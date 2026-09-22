Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildi

·35·Sport
Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2017-yilda Kylian Mbappe Liverpulga o'tishga juda yaqin kelgan, ammo oxirgi daqiqalarda boshqa qaror qabul qilgan.
  • O'sha paytda Monako jamoasida o'ynagan Mbappe uchun Liverpul jiddiy da'vogarlardan biri bo'lgan va Jurgen Klopp uni shaxsan o'zining sport loyihasiga ishontirishga harakat qilgan.
  • Mbappe onasi Liverpul shahrini va Anfield muhitini juda yoqtirib qolgan bo'lsa-da, yakunda futbolchi Pari Sen-Jermenni tanlagan.

Fransiyalik yulduz hujumchi Kylian Mbappe 2017-yilda faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishi mumkin boʻlgani, biroq soʻnggi daqiqalarda boshqa qaror qabul qilgani haqida qiziqarli tafsilotlarni boʻlishdi. The Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, oʻsha paytda Monakoda porlayotgan yosh futbolchi uchun Yevropaning eng nufuzli jamoalari qattiq kurash olib borgan va Liverpul bu borada eng jiddiy daʼvogarlardan biri boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer muzokaralari jarayoni futbolchining oilasi uchun ayniqsa Liverpul shahri va uning atrofida qizgʻin kechgan. Mersisaydliklar klubi yosh hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun bor imkoniyatlarini ishga solgan. Xususan, jamoaning oʻsha paytdagi bosh murabbiyi Jurgen Klopp boʻlajak yulduzni oʻzining sport loyihasiga ishontirish maqsadida maxfiy uchrashuv tashkil etgan.

Maxfiy uchrashuv va samolyotdagi muzokaralar

The Athletic xabar qilishicha, Jurgen Klopp Kylian Mbappe bilan uchrashish uchun besh xonali hashamatli xususiy samolyotda sirli uchrashuv uyushtirgan. Germaniyalik mutaxassis yosh hujumchiga oʻzining taktik qarashlari va jamoadagi kelajagini tushuntirib bergan. Ushbu qadam klub rahbariyati ushbu transferga qanchalik jiddiy yondashganini koʻrsatib turibdi.

Biroq Angliya klubiga oʻtish uchun eng asosiy bosim futbolchining onasi tomonidan boʻlgan. U muzokaralarning dastlabki bosqichida Mersisaydga shaxsan tashrif buyurib, shaharni aylangan va stadionga borgan. Ona ziyorat davomida Anfield muhitini yaqindan his qilib, klub muhitiga butunlay mahliyo boʻlib qolgan.

Onasining tanlovi va yakuniy qaror

Kylian Mbappe onasining taassurotlari haqida shunday deydi: «U stadionga bordi, odamlar bilan uchrashdi. U menga: ‘Bu ajoyib klub, hamma juda mehribon, bu oilaviy va katta jamoa’, dedi. U Anfieldga borib, uni sevib qoldi».

Futbolchining soʻzlariga koʻra, onasi doimiy ravishda unga Liverpulga oʻtish kerakligini aytib turgan. Garchi Kylian Mbappe Jurgen Kloppni ajoyib murabbiy deb bilishi va u bilan iliq munosabatda boʻlganini taʼkidlasa-da, yakunda boshqa yoʻnalishni tanlagan.

Qatʼiy urinishlarga qaramay, mazkur transfer oxirigacha amalga oshmadi va Kylian Mbappe Pari Sen-Jermen safiga oʻtdi. Liverpul rahbariyati esa oʻshanda qoʻldan boy berilgan imkoniyat haqida oʻylab qolishiga toʻgʻri keldi. Shunga qaramay, ushbu voqea transfer tarixidagi eng yashirin va qiziqarli sahifalardan biri boʻlib qoldi.

Kylian MbappeLiverpulJurgen KloppTransferFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiBugun, 00:55Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiKecha, 23:51Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKecha, 23:37Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiKecha, 23:37Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiKecha, 23:15Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiKecha, 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi