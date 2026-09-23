Qualcomm 2 nm texnologiyali Snapdragon 8 Elite Gen 6 chiplarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qualcomm Gavay orollarida boʻlib oʻtgan Snapdragon Summit 2026 tadbirida Snapdragon 8 Elite Gen 6 va Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nomli ikkita yangi mobil protsessorni taqdim etdi.
- Ushbu yangi chiplar 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilgan boʻlib, ularning chastotasi mobil qurilmalar tarixida ilk bor 5 GGs dan oshib ketdi.
Gavay orollarida boʻlib oʻtgan Snapdragon Summit 2026 tadbirida Qualcomm kompaniyasi kelgusi avlod flagman smartfonlari uchun moʻljallangan ikkita yangi однокристальные системы — Snapdragon 8 Elite Gen 6 hamda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 modellarini rasman eʼlon qildi. Ushbu taqdimot mobil qurilmalar bozorida yangi texnologik davr boshlanayotganini bildirib, yuqori unumdorlik va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Qualcomm yangi mahsulotlarini dunyodagi eng tezkor mobil protsessorlar sifatida taʼriflab, asosiy eʼtiborni mahalliy sunʼiy intellekt, oʻyinlar va tasvirlarni qayta ishlash jarayonlariga qaratgan. Har ikkala platforma ham ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilib, oʻzining maxsus Qualcomm Oryon yadrolari, Adreno grafikasi va Hexagon NPU modullari bilan jihozlangan.
Rekord darajadagi unumdorlik va yangi imkoniyatlarTaqdim etilgan platformalar orasida eng muhim yutuqlardan biri sifatida protsessor chastotasi eʼtirof etildi. Eʼtiborlisi, qatorning eng yuqori versiyasida CPU chastotasi mobil qurilmalar tarixida ilk bor 5 GGs chegarasidan oshib ketdi. Qualcomm taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi protsessorlarning umumiy unumdorligi 13 foizga, energiya samaradorligi 37 foizga, tizimning umumiy tezkorligi va javob qaytarish koʻrsatkichi esa 15 foizga oshgan.
Grafik quvvat borasida ham sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, yangi avlod Adreno GPU oʻtmishdoshi bilan taqqoslaganda 44 foizgacha yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Shu bilan birga, grafik qismning energiya samaradorligi ham 40 foizga yaxshilangani mobil oʻyinsevarlar uchun muhim yangilik boʻldi. Kompaniya, shuningdek, anʼanaviy grafik renderlashni sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan uygʻunlashtiruvchi Adreno Neural Fusion texnologiyasini namoyish etdi.
Sunʼiy intellekt va agentli tizimlarYangi texnologiya yordamida sunʼiy intellekt tasvirni shakllantirish jarayonida bevosita qatnashib, hisoblash bloklariga ortiqcha yuklama bermagan holda grafika sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yangilangan videokodeklar va alohida piksellarni aqlli tarzda qayta ishlash tizimi sahnilarni tahlil qilish hamda foto va videolarni qayta ishlash imkoniyatlarini yanada murakkablashtirdi.
Hexagon neyroprotsessoriga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, Snapdragon platformasining navbatdagi avlodi bevosita smartfonning oʻzida ishlaydigan hamda kontekstni hisobga olgan holda mustaqil ravishda bir qator harakatlarni bajarishga qodir boʻlgan agentli sunʼiy intellekt tizimlarini rivojlantirish maqsadida yaratilgan.
Ishlab chiqaruvchilar uchun keng imkoniyatlarIkki xil versiyadagi platformalarning chiqarilishi qurilma ishlab chiqaruvchilarga turli darajadagi flagman gadjetlarni yaratishda keng erkinlik beradi. Xususan, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 eng yuqori imkoniyatlarni taqdim etsa, Snapdragon 8 Elite Gen 6 yangi texnologiyalarni yanada kengroq flagmanlar assortimentida qoʻllash imkonini beradi.
Maʼlum qilinishicha, Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor va Red Magic kabi yetakchi brendlar oʻzlarining kelgusi flagman modellarida aynan ushbu Qualcomm protsessorlaridan foydalanishni rejalashtirgan. Biroq aniq qurilmalar, ularning savdoga chiqish muddatlari va narxlari haqidagi maʼlumotlarni ishlab chiqaruvchilarning oʻzlari keyinroq eʼlon qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…