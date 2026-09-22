Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yaqinlashib kelayotgan xalqaro tanaffusda oʻz faoliyatini yakunlashga tayyorlanmoqda, bu esa butun mamlakat va futbol jamoatchiligi uchun katta hissiy zarba boʻlishi kutilmoqda.
- Fiorentina klubi futbolchisi Franco Mastantuono Messini butun Argentina uchun milliy qahramon deb atadi va uning oʻrnini toʻldirish qiyin boʻlishini taʼkidladi.
Goal.com xabar berishicha, Argentina milliy terma jamoasi yaqinlashib kelayotgan xalqaro tanaffus davrida oʻz tarixidagi eng ogʻir hissiy bosqichlardan birini boshdan kechirishga hozirlik koʻrmoqda. Jamoa sardori va afsonaviy hujumchi Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasashga yaqin turgani butun mamlakat va futbol jamoatchiligini qattiq oʻyga toldirmoqda. Ushbu oʻtish davri nafaqat futbolchilar, balki millionlab muxlislar uchun ham katta ruhiy zarba boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ayni paytda Italiyaning Fiorentina klubida toʻp surayotgan yosh iqtidor Franco Mastantuono yaqinlashib kelayotgan oʻyinlar oldidan oʻz fikrlarini oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi shunchaki futbolchi emas, balki butun Argentina uchun chinakam milliy qahramon hisoblanadi. Shu boisdan ham uning maydondagi oʻrni abadiy boʻsh qolishi va bu yoʻqotishni toʻldirish oson kechmasligi aniq.
Messi ketishi va merosxoʻrlik masalasiBoliviya, Burkina-Faso va Beninga qarshi oʻtkaziladigan navbatdagi uchrashuvlar kelajak uchun zamin hozirlasa-da, asosiy eʼtibor Lionel Messining soʻnggi oʻyinlariga qaratilgan. Yosh yarim himoyachi Franco Mastantuono kelajakda afsonaviy 10-raqamli libosni meros qilib olishi kutilayotgan nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Biroq futbolchining oʻzi bu ogʻir masʼuliyatni yaxshi tushunib turibdi.
Mastantuono jurnalistlar bilan suhbatda bu oʻtish davri qiyin kechishini tan oldi. “Bu juda qiyin. Leodan keyin hamma uchun ogʻir boʻladi, chunki u faqat futbolchi emas, balki butun mamlakatimiz uchun kumir hisoblanadi. Unsiz oʻtish qiyin boʻladi, lekin biz buni Argentina va uning oʻzi uchun qilishimiz kerak”, – deya taʼkidladi yosh futbolchi.
Lionel Skalonining kelajagi va jamoadagi kayfiyatMessi bilan xayrlashuv fonida terma jamoani uchta yirik sovrin sari yetaklagan bosh murabbiy Lionel Skalonining taqdiri ham savol ostida qolmoqda. Mutaxassisning amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va hali yangi kelishuv imzolangani yoʻq. Shunga qaramay, jamoa azolari hozircha barcha eʼtiborni oxirgi lahzalardan zavq olishga qaratishmoqda.
Komo klubi safida toʻp surayotgan va Skaloni qoʻl ostida debyut qilgan Nico Paz ham bu vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. U murabbiyning jamoada qolishini istashini alohida taʼkidladi. Paz uchun afsonaviy Lionel Messi bilan yana bir bor bir maydonda toʻp surish ulkan sharaf ekanini va terma jamoaga doimgidek katta ishtiyoq bilan kelganini qayd etdi.
Izohlar 0
…