iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 4 oktyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari ma'lum bo'ldi. eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB modeli Silver rangda 1579 dollardan boshlanadi, 1 TB xotirali modeli esa 2899 dollargacha boradi. iPhone 18 Pro Max 256 GB modelining narxi 1799 dollardan boshlanib, 1 TB xotirali modeli 2749 dollarni tashkil etadi.
- SIM+eSIM versiyasidagi narxlar ham keltirilgan bo'lib, ular har kuni o'zgarishi mumkin.
4 oktyabr holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari ma’lum qilindi. Narxlar SIM+eSIM hamda eSIM+eSIM variantlariga qarab farq qiladi.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB modeli Silver rangda 1579 dollar, Glacier va Black ranglarida 1599 dollardan, Burgundy rangda esa 1649 dollardan taklif qilinmoqda.
iPhone 18 Pro‘ning 512 GB versiyasi 1899 dollar, 1 TB xotirali modeli esa 2899 dollardan sotilmoqda.
iPhone 18 Pro Max 256 GB modelining Black, Silver va Glacier ranglari 1799 dollardan, Burgundy versiyasi esa 1889 dollardan taklif qilingan.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2049 dollar, Silver va Burgundy variantlari 2179 dollar, Glacier versiyasi esa 2099 dollar turadi. 1 TB xotirali model 2749 dollardan ko‘rsatilgan.
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB modeli Silver rangda 1579 dollar, Glacier, Black va Burgundy ranglarida 1619, 1679 va 1679 dollardan taklif qilinmoqda.
Ushbu versiyada iPhone 18 Pro‘ning 512 GB modeli 1899 dollar, 1 TB xotirali versiyasi esa 2999 dollardan sotilmoqda.
iPhone 18 Pro Max 256 GB modelining Glacier versiyasi 1929 dollar, Black 1919 dollar, Silver 1899 dollar va Burgundy 2029 dollardan.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2179 dollar, Silver va Glacier variantlari 2239 dollar, Burgundy versiyasi esa 2299 dollardan ko‘rsatilgan. 1 TB xotirali model 2749 dollar turadi.
Keltirilgan narxlar 4 oktyabr 2026 yil holatiga tegishli. Savdodagi narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin.
Izohlar 0
…