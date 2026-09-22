Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi

·0·Sport
Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi

Futbol boʻyicha U-20 jahon chempionatida hal qiluvchi bosqichlar davom etmoqda. Musobaqaning yarim finalida Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradigan Italiya yoshlar jamoasi sardori Azzurra Gallo Repubblica nashriga bergan eksklyuziv intervyusida jamoaning kayfiyati, erishilgan natijalar va ayollar futbolidagi dolzarb masalalar haqida gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu bosqichga chiqishning oʻziyoq jamoa uchun gʻayrioddiy voqelik boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Azzurra Gallo maydonda ham, uning tashqarisida ham sardorlik masʼuliyatini chuqur his qilishini taʼkidladi. Uning fikricha, sardorlik faqatgina texnik koʻrsatkichlar bilan cheklanib qolmay, balki jamoadoshlar bilan insoniy munosabatlarni ham talab qiladi. Shuningdek, futbolchilarning oʻzaro ishonchi va birdamligi jamoani yanada kuchaytirganini qayd etdi.

Jamoaviy birdamlik va musobaqa muhiti

Italiya terma jamoasining ichki muhiti juda ahil ekanini taʼkidlagan sardor qizlar boʻsh vaqtlarini qanday oʻtkazishlarini ham eslab oʻtdi. Uning aytishicha, stol tennisi oʻynash, burraco karta oʻyini va birgalikda ovqatlanish jarayonlari jamoada oʻzgacha energiya hosil qiladi. Bunday damlarda vaqt toʻxtagandek tuyulishi va jamoa bir oilaga aylangani seziladi.

Intervyu davomida ayollar futbolidagi muammolar va kelajak haqidagi qarashlar ham tilga olindi. Gallo kun kelib Futbol federatsiyasiga ayol kishi rahbarlik qilishini koʻrishni istashini bildirdi. U ayollar futboli jadal rivojlanayotganiga qaramay, erkak hamkasblar bilan maoshlardagi tafovutni bartaraf etish uchun hali koʻp ish qilish kerakligini taʼkidladi.

FIFAning yangi qoidalari va Ispaniyaga qarshi oʻyin

Shu bilan birga, FIFAning yangi qoidalariga ijobiy baho berildi. Endilikda har bir ayollar milliy terma jamoasida bosh murabbiy yoki uning yordamchisi ayol kishi boʻlishi shartligi futbolchilar oʻzlarini yanada koʻproq namoyon etishlariga imkon bermoqda. Bosh murabbiy Matteucci va yordamchi murabbiy Lisi bilan munosabatlar juda aʼlo darajada ekanligi urgʻulandi.

Ertangi raqib – Ispaniya terma jamoasining kuchiga toʻxtalib oʻtar ekan, Italiya sardori raqibdan qoʻrqmasliklarini bildirdi. Ularning juda kuchli ekani maʼlum, biroq italyan qizlari ham munosib qarshilik koʻrsatishga tayyor. Kiyinish xonasida reggaeton va ispancha musika sadolari ostida raqsga tushib, yaxshi kayfiyatda tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa chempionlik unvoni sari olgʻa qadam tashlamoqda.

ItaliyaIspaniyaU-20FutbolJahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiBugun, 23:37Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiBugun, 23:15Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun, 23:10Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 21:58O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:29«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildiBugun, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi