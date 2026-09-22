Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2017-yilda Kylian Mbappe Liverpulga o'tishga juda yaqin kelgan, ammo oxirgi daqiqalarda boshqa qaror qabul qilgan.
- O'sha paytda Monako jamoasida o'ynagan Mbappe uchun Liverpul jiddiy da'vogarlardan biri bo'lgan va Jurgen Klopp uni shaxsan o'zining sport loyihasiga ishontirishga harakat qilgan.
- Mbappe onasi Liverpul shahrini va Anfield muhitini juda yoqtirib qolgan bo'lsa-da, yakunda futbolchi Pari Sen-Jermenni tanlagan.
Fransiyalik yulduz hujumchi Kylian Mbappe 2017-yilda faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishi mumkin boʻlgani, biroq soʻnggi daqiqalarda boshqa qaror qabul qilgani haqida qiziqarli tafsilotlarni boʻlishdi. The Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, oʻsha paytda Monakoda porlayotgan yosh futbolchi uchun Yevropaning eng nufuzli jamoalari qattiq kurash olib borgan va Liverpul bu borada eng jiddiy daʼvogarlardan biri boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer muzokaralari jarayoni futbolchining oilasi uchun ayniqsa Liverpul shahri va uning atrofida qizgʻin kechgan. Mersisaydliklar klubi yosh hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun bor imkoniyatlarini ishga solgan. Xususan, jamoaning oʻsha paytdagi bosh murabbiyi Jurgen Klopp boʻlajak yulduzni oʻzining sport loyihasiga ishontirish maqsadida maxfiy uchrashuv tashkil etgan.
Maxfiy uchrashuv va samolyotdagi muzokaralarThe Athletic xabar qilishicha, Jurgen Klopp Kylian Mbappe bilan uchrashish uchun besh xonali hashamatli xususiy samolyotda sirli uchrashuv uyushtirgan. Germaniyalik mutaxassis yosh hujumchiga oʻzining taktik qarashlari va jamoadagi kelajagini tushuntirib bergan. Ushbu qadam klub rahbariyati ushbu transferga qanchalik jiddiy yondashganini koʻrsatib turibdi.
Biroq Angliya klubiga oʻtish uchun eng asosiy bosim futbolchining onasi tomonidan boʻlgan. U muzokaralarning dastlabki bosqichida Mersisaydga shaxsan tashrif buyurib, shaharni aylangan va stadionga borgan. Ona ziyorat davomida Anfield muhitini yaqindan his qilib, klub muhitiga butunlay mahliyo boʻlib qolgan.
Onasining tanlovi va yakuniy qarorKylian Mbappe onasining taassurotlari haqida shunday deydi: «U stadionga bordi, odamlar bilan uchrashdi. U menga: ‘Bu ajoyib klub, hamma juda mehribon, bu oilaviy va katta jamoa’, dedi. U Anfieldga borib, uni sevib qoldi».
Futbolchining soʻzlariga koʻra, onasi doimiy ravishda unga Liverpulga oʻtish kerakligini aytib turgan. Garchi Kylian Mbappe Jurgen Kloppni ajoyib murabbiy deb bilishi va u bilan iliq munosabatda boʻlganini taʼkidlasa-da, yakunda boshqa yoʻnalishni tanlagan.
Qatʼiy urinishlarga qaramay, mazkur transfer oxirigacha amalga oshmadi va Kylian Mbappe Pari Sen-Jermen safiga oʻtdi. Liverpul rahbariyati esa oʻshanda qoʻldan boy berilgan imkoniyat haqida oʻylab qolishiga toʻgʻri keldi. Shunga qaramay, ushbu voqea transfer tarixidagi eng yashirin va qiziqarli sahifalardan biri boʻlib qoldi.
Izohlar 0
…