Qualcomm 2 nm texnologiyali Snapdragon 8 Elite Gen 6 chiplarini taqdim etdi

·26·Texno
Qualcomm 2 nm texnologiyali Snapdragon 8 Elite Gen 6 chiplarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qualcomm Gavay orollarida boʻlib oʻtgan Snapdragon Summit 2026 tadbirida Snapdragon 8 Elite Gen 6 va Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nomli ikkita yangi mobil protsessorni taqdim etdi.
  • Ushbu yangi chiplar 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilgan boʻlib, ularning chastotasi mobil qurilmalar tarixida ilk bor 5 GGs dan oshib ketdi.

Gavay orollarida boʻlib oʻtgan Snapdragon Summit 2026 tadbirida Qualcomm kompaniyasi kelgusi avlod flagman smartfonlari uchun moʻljallangan ikkita yangi однокристальные системы — Snapdragon 8 Elite Gen 6 hamda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 modellarini rasman eʼlon qildi. Ushbu taqdimot mobil qurilmalar bozorida yangi texnologik davr boshlanayotganini bildirib, yuqori unumdorlik va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Qualcomm yangi mahsulotlarini dunyodagi eng tezkor mobil protsessorlar sifatida taʼriflab, asosiy eʼtiborni mahalliy sunʼiy intellekt, oʻyinlar va tasvirlarni qayta ishlash jarayonlariga qaratgan. Har ikkala platforma ham ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilib, oʻzining maxsus Qualcomm Oryon yadrolari, Adreno grafikasi va Hexagon NPU modullari bilan jihozlangan.

Rekord darajadagi unumdorlik va yangi imkoniyatlar

Taqdim etilgan platformalar orasida eng muhim yutuqlardan biri sifatida protsessor chastotasi eʼtirof etildi. Eʼtiborlisi, qatorning eng yuqori versiyasida CPU chastotasi mobil qurilmalar tarixida ilk bor 5 GGs chegarasidan oshib ketdi. Qualcomm taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi protsessorlarning umumiy unumdorligi 13 foizga, energiya samaradorligi 37 foizga, tizimning umumiy tezkorligi va javob qaytarish koʻrsatkichi esa 15 foizga oshgan.

Grafik quvvat borasida ham sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, yangi avlod Adreno GPU oʻtmishdoshi bilan taqqoslaganda 44 foizgacha yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Shu bilan birga, grafik qismning energiya samaradorligi ham 40 foizga yaxshilangani mobil oʻyinsevarlar uchun muhim yangilik boʻldi. Kompaniya, shuningdek, anʼanaviy grafik renderlashni sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan uygʻunlashtiruvchi Adreno Neural Fusion texnologiyasini namoyish etdi.

Sunʼiy intellekt va agentli tizimlar

Yangi texnologiya yordamida sunʼiy intellekt tasvirni shakllantirish jarayonida bevosita qatnashib, hisoblash bloklariga ortiqcha yuklama bermagan holda grafika sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yangilangan videokodeklar va alohida piksellarni aqlli tarzda qayta ishlash tizimi sahnilarni tahlil qilish hamda foto va videolarni qayta ishlash imkoniyatlarini yanada murakkablashtirdi.

Hexagon neyroprotsessoriga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, Snapdragon platformasining navbatdagi avlodi bevosita smartfonning oʻzida ishlaydigan hamda kontekstni hisobga olgan holda mustaqil ravishda bir qator harakatlarni bajarishga qodir boʻlgan agentli sunʼiy intellekt tizimlarini rivojlantirish maqsadida yaratilgan.

Ishlab chiqaruvchilar uchun keng imkoniyatlar

Ikki xil versiyadagi platformalarning chiqarilishi qurilma ishlab chiqaruvchilarga turli darajadagi flagman gadjetlarni yaratishda keng erkinlik beradi. Xususan, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 eng yuqori imkoniyatlarni taqdim etsa, Snapdragon 8 Elite Gen 6 yangi texnologiyalarni yanada kengroq flagmanlar assortimentida qoʻllash imkonini beradi.

Maʼlum qilinishicha, Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor va Red Magic kabi yetakchi brendlar oʻzlarining kelgusi flagman modellarida aynan ushbu Qualcomm protsessorlaridan foydalanishni rejalashtirgan. Biroq aniq qurilmalar, ularning savdoga chiqish muddatlari va narxlari haqidagi maʼlumotlarni ishlab chiqaruvchilarning oʻzlari keyinroq eʼlon qilishi kutilmoqda.

QualcommSnapdragonProtsessorSunʼiy intellektTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaBugun, 03:22Uchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiUchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiBugun, 01:51Qualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiQualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiBugun, 01:25NASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaNASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaBugun, 01:24Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi