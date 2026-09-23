Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqda

·29·Texno
Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasi Whoop kabi oddiy fitnes-treker yaratish ustida ishlamoqda, bu qurilma sensorli hisoblash moduli bilan yupqa matoli bilaguzuk shaklida bo'lishi kutilmoqda.
  • Bloomberg nashrining xabariga ko'ra, bu mahsulotning to'laqonli ishlab chiqilishi va bozorga chiqarilishi masalasi dastlabki texnologik tadqiqot bosqichida.
  • Mutaxassislar ushbu gadjetning 2028-yilgacha sotuvga chiqarilmasligini taxmin qilishmoqda.

Apple korporatsiyasi Whoop kompaniyasiga raqobat tugʻdirishi mumkin boʻlgan yangi ekransiz fitnes-treker yaratish ustida ish boshladi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, iPhone ishlab chiqaruvchisi hozirgi kunda ushbu mahsulotni toʻlaqonli ishlab chiqish va bozorga chiqarish masalasini hal qilish uchun dastlabki texnologik tadqiqot bosqichida turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur loyiha doirasida allaqachon bir nechta prototiplar tayyorlab koʻrilgan. Yangi qurilma sensor bilan jihozlangan hisoblash moduliga ega yupqa matoli bilaguzuk koʻrinishida taqdim etilishi kutilmoqda. Biroq, mutaxassislarning fikricha, ushbu gadjet 2028-yilgacha sotuvga chiqarilmaydi.

Yangi yoʻnalish va istiqbollar

Eslatib oʻtamiz, Apple bozorda oʻzining mashhur Apple Watch aqlli soatlari orqali ham foydalanuvchilarning jismoniy faolligi, yurak urishi va uyqu sifatini muvaffaqiyatli kuzatib kelmoqda. Shunga qaramay, yangi loyihadagi form-faktor oʻzining oddiy fitnes bilaguzuklari bilan tanilgan va qiymati 10 milliard dollardan oshgan Whoop mahsulotlariga juda oʻxshashligi bilan ajralib turadi.

Ushbu yangilik Apple uchun muhim oʻzgarishlar davriga toʻgʻri kelmoqda. Joriy yilning avgust oyida Tim Cook kompaniya bosh direktori lavozimidan ketib, ijrochi rais sifatida ish boshlagan edi, kompaniya boshqaruvi tepsiga esa yangi bosh direktor John Ternus keldi. Shuningdek, korporatsiya xotira chiplari yetishmovchiligi va xarajatlarning oshishi kabi qiyinchiliklarga duch kelayotganiga qaramay, yangi yigʻiladigan smartfon, planshetlar va MacBook Pro qurilmalarini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda.

Texnologik bozor va raqobat

Qayd etilishicha, Apple bir vaqtning oʻzida sunʼiy intellekt davrida yetakchi boʻlish uchun apparat taʼminotini rivojlantirish ustida ishlamoqda. Xususan, kompaniya tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblab, OpenAI bilan sud jarayonlarini ham olib bormoqda.

Hozircha Apple matbuot xizmati ushbu yangi fitnes-treker yuzasidan qoʻshimcha maʼlumot berishdan oʻzini tiymoqda. Biroq, texnologiya olamidagi ushbu qadam kompaniyaning taqiluvchi qurilmalar bozoridagi taʼsirini yanada kengaytirishga qaratilganini koʻrsatadi.

AppleFitnes-trekerWhoopTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanKecha, 23:56AQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaAQSh suv taʼminoti tizimlari xakerlar nishonidaKecha, 23:29Phone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariKecha, 11:36Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Kecha, 08:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi