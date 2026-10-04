iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari

·31·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 4 oktyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari ma'lum bo'ldi. eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB modeli Silver rangda 1579 dollardan boshlanadi, 1 TB xotirali modeli esa 2899 dollargacha boradi. iPhone 18 Pro Max 256 GB modelining narxi 1799 dollardan boshlanib, 1 TB xotirali modeli 2749 dollarni tashkil etadi.
  • SIM+eSIM versiyasidagi narxlar ham keltirilgan bo'lib, ular har kuni o'zgarishi mumkin.

4 oktyabr holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari ma’lum qilindi. Narxlar SIM+eSIM hamda eSIM+eSIM variantlariga qarab farq qiladi.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB modeli Silver rangda 1579 dollar, Glacier va Black ranglarida 1599 dollardan, Burgundy rangda esa 1649 dollardan taklif qilinmoqda.

iPhone 18 Pro‘ning 512 GB versiyasi 1899 dollar, 1 TB xotirali modeli esa 2899 dollardan sotilmoqda.

iPhone 18 Pro Max 256 GB modelining Black, Silver va Glacier ranglari 1799 dollardan, Burgundy versiyasi esa 1889 dollardan taklif qilingan.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2049 dollar, Silver va Burgundy variantlari 2179 dollar, Glacier versiyasi esa 2099 dollar turadi. 1 TB xotirali model 2749 dollardan ko‘rsatilgan.

SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB modeli Silver rangda 1579 dollar, Glacier, Black va Burgundy ranglarida 1619, 1679 va 1679 dollardan taklif qilinmoqda.

Ushbu versiyada iPhone 18 Pro‘ning 512 GB modeli 1899 dollar, 1 TB xotirali versiyasi esa 2999 dollardan sotilmoqda.

iPhone 18 Pro Max 256 GB modelining Glacier versiyasi 1929 dollar, Black 1919 dollar, Silver 1899 dollar va Burgundy 2029 dollardan.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 2179 dollar, Silver va Glacier variantlari 2239 dollar, Burgundy versiyasi esa 2299 dollardan ko‘rsatilgan. 1 TB xotirali model 2749 dollar turadi.

Keltirilgan narxlar 4 oktyabr 2026 yil holatiga tegishli. Savdodagi narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartfonlariPhone 18
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktabr 11:11iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlariMalika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlariKecha 09:59iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!13 sentabr 01:41AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldiAQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi26 sentabr 14:52iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 sentabr 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...