iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlari

·84·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 9-oktyabr 2026-yil holatiga ko'ra iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari yangilandi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida 1579 dollardan boshlanib, 2999 dollargacha bo'lgan narxlarda taklif qilinmoqda.
  • Narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligini hamda keltirilgan ma'lumotlar 9-oktyabr 2026-yil holatidagi narxlarni aks ettirishini ta'kidlash lozim.

9 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver modeli 1579 dollar, Glacier 1599 dollar, Black 1589 dollar va Burgundy 1599 dollarlik aksiya narxida sotilmoqda.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro 1899 dollar, 1 TB xotirali versiyasi esa 2899 dollar turadi.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida taklif qilinmoqda. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1729 dollar va Burgundy 1789 dollardan sotilmoqda.

512 GB xotirali Pro Max'ning Black versiyasi 2049 dollar, Silver 2099 dollar, Glacier 2049 dollar va Burgundy 2149 dollar turadi. 1 TB modeli 2699 dollar etib ko‘rsatilgan.

SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier 1599 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1619 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1949 dollar, 1 TB modeli 2999 dollar.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier, Black va Silver versiyalari 1799 dollardan sotilmoqda. Black modeli 1799 dollarlik aksiya narxida. Burgundy versiyasi 1839 dollar turadi.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2179 dollar, Silver 2299 dollar, Burgundy 2199 dollar va Glacier 2299 dollardan taklif qilingan. 1 TB xotirali versiya 2699 dollar.

Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 9 oktyabr 2026 holatidagi narxlarni aks ettiradi.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone 18AppleSmartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlari7 oktabr 13:29iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari6 oktabr 10:41iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar5 oktabr 10:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari4 oktabr 11:36iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindiiPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindiKecha 11:322 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktabr 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...