NASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqda

·27·Texno
NASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA'ning Goddard kosmik parvozlar markazida 2020-yildan beri xodimlar soni 40 foizga kamaydi, bu esa kelgusidagi yirik kosmik teleskoplar loyihalash va qurish salohiyatiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda.
  • AQSh Hisob palatasi maʼlumotlariga koʻra, bu qisqartirishlar NASA’ning 36 ta yirik loyihasidan 25 tasiga taʼsir koʻrsatdi, jumladan, «James Webb» va Nancy Grace Roman teleskoplarini ishlab chiqqan markazda apparatlar tayyorlovchi laboratoriya yopilib, muhandislik jamoasi sezilarli…

Scientific American nashri maʼlumotiga koʻra, NASA’ga qarashli Goddard kosmik parvozlar markazi soʻnggi yillarda oʻz xodimlari va infratuzilmasining salmoqli qismini yoʻqotdi. 2020-yil martidan 2025-yil yanvarigacha boʻlgan davrda markazdagi xodimlar va pudratchilar soni taxminan 10 000 nafardan 6 000 nafarga, yaʼni 40 foizga kamaydi. Keyinchalik agentlik ularning bir qismini qaytargan boʻlsa-da, mazkur oʻzgarishlar ilmiy muassasaning kelgusidagi yirik kosmik teleskoplarni loyihalash va qurish salohiyatiga jiddiy xavf solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSh Hisob palatasi (GAO) maʼlumotlariga koʻra, 2025-yil davomida NASA oʻz fuqarolik xodimlarining taxminan 22 foizini yoʻqotgan boʻlib, bu qisqartirishlar agentlikning 36 ta yirik loyihasidan 25 tasiga taʼsir koʻrsatdi. Goddard markazi kosmik fanlar uchun alohida ahamiyatga ega boʻlib, aynan shu yerda mashhur «James Webb» hamda Nancy Grace Roman teleskoplari loyihalashtirilgan va yaratilgan edi. Biroq 2025-yil noyabr oyida Roman va boshqa apparatlar uchun butlovchi qismlar tayyorlaydigan laboratoriya yopildi, tegishli muhandislik jamoasi esa 30 kishidan atigi 7 kishigacha qisqardi.

Infratuzilmaning oʻzgarishi va xavfsizlik masalalari

Hukumat faoliyatining vaqtincha toʻxtatilishi davrida optik detektorlar laboratoriyasi, apparat sinovlari uchun moʻljallangan bezexa kamerasi hamda mexanik ustaxonalar ham yopilgan edi. Keyinchalik detektorlar laboratoriyasi qayta ochildi. NASA vakillarining taʼkidlashicha, bu oʻzgarishlar Goddard’ni murakkab kosmik apparatlar yaratish qobiliyatidan mahrum etmagan. Agentlik ayrim obyektlarning yopilishini ularning esingani yoki ish modellarining oʻzgargani bilan izohlamoqda. Jumladan, dvigatel tizimlarini ishlab chiqarish endilikda xususiy kompaniyalarga buyurtma qilish orqali samaraliroq amalga oshirilmoqda.

Mustaqil tekshiruvlar qisqartirishlar davomida qonunbuzarliklar aniqlanmaganini koʻrsatgan boʻlsa-da, xodimlar orasida noaniqlik kuchayganini qayd etdi. Sobiq xodimlar assotsiatsiyasining maʼlumotiga koʻra, xavfsizlik va missiyalarni taʼminlash uchun masʼul boʻlgan boʻlinma oʻz mutaxassislarining yarmiga yaqinini yoʻqotgan. Oʻz navbatida, NASA sinovlar xavfsizligiga putur yetmaganini qatʼiy taʼkidlamoqda.

Kelajakdagi missiyalar va NASEM bahosi

Hozirgi vaqtda Goddard markazida faol qurilish bosqichida boʻlgan yirik flagman kosmik observatoriya mavjud emas. Shunga qaramay, markaz potentsial yashashga yaroqli ekzosayyoralarni qidirishga moʻljallangan Habitable Worlds Observatory teleskopini tayyorlashda ishtirok etmoqda, shuningdek, Titan uchun Dragonfly missiyasi hamda Venerani oʻrganuvchi DAVINCI apparati ustida ishlamoqda. Markaz direktori Jeymi Dunn avgust oyida oʻtkazilgan yigʻilishda muassasa “tashvishli davrdan soʻng tiklana boshlaganini” maʼlum qildi.

Mutaxassislarning kompetentsiyasi va infratuzilmasi yetarliligini baholash uchun AQSh Milliy fanlar, muhandislik va tibbiyot akademiyalari (NASEM) maxsus komissiya tuzdi. NASEMʼning yakuniy xulosasi Goddard markazida kelgusi avlod murakkab kosmik missiyalari uchun zarur mutaxassislar va jihozlar qanchalik saqlanib qolganini aniq koʻrsatib berishi kutilmoqda.

NASAGoddardKosmik teleskopIlmiy tadqiqotAstronomiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiUchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiBugun, 01:51Qualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiQualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiBugun, 01:25Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaApple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaBugun, 00:23Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi