iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 5-oktyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira va rangdagi versiyalari uchun narxlar e'lon qilindi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida mavjud bo'lib, narxlar xotira sig'imi, rangi va SIM-karta turiga qarab farqlanadi.
- Masalan, iPhone 18 Pro 256 GB xotirali eSIM+eSIM versiyasi 1599 dollardan boshlanadi, 1 TB'li modeli esa 2899 dollarga teng.
5 oktyabr holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira va rangdagi versiyalari uchun narxlar ma’lum qilindi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida sotilmoqda.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB xotira bilan Silver, Glacier va Black ranglarida 1599 dollardan taklif qilinmoqda. Burgundy rangli versiyasi esa 1649 dollar turadi. 512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1899 dollar, 1 TB xotirali modeli 2899 dollar etib ko‘rsatilgan.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB versiyasi Black rangda 1769 dollarlik aksiya narxida sotilmoqda. Silver va Glacier ranglari 1799 dollardan, Burgundy esa 1849 dollardan taklif qilingan.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2039 dollar, Silver 2179 dollar, Glacier 2099 dollar va Burgundy 2179 dollardan. 1 TB xotirali modelning narxi esa 2749 dollar.
SIM+eSIM versiyalarida iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier rangda 1609 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1659 dollardan sotilmoqda. 512 GB versiyasi 1949 dollar, 1 TB modeli esa 2999 dollar etib ko‘rsatilgan.
iPhone 18 Pro Max'ning SIM+eSIM versiyasida 256 GB Glacier 1929 dollar, Black 1889 dollar, Silver 1849 dollar va Burgundy 1989 dollardan taklif qilinmoqda.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2159 dollar, Silver 2239 dollar, Burgundy 2219 dollar, Glacier esa 2239 dollar turadi. 1 TB xotirali versiyaning narxi 2739 dollar.
Ma’lum qilinishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan narxlar 5 oktyabr 2026 holatiga tegishli.
Izohlar 0
…