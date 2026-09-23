Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladi

·15·Sport
Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Estevao jarohat sabab oʻtkazib yuborilgan jahon chempionatidan keyin Braziliya milliy jamoasiga qaytdi va Avstraliya hamda Hindistonga qarshi oʻrtoqlik oʻyinlari uchun Karlo Anchelotti tomonidan chaqirildi.
  • Aprel oyida oʻng son mushagini jiddiy yirtib olgan 19 yoshli futbolchi mundialni chetdan kuzatishga majbur boʻlgani unga ruhiy jihatdan ogʻir zarba boʻlganini tan oldi.

Chelsi klubi iqtidorli qanot hujumchisi Estevao jarohat sabab oʻtkazib yuborilgan jahon chempionatidan keyin Braziliya milliy jamoasiga muvaffaqiyatli qaytgani haqida gapirdi. 19 yoshli futbolchi Avstraliya va Hindistonga qarshi boʻlajak oʻrtoqlik oʻyinlari oldidan bosh murabbiy Karlo Anchelotti tomonidan terma jamoaga chaqirildi. Ushbu qaytish yosh sportchi uchun ogʻir sinovlarga boy boʻlgan davrning yakuni va yangi bosqichning boshlanishi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, futbolchi joriy yilning aprel oyida Chelsi safida oʻynab yurib, oʻng son mushagini jiddiy yirtib olgan edi. Oʻshanda sobiq klubi Palmeiras bazasida konservativ davolanish kursini oʻtganiga qaramay, u 2026-yilgi jahon chempionatida qatnasha olmagan va mundialni chetdan kuzatishga majbur boʻlgandi. Bu holat yosh futbolchi uchun ruhiy jihatdan juda ogʻir zarba boʻlganini tan oldi.

Qiyin damlarni yengib oʻtish sirli

Brisben shahrida oʻtgan matbuot anjumanida Estevao jarohat vaqtida boshidan kechirgan ruhiy qiyinchiliklar haqida ochiqcha gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu ogʻir davrni yengib oʻtishda oilasi va diniy eʼtiqodi asosiy tayanch boʻlgan. Har kuni oldinga qadam tashlash va boʻlib oʻtgan koʻngilsizlikni unutib, kelajakka eʼtibor qaratish unga ruhiy muvozanatni saqlashga yordam bergan.

“Oila aʼzolarim bu qiyin davrda menga juda katta yordam berishdi. Professional sportchi uchun jarohat tufayli yirik musobaqani oʻtkazib yuborish oson emas. Biz juda muhim lahzani boy berdik, ammo ular doimo yonimda boʻlishdi. Men qatʼiyat soʻzini shior qilib, har bir kunga alohida yondashdim va kelajakka intildim”, — deya taʼkidladi hujumchi.

Anchelotti ishonchi va kelajakdagi rejalar

Jarohat olishidan avval Estevao bosh murabbiy Karlo Anchelotti qoʻl ostida terma jamoada juda yorqin oʻyinlarni oʻtkazib, Chili, Janubiy Koreya, Senegal va Tunis darvozalarini ishgʻol qilgan edi. Hozirda esa u yana asosiy tarkibdagi oʻrnini tiklash uchun bor kuchini bermoqda.

Hujumchi Vinisius Junior va Rodrygo kabi yulduzlar bilan birga asosiy tarkibdan joy olish borasidagi savollarga javob berar ekan, ortiqcha xavotir yoki bosim sezmayotganini bildirdi. Uning qaytishi Braziliya terma jamoasining hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

EstevaoChelsiBraziliyaAnchelottiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiKecha, 23:51Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKecha, 23:51Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKecha, 23:37Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiKecha, 23:37Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiKecha, 23:15Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiKecha, 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi