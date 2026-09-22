Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi

·34·Sport
Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yaqinlashib kelayotgan xalqaro tanaffusda oʻz faoliyatini yakunlashga tayyorlanmoqda, bu esa butun mamlakat va futbol jamoatchiligi uchun katta hissiy zarba boʻlishi kutilmoqda.
  • Fiorentina klubi futbolchisi Franco Mastantuono Messini butun Argentina uchun milliy qahramon deb atadi va uning oʻrnini toʻldirish qiyin boʻlishini taʼkidladi.

Goal.com xabar berishicha, Argentina milliy terma jamoasi yaqinlashib kelayotgan xalqaro tanaffus davrida oʻz tarixidagi eng ogʻir hissiy bosqichlardan birini boshdan kechirishga hozirlik koʻrmoqda. Jamoa sardori va afsonaviy hujumchi Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasashga yaqin turgani butun mamlakat va futbol jamoatchiligini qattiq oʻyga toldirmoqda. Ushbu oʻtish davri nafaqat futbolchilar, balki millionlab muxlislar uchun ham katta ruhiy zarba boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ayni paytda Italiyaning Fiorentina klubida toʻp surayotgan yosh iqtidor Franco Mastantuono yaqinlashib kelayotgan oʻyinlar oldidan oʻz fikrlarini oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi shunchaki futbolchi emas, balki butun Argentina uchun chinakam milliy qahramon hisoblanadi. Shu boisdan ham uning maydondagi oʻrni abadiy boʻsh qolishi va bu yoʻqotishni toʻldirish oson kechmasligi aniq.

Messi ketishi va merosxoʻrlik masalasi

Boliviya, Burkina-Faso va Beninga qarshi oʻtkaziladigan navbatdagi uchrashuvlar kelajak uchun zamin hozirlasa-da, asosiy eʼtibor Lionel Messining soʻnggi oʻyinlariga qaratilgan. Yosh yarim himoyachi Franco Mastantuono kelajakda afsonaviy 10-raqamli libosni meros qilib olishi kutilayotgan nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Biroq futbolchining oʻzi bu ogʻir masʼuliyatni yaxshi tushunib turibdi.

Mastantuono jurnalistlar bilan suhbatda bu oʻtish davri qiyin kechishini tan oldi. “Bu juda qiyin. Leodan keyin hamma uchun ogʻir boʻladi, chunki u faqat futbolchi emas, balki butun mamlakatimiz uchun kumir hisoblanadi. Unsiz oʻtish qiyin boʻladi, lekin biz buni Argentina va uning oʻzi uchun qilishimiz kerak”, – deya taʼkidladi yosh futbolchi.

Lionel Skalonining kelajagi va jamoadagi kayfiyat

Messi bilan xayrlashuv fonida terma jamoani uchta yirik sovrin sari yetaklagan bosh murabbiy Lionel Skalonining taqdiri ham savol ostida qolmoqda. Mutaxassisning amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va hali yangi kelishuv imzolangani yoʻq. Shunga qaramay, jamoa azolari hozircha barcha eʼtiborni oxirgi lahzalardan zavq olishga qaratishmoqda.

Komo klubi safida toʻp surayotgan va Skaloni qoʻl ostida debyut qilgan Nico Paz ham bu vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. U murabbiyning jamoada qolishini istashini alohida taʼkidladi. Paz uchun afsonaviy Lionel Messi bilan yana bir bor bir maydonda toʻp surish ulkan sharaf ekanini va terma jamoaga doimgidek katta ishtiyoq bilan kelganini qayd etdi.

Lionel MessiArgentinaLionel SkaloniFranco MastantuonoFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiBugun, 00:55Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKecha, 23:51Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKecha, 23:37Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiKecha, 23:37Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiKecha, 23:15Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiKecha, 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi