iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar

·30·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 5-oktyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira va rangdagi versiyalari uchun narxlar e'lon qilindi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida mavjud bo'lib, narxlar xotira sig'imi, rangi va SIM-karta turiga qarab farqlanadi.
  • Masalan, iPhone 18 Pro 256 GB xotirali eSIM+eSIM versiyasi 1599 dollardan boshlanadi, 1 TB'li modeli esa 2899 dollarga teng.

5 oktyabr holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira va rangdagi versiyalari uchun narxlar ma’lum qilindi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida sotilmoqda.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB xotira bilan Silver, Glacier va Black ranglarida 1599 dollardan taklif qilinmoqda. Burgundy rangli versiyasi esa 1649 dollar turadi. 512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1899 dollar, 1 TB xotirali modeli 2899 dollar etib ko‘rsatilgan.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB versiyasi Black rangda 1769 dollarlik aksiya narxida sotilmoqda. Silver va Glacier ranglari 1799 dollardan, Burgundy esa 1849 dollardan taklif qilingan.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2039 dollar, Silver 2179 dollar, Glacier 2099 dollar va Burgundy 2179 dollardan. 1 TB xotirali modelning narxi esa 2749 dollar.

SIM+eSIM versiyalarida iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier rangda 1609 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1659 dollardan sotilmoqda. 512 GB versiyasi 1949 dollar, 1 TB modeli esa 2999 dollar etib ko‘rsatilgan.

iPhone 18 Pro Max'ning SIM+eSIM versiyasida 256 GB Glacier 1929 dollar, Black 1889 dollar, Silver 1849 dollar va Burgundy 1989 dollardan taklif qilinmoqda.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2159 dollar, Silver 2239 dollar, Burgundy 2219 dollar, Glacier esa 2239 dollar turadi. 1 TB xotirali versiyaning narxi 2739 dollar.

Ma’lum qilinishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan narxlar 5 oktyabr 2026 holatiga tegishli.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleiPhone 18Smartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariKecha 11:362 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktabr 11:11iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlariMalika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari3 oktabr 09:59iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!13 sentabr 01:41AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldiAQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi26 sentabr 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...