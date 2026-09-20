iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi

·92·Texno
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra'ning chidamliligi PhoneBuff kanali tomonidan sinovdan o'tkazildi.
  • Bir metr balandlikdan orqa tomoni bilan tushirilganda, iPhone 18 Pro Max'ning orqa paneli Samsung flagmaniga nisbatan kamroq shikastlandi.
  • Biroq, bir yarim metr balandlikdan ekran tomoni bilan qulatilganda, iPhone 18 Pro Max'ning oynasi yorilib, vizual shikastlanishi raqobatchisinikidan kattaroq bo'ldi.

Mashhur PhoneBuff kanali mualliflari zamonaviy texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotgan navbatdagi qiziqarli sinovni taqdim etishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov jarayonida soʻnggi flagmanlar — iPhone 18 hamda uning asosiy raqibi hisoblangan Galaxy S26 Ultra turli balandliklardan maxsus robotlashtirilgan manipulyator yordamida qattiq polga tushirib koʻrildi. Ushbu test qurilmalarning kundalik hayotdagi chidamliligi haqida oldindan tasavvur hosil qilish imkonini bergani bilan muhimdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eksperiment boshlanishidan avval mutaxassislar ikkala smartofonning konstruktiv xususiyatlariga alohida eʼtibor qaratishdi. Xususan, Apple oʻz qurilmalari uchun oʻzgacha himoya oynalaridan foydalanadi va bu koʻrsatkich boʻyicha yangi flagman bozordagi deyarli barcha raqobatchilaridan ustun turadi. Biroq, vazn borasida farq sezilarli: iPhone 18 Pro Max 249 gramm ogʻirlikka ega boʻlsa, uning asosiy raqibi 214 grammni tashkil qiladi.

Birinchi sinov bosqichi va dastlabki natijalar

Sinovning ilk bosqichida har ikki smartofon bir metr balandlikdan orqa tomoni bilan tushirib koʻrildi. Mazkur zarba natijasida ikkala qurilma ham shikastlandi. Biroq, iPhone orqa panelida faqatgina shisha qoʻymaning mavjudligi sababli, uning shikastlanish darajasi Samsung flagmanining toʻliq shisha orqa qismiga nisbatan ancha past boʻlib chiqdi. Shuningdek, xuddi shu balandlikdan burchak ostida tushirilganda har ikki smartofon deyarli bir xil holatda qolib, faqatgina yengil tirnalishlar bilan qutulib qoldi.

Ekran tomoni bilan tushirish sinovida esa qiziqarli holat kuzatildi. Bir metr balandlikdan yuzaga qulagan iPhone 18 Pro Max hech qanday jiddiy nuqsonsiz qolgan boʻlsa, Samsung flagmanining ekrani yorilib ketdi. Albatta, mutaxassislar bu juda nazorat qilinadigan sharoitdagi yagona sinov ekanini va real hayotda natijalar farq qilishi mumkinligini alohida taʼkidlashdi.

Yuqori balandlikdagi sinovlar va yakuniy xulosalar

Balandlik bir yarim metrga oshirilgach, vaziyat oʻzgara boshladi. Orqa tomoni bilan tushirilganda Samsung flagmanidagi yoriqlar yanada koʻpayib, vaziyat yomonlashdi, iPhone esa nisbatan yaxshiroq koʻrinishni saqlab qoldi. Biroq, soʻnggi sinov — bir yarim metr balandlikdan ekran tomoni bilan qulatish Apple flagmaniga ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi.

Mazkur yakuniy zarba natijasida yangi iPhone oynasi ham yorildi va qizigʻi, uning vizual shikastlanishi raqobatchisinikiga qaraganda hatto kattaroq boʻlib chiqdi. Shunga qaramay, sinov yakuniy hisob-kitoblariga koʻra, PhoneBuff ekspertlari umumiy chidamlilik reytingida iPhone 18 Pro Max smartofoniga 56 ball berishdi, Samsung flagmani esa 53 ball toʻpladi.

IPhone 18 Pro MaxGalaxy S26 UltraSmartofonPhoneBuffTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiBugun, 17:23Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiBugun, 16:55Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiBugun, 15:51Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiYer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiBugun, 15:26Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiBugun, 14:51Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiXiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi