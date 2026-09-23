Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Estevao jarohat sabab oʻtkazib yuborilgan jahon chempionatidan keyin Braziliya milliy jamoasiga qaytdi va Avstraliya hamda Hindistonga qarshi oʻrtoqlik oʻyinlari uchun Karlo Anchelotti tomonidan chaqirildi.
- Aprel oyida oʻng son mushagini jiddiy yirtib olgan 19 yoshli futbolchi mundialni chetdan kuzatishga majbur boʻlgani unga ruhiy jihatdan ogʻir zarba boʻlganini tan oldi.
Chelsi klubi iqtidorli qanot hujumchisi Estevao jarohat sabab oʻtkazib yuborilgan jahon chempionatidan keyin Braziliya milliy jamoasiga muvaffaqiyatli qaytgani haqida gapirdi. 19 yoshli futbolchi Avstraliya va Hindistonga qarshi boʻlajak oʻrtoqlik oʻyinlari oldidan bosh murabbiy Karlo Anchelotti tomonidan terma jamoaga chaqirildi. Ushbu qaytish yosh sportchi uchun ogʻir sinovlarga boy boʻlgan davrning yakuni va yangi bosqichning boshlanishi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, futbolchi joriy yilning aprel oyida Chelsi safida oʻynab yurib, oʻng son mushagini jiddiy yirtib olgan edi. Oʻshanda sobiq klubi Palmeiras bazasida konservativ davolanish kursini oʻtganiga qaramay, u 2026-yilgi jahon chempionatida qatnasha olmagan va mundialni chetdan kuzatishga majbur boʻlgandi. Bu holat yosh futbolchi uchun ruhiy jihatdan juda ogʻir zarba boʻlganini tan oldi.
Qiyin damlarni yengib oʻtish sirliBrisben shahrida oʻtgan matbuot anjumanida Estevao jarohat vaqtida boshidan kechirgan ruhiy qiyinchiliklar haqida ochiqcha gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu ogʻir davrni yengib oʻtishda oilasi va diniy eʼtiqodi asosiy tayanch boʻlgan. Har kuni oldinga qadam tashlash va boʻlib oʻtgan koʻngilsizlikni unutib, kelajakka eʼtibor qaratish unga ruhiy muvozanatni saqlashga yordam bergan.
“Oila aʼzolarim bu qiyin davrda menga juda katta yordam berishdi. Professional sportchi uchun jarohat tufayli yirik musobaqani oʻtkazib yuborish oson emas. Biz juda muhim lahzani boy berdik, ammo ular doimo yonimda boʻlishdi. Men qatʼiyat soʻzini shior qilib, har bir kunga alohida yondashdim va kelajakka intildim”, — deya taʼkidladi hujumchi.
Anchelotti ishonchi va kelajakdagi rejalarJarohat olishidan avval Estevao bosh murabbiy Karlo Anchelotti qoʻl ostida terma jamoada juda yorqin oʻyinlarni oʻtkazib, Chili, Janubiy Koreya, Senegal va Tunis darvozalarini ishgʻol qilgan edi. Hozirda esa u yana asosiy tarkibdagi oʻrnini tiklash uchun bor kuchini bermoqda.
Hujumchi Vinisius Junior va Rodrygo kabi yulduzlar bilan birga asosiy tarkibdan joy olish borasidagi savollarga javob berar ekan, ortiqcha xavotir yoki bosim sezmayotganini bildirdi. Uning qaytishi Braziliya terma jamoasining hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…