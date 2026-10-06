iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari

·54·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 6 oktyabr 2026 holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari ma'lum qilindi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda, bunda narxlar xotira hajmi, rangi va variantiga qarab farqlanadi.
  • Masalan, eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro'ning 256 GB Silver modeli 1589 dollardan boshlanadi, SIM+eSIM variantida esa 1579 dollardan taklif etiladi.

6 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari ma’lum qilindi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver, Glacier va Black ranglari 1589 dollardan sotilmoqda. Burgundy rangli versiya 1639 dollar turadi. 512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1899 dollar, 1 TB xotirali modeli esa 2899 dollar.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black versiyasi 1699 dollarlik aksiya narxida taklif qilinmoqda. Silver modeli 1749 dollar, Glacier 1779 dollar, Burgundy esa 1829 dollar turadi.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 1999 dollar, Silver 2179 dollar, Glacier 2099 dollar va Burgundy 2149 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali versiya narxi 2699 dollar.

SIM+eSIM variantlarida iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier 1599 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1649 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 2049 dollar, 1 TB modeli esa 2999 dollar.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB xotirali Glacier versiyasi 1899 dollar, Black 1829 dollarlik aksiya narxida, Silver 1849 dollar va Burgundy 1939 dollardan sotilmoqda.

512 GB xotirali Pro Max'ning Black versiyasi 2139 dollar, Silver 2199 dollar, Burgundy 2149 dollar va Glacier 2199 dollar turadi. 1 TB xotirali modelning narxi 2699 dollar etib ko‘rsatilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan narxlar 6 oktyabr 2026 holatiga tegishli.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleiPhone 18Smartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlarKecha 10:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari4 oktabr 11:362 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktabr 11:11iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlariMalika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari3 oktabr 09:59iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!13 sentabr 01:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...