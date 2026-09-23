Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasi Whoop kabi oddiy fitnes-treker yaratish ustida ishlamoqda, bu qurilma sensorli hisoblash moduli bilan yupqa matoli bilaguzuk shaklida bo'lishi kutilmoqda.
- Bloomberg nashrining xabariga ko'ra, bu mahsulotning to'laqonli ishlab chiqilishi va bozorga chiqarilishi masalasi dastlabki texnologik tadqiqot bosqichida.
- Mutaxassislar ushbu gadjetning 2028-yilgacha sotuvga chiqarilmasligini taxmin qilishmoqda.
Apple korporatsiyasi Whoop kompaniyasiga raqobat tugʻdirishi mumkin boʻlgan yangi ekransiz fitnes-treker yaratish ustida ish boshladi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, iPhone ishlab chiqaruvchisi hozirgi kunda ushbu mahsulotni toʻlaqonli ishlab chiqish va bozorga chiqarish masalasini hal qilish uchun dastlabki texnologik tadqiqot bosqichida turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur loyiha doirasida allaqachon bir nechta prototiplar tayyorlab koʻrilgan. Yangi qurilma sensor bilan jihozlangan hisoblash moduliga ega yupqa matoli bilaguzuk koʻrinishida taqdim etilishi kutilmoqda. Biroq, mutaxassislarning fikricha, ushbu gadjet 2028-yilgacha sotuvga chiqarilmaydi.
Yangi yoʻnalish va istiqbollarEslatib oʻtamiz, Apple bozorda oʻzining mashhur Apple Watch aqlli soatlari orqali ham foydalanuvchilarning jismoniy faolligi, yurak urishi va uyqu sifatini muvaffaqiyatli kuzatib kelmoqda. Shunga qaramay, yangi loyihadagi form-faktor oʻzining oddiy fitnes bilaguzuklari bilan tanilgan va qiymati 10 milliard dollardan oshgan Whoop mahsulotlariga juda oʻxshashligi bilan ajralib turadi.
Ushbu yangilik Apple uchun muhim oʻzgarishlar davriga toʻgʻri kelmoqda. Joriy yilning avgust oyida Tim Cook kompaniya bosh direktori lavozimidan ketib, ijrochi rais sifatida ish boshlagan edi, kompaniya boshqaruvi tepsiga esa yangi bosh direktor John Ternus keldi. Shuningdek, korporatsiya xotira chiplari yetishmovchiligi va xarajatlarning oshishi kabi qiyinchiliklarga duch kelayotganiga qaramay, yangi yigʻiladigan smartfon, planshetlar va MacBook Pro qurilmalarini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda.
Texnologik bozor va raqobatQayd etilishicha, Apple bir vaqtning oʻzida sunʼiy intellekt davrida yetakchi boʻlish uchun apparat taʼminotini rivojlantirish ustida ishlamoqda. Xususan, kompaniya tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblab, OpenAI bilan sud jarayonlarini ham olib bormoqda.
Hozircha Apple matbuot xizmati ushbu yangi fitnes-treker yuzasidan qoʻshimcha maʼlumot berishdan oʻzini tiymoqda. Biroq, texnologiya olamidagi ushbu qadam kompaniyaning taqiluvchi qurilmalar bozoridagi taʼsirini yanada kengaytirishga qaratilganini koʻrsatadi.
Izohlar 0
…