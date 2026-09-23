Brayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga xet-trik qayd etdi

·32·Sport
Brayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga xet-trik qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sunderland hujumchisi Brayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga xet-trik urdi va BBC tomonidan 10/10 baholandi, garchi jamoasi 5:3 hisobida mag'lub bo'lgan bo'lsa-da.
  • Brobbi o'zining jismoniy va taktik rivojlanishiga video tahlillar va shaxsiy murabbiyi Patrik Vyorst bilan olib borilgan ishlar sabab bo'lganini ta'kidladi.

Sunderland hujumchisi Brayan Brobbi Manchester Siti jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvdagi yorqin o‘yini va BBC nashridan olgan noyob yuqori bahosi haqida fikr bildirdi. Etihad stadionida kechgan bahsda uning xet-trik qayd etgani futbol jamoatchiligining e’tiborini tortdi hamda uning Niderlandiya milliy jamoasidagi mavqeini yanada mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lum qilinishicha, uchrashuv yakuniga ko‘ra 24 yoshli hujumchi BBC nashri tomonidan 10/10 ballik mukammal bahoga loyiq ko‘rilgan. Garchi uning jamoasi mazkur dramatik bahsda Manchester Siti futbolchilariga 5:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, Brobbining shaxsiy ko‘rsatkichlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi.

ESPN nashriga bergan intervyusida gollandiyalik futbolchi faoliyati davomida bunday yuqori baholarga kamdan-kam sazovor bo‘lganini yashirmadi. U o‘zining jismoniy va taktik jihatdan o‘sishiga sabab bo‘lgan asosiy omil sifatida individual video tahlillarni keltirib o‘tdi.

Video tahlillar va shaxsiy murabbiy yordami

Brobbining so‘zlariga ko‘ra, u shaxsiy murabbiyi Patrik Vyorst bilan birgalikda raqiblar harakatini chuqur tahlil qiladi. Muntazam ravishda o‘yinlar yozuvini ko‘rib chiqish maydonda to‘g‘ri pozitsiya tanlash, kuchni tejash va o‘yinni yanada aqlli o‘tkazish imkonini bermoqda.

"Maktabda bunday yuqori baho olganmiman, chamamda. Bu faoliyatimdagi ilk shunday baho bo‘lsa kerak", deya hazilomat tarzda ta’kidladi futbolchi. U har doim o‘z ustida ishlab, nima yaxshiroq chiqayotgani va qaysi jihatlarni yaxshilash kerakligini tahlil qilishga harakat qilishini qo‘shimcha qildi.

Niderlandiya milliy jamoasidagi yangi maqsadlar

Ajax safidan Angliya futboliga ko‘chib o‘tganidan buyon Brobbiy yangi muhitga tez moslashdi va xalqaro maydonlardagi obro‘sini yanada oshirdi. U Zeistdagi yig‘inga yuqori kayfiyatda yetib kelib, milliy jamoadagi o‘rnini mustahkamlashga tayyorligini ko‘rsatdi.

Hujumchining asosiy vazifalaridan biri — to‘pni qabul qilishdan oldin raqib himoyachilarining harakatini oldindan o‘rganish va bo‘sh zonalarni topishdan iborat. Shu orqali u faqat jismoniy kurashlarga tayanmasdan, aqlli harakatlar evaziga ustunlikka erishmoqda va Niderlandiya terma jamoasining bosh murabbiyi Xavi Fernandes qo‘l ostida asosiy hujumchiga aylanishni maqsad qilgan.

Brayan BrobbiManchester SitiNiderlandiyaAngliya Premyer-ligasiFutbol transfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblaymanSamuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblaymanBugun, 01:34Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiBugun, 00:55Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiKecha, 23:51Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKecha, 23:51Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKecha, 23:37Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiKecha, 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi