iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra'ning chidamliligi PhoneBuff kanali tomonidan sinovdan o'tkazildi.
- Bir metr balandlikdan orqa tomoni bilan tushirilganda, iPhone 18 Pro Max'ning orqa paneli Samsung flagmaniga nisbatan kamroq shikastlandi.
- Biroq, bir yarim metr balandlikdan ekran tomoni bilan qulatilganda, iPhone 18 Pro Max'ning oynasi yorilib, vizual shikastlanishi raqobatchisinikidan kattaroq bo'ldi.
Mashhur PhoneBuff kanali mualliflari zamonaviy texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotgan navbatdagi qiziqarli sinovni taqdim etishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov jarayonida soʻnggi flagmanlar — iPhone 18 hamda uning asosiy raqibi hisoblangan Galaxy S26 Ultra turli balandliklardan maxsus robotlashtirilgan manipulyator yordamida qattiq polga tushirib koʻrildi. Ushbu test qurilmalarning kundalik hayotdagi chidamliligi haqida oldindan tasavvur hosil qilish imkonini bergani bilan muhimdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eksperiment boshlanishidan avval mutaxassislar ikkala smartofonning konstruktiv xususiyatlariga alohida eʼtibor qaratishdi. Xususan, Apple oʻz qurilmalari uchun oʻzgacha himoya oynalaridan foydalanadi va bu koʻrsatkich boʻyicha yangi flagman bozordagi deyarli barcha raqobatchilaridan ustun turadi. Biroq, vazn borasida farq sezilarli: iPhone 18 Pro Max 249 gramm ogʻirlikka ega boʻlsa, uning asosiy raqibi 214 grammni tashkil qiladi.
Birinchi sinov bosqichi va dastlabki natijalarSinovning ilk bosqichida har ikki smartofon bir metr balandlikdan orqa tomoni bilan tushirib koʻrildi. Mazkur zarba natijasida ikkala qurilma ham shikastlandi. Biroq, iPhone orqa panelida faqatgina shisha qoʻymaning mavjudligi sababli, uning shikastlanish darajasi Samsung flagmanining toʻliq shisha orqa qismiga nisbatan ancha past boʻlib chiqdi. Shuningdek, xuddi shu balandlikdan burchak ostida tushirilganda har ikki smartofon deyarli bir xil holatda qolib, faqatgina yengil tirnalishlar bilan qutulib qoldi.
Ekran tomoni bilan tushirish sinovida esa qiziqarli holat kuzatildi. Bir metr balandlikdan yuzaga qulagan iPhone 18 Pro Max hech qanday jiddiy nuqsonsiz qolgan boʻlsa, Samsung flagmanining ekrani yorilib ketdi. Albatta, mutaxassislar bu juda nazorat qilinadigan sharoitdagi yagona sinov ekanini va real hayotda natijalar farq qilishi mumkinligini alohida taʼkidlashdi.
Yuqori balandlikdagi sinovlar va yakuniy xulosalarBalandlik bir yarim metrga oshirilgach, vaziyat oʻzgara boshladi. Orqa tomoni bilan tushirilganda Samsung flagmanidagi yoriqlar yanada koʻpayib, vaziyat yomonlashdi, iPhone esa nisbatan yaxshiroq koʻrinishni saqlab qoldi. Biroq, soʻnggi sinov — bir yarim metr balandlikdan ekran tomoni bilan qulatish Apple flagmaniga ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi.
Mazkur yakuniy zarba natijasida yangi iPhone oynasi ham yorildi va qizigʻi, uning vizual shikastlanishi raqobatchisinikiga qaraganda hatto kattaroq boʻlib chiqdi. Shunga qaramay, sinov yakuniy hisob-kitoblariga koʻra, PhoneBuff ekspertlari umumiy chidamlilik reytingida iPhone 18 Pro Max smartofoniga 56 ball berishdi, Samsung flagmani esa 53 ball toʻpladi.
Izohlar 0
…