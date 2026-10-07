iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 7-oktyabr 2026-yil holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglaridagi narxlari yangilandi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda.
- Masalan, iPhone 18 Pro'ning 256 GB Silver modeli eSIM+eSIM versiyasida 1589 dollardan boshlanadi, Pro Max'ning 256 GB Black modeli esa 1699 dollarlik aksiya narxida taklif etilmoqda.
- Narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligi ta'kidlangan.
7 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver modeli 1589 dollar, Glacier 1579 dollar, Black 1589 dollar va Burgundy 1639 dollardan sotilmoqda.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1899 dollar, 1 TB versiyasi 2899 dollar etib ko‘rsatilgan.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida taklif qilinmoqda. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1779 dollar va Burgundy 1799 dollar turadi.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 1999 dollar, Silver 2149 dollar, Glacier 2099 dollar va Burgundy 2149 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali model narxi 2699 dollar.
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier 1589 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1649 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 2049 dollar, 1 TB modeli esa 2999 dollar.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier versiyasi 1849 dollar, Black modeli 1819 dollarlik aksiya narxida, Silver 1829 dollar va Burgundy 1899 dollardan sotilmoqda.
512 GB xotirali Pro Max'ning Black versiyasi 2139 dollar, Silver 2199 dollar, Burgundy 2149 dollar va Glacier 2199 dollar turadi. 1 TB xotirali versiyaning narxi 2699 dollar.
Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 7 oktyabr 2026 holatiga tegishli.
Izohlar 0
…