Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi
Futbol boʻyicha U-20 jahon chempionatida hal qiluvchi bosqichlar davom etmoqda. Musobaqaning yarim finalida Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradigan Italiya yoshlar jamoasi sardori Azzurra Gallo Repubblica nashriga bergan eksklyuziv intervyusida jamoaning kayfiyati, erishilgan natijalar va ayollar futbolidagi dolzarb masalalar haqida gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu bosqichga chiqishning oʻziyoq jamoa uchun gʻayrioddiy voqelik boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Azzurra Gallo maydonda ham, uning tashqarisida ham sardorlik masʼuliyatini chuqur his qilishini taʼkidladi. Uning fikricha, sardorlik faqatgina texnik koʻrsatkichlar bilan cheklanib qolmay, balki jamoadoshlar bilan insoniy munosabatlarni ham talab qiladi. Shuningdek, futbolchilarning oʻzaro ishonchi va birdamligi jamoani yanada kuchaytirganini qayd etdi.
Jamoaviy birdamlik va musobaqa muhitiItaliya terma jamoasining ichki muhiti juda ahil ekanini taʼkidlagan sardor qizlar boʻsh vaqtlarini qanday oʻtkazishlarini ham eslab oʻtdi. Uning aytishicha, stol tennisi oʻynash, burraco karta oʻyini va birgalikda ovqatlanish jarayonlari jamoada oʻzgacha energiya hosil qiladi. Bunday damlarda vaqt toʻxtagandek tuyulishi va jamoa bir oilaga aylangani seziladi.
Intervyu davomida ayollar futbolidagi muammolar va kelajak haqidagi qarashlar ham tilga olindi. Gallo kun kelib Futbol federatsiyasiga ayol kishi rahbarlik qilishini koʻrishni istashini bildirdi. U ayollar futboli jadal rivojlanayotganiga qaramay, erkak hamkasblar bilan maoshlardagi tafovutni bartaraf etish uchun hali koʻp ish qilish kerakligini taʼkidladi.
FIFAning yangi qoidalari va Ispaniyaga qarshi oʻyinShu bilan birga, FIFAning yangi qoidalariga ijobiy baho berildi. Endilikda har bir ayollar milliy terma jamoasida bosh murabbiy yoki uning yordamchisi ayol kishi boʻlishi shartligi futbolchilar oʻzlarini yanada koʻproq namoyon etishlariga imkon bermoqda. Bosh murabbiy Matteucci va yordamchi murabbiy Lisi bilan munosabatlar juda aʼlo darajada ekanligi urgʻulandi.
Ertangi raqib – Ispaniya terma jamoasining kuchiga toʻxtalib oʻtar ekan, Italiya sardori raqibdan qoʻrqmasliklarini bildirdi. Ularning juda kuchli ekani maʼlum, biroq italyan qizlari ham munosib qarshilik koʻrsatishga tayyor. Kiyinish xonasida reggaeton va ispancha musika sadolari ostida raqsga tushib, yaxshi kayfiyatda tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa chempionlik unvoni sari olgʻa qadam tashlamoqda.
Izohlar 0
…