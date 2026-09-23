Uchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildi

·15·Texno
Uchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi Durabook Z14I-DX3 mobil stansiyasi uchta 14 dyuymli ekrani, deyarli 10 kg vazni va uch karrali akkumulyator tizimi bilan ajralib turadi.
  • Ushbu qurilma murakkab sharoitlarda ishlaydigan mutaxassislar uchun mo'ljallangan bo'lib, vaziyatni har tomonlama baholash va tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
  • Durabook Z14I-DX3 Intel Meteor Lake protsessorlari, NVIDIA RTX grafik kartalari va keng ulanish imkoniyatlariga ega, shuningdek, harbiy darajadagi himoyaga ega.

Yaponiya kompaniyasi ilmiy-fantastik filmlardagi konseptlarni eslatuvchi, gʼayrioddiy tuzilishga ega Durabook Z14I-DX3 nomli yangi mobile stansiyasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnik jihatdan noutbuk hisoblangan ushbu qurilma oʼzining uchta 14 dyuymli ekrani, uch karrali akkumulyator tizimi hamda deyarli 10 kilogramm keladigan ogʼirligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy displeyga yon tomonlardan yana ikkita Full HD formatidagi panel qoʼshilgan boʼlib, ularning barchasi birgalikda xaritarlar, videolar va tezkor maʼlumotlarni bir vaqtning oʼzida namoyish eta oladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday yechim murakkab sharoitlarda ishlaydigan mutaxassislarga vaziyatni har tomonlama baholash va tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt va unumdorlik

Mazkur qurilma nafaqat ogʼir sharoitdagi amaliyotlarga, balki sunʼiy intellekt sohasidagi periferik hisob-kitoblarga ham moʼljallangan. Noutbuk asosi sifatida unchalik yangi boʼlmagan, biroq sinalgan Intel Meteor Lake protsessorlari liniyasi tanlangan boʼlib, foydalanuvchilar Core Ultra 5 125Uʼdan tortib Core Ultra 7 165U modellarigacha tanlashlari mumkin.

Akkumulyatorlar tizimi ham qurilmaning oʼziga xos jihatlaridan biridir. Yon ekranlarning ishlashini taʼminlash uchun alohida, 14,4 V kuchlanishli va 6700 mAch sigʼimli batareya ajratilgan. Asosiy batareya 10,8 V kuchlanish va 6900 mAch sigʼimga ega boʼlib, tizimga yana 4700 mAch sigʼimli qoʼshimcha akkumulyatorni ulash imkoniyati ham mavjud.

Grafika va himoya darajasi

Ishlash unumdorligini oshirish maqsadida noutbuk nafaqat protsessorga oʼrnatilgan iGPU, balki diskret grafika bilan ham taʼminlanishi mumkin. Bu borada xaridorlarga NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada yoki eng kuchli RTX 5000 Ada grafik kartalarini tanlash imkoniyati taqdim etiladi. Operativ xotira uchun ikkita slot mavjud boʼlib, bazadagi 256 GB hajmli SSD diskiga yana ikkita qoʼshimcha xotira modulini qoʼshish mumkin.

Qurilmaning ulanish imkoniyatlari ham oʼta keng boʼlib, u Thunderbolt 4, ikkita RJ45 porti, ikkita COM porti, HDMI, VGA, ExpressCard 54 hamda bir nechta USB portlarini oʼz ichiga oladi. Tarmoq imkoniyatlaridan Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 mavjud, GPS, 4G LTE yoki 5G texnologiyalari esa qoʼshimcha opsiya sifatida taklif qilinadi.

Ekstremal sharoitlarga moʼljallangan ushbu stansiya harbiy darajadagi MIL-STD-810H va MIL-STD-461G standartlari asosida toʼliq himoyalangan hamda keng harorat diapazonlarida ishlay oladi. Barcha texnik qismlar va uchta batareyani oʼz ichiga olgan ulkan konstruksiyaning umumiy ogʼirligi 10 kg ga yaqinlashadi. Hozircha kompaniya ushbu noyob qurilmaning narxini Ommaga oshkor etmagan.

DurabookNoutbukTexnologiyaSunʼiy intellektGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiQualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiBugun, 01:25NASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaNASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaBugun, 01:24Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaApple kompaniyasi Whoop bilan raqobatlashuvchi gadjet ustida ishlamoqdaBugun, 00:23Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi