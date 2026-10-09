iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 9-oktyabr 2026-yil holatiga ko'ra iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari yangilandi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida 1579 dollardan boshlanib, 2999 dollargacha bo'lgan narxlarda taklif qilinmoqda.
- Narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligini hamda keltirilgan ma'lumotlar 9-oktyabr 2026-yil holatidagi narxlarni aks ettirishini ta'kidlash lozim.
9 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver modeli 1579 dollar, Glacier 1599 dollar, Black 1589 dollar va Burgundy 1599 dollarlik aksiya narxida sotilmoqda.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro 1899 dollar, 1 TB xotirali versiyasi esa 2899 dollar turadi.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida taklif qilinmoqda. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1729 dollar va Burgundy 1789 dollardan sotilmoqda.
512 GB xotirali Pro Max'ning Black versiyasi 2049 dollar, Silver 2099 dollar, Glacier 2049 dollar va Burgundy 2149 dollar turadi. 1 TB modeli 2699 dollar etib ko‘rsatilgan.
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier 1599 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1619 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1949 dollar, 1 TB modeli 2999 dollar.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier, Black va Silver versiyalari 1799 dollardan sotilmoqda. Black modeli 1799 dollarlik aksiya narxida. Burgundy versiyasi 1839 dollar turadi.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2179 dollar, Silver 2299 dollar, Burgundy 2199 dollar va Glacier 2299 dollardan taklif qilingan. 1 TB xotirali versiya 2699 dollar.
Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 9 oktyabr 2026 holatidagi narxlarni aks ettiradi.
Izohlar 0
…