himoya qilib kelganini va bu qaror uning uchun tabiiy qadam boʻlganini qoʻshimcha qildi.
Jahon chempionati orzusi va yangi motivatsiyaInachoning asosiy maqsadi juda ulkan boʻlib, u Italiya terma jamoasi safida eng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishni istaydi. Uning taʼkidlashicha, soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatsizliklar jamoa va uning oʻzi uchun qoʻshimcha kuch baxsh etadi.
«Mening eng katta orzuim — Italiya bilan Jahon chempionatida gʻalaba qozonish. Saralashdagi soʻnggi muvaffaqiyatsizliklar biz uchun qoʻshimcha motivatsiya vazifasini oʻtaydi, asosiy maqsadimiz — italyanlarga yana muhim hissiyotlarni qayta boshdan kechiktirish», — deydi yosh hujumchi.
Shuningdek, futbolchi klubdagi muvaffaqiyatlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Borussiya Dortmund safida Eintracht darvozasiga kiritgan ilk goli uning hayotidagi eng baxtli kunlardan biri boʻlganini va bunday kuchli hissiyotni ilgari hech qachon boshdan kechirmaganini tan oldi.
Izohlar 0
…