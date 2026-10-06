iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 6 oktyabr 2026 holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari ma'lum qilindi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda, bunda narxlar xotira hajmi, rangi va variantiga qarab farqlanadi.
- Masalan, eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro'ning 256 GB Silver modeli 1589 dollardan boshlanadi, SIM+eSIM variantida esa 1579 dollardan taklif etiladi.
6 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari ma’lum qilindi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver, Glacier va Black ranglari 1589 dollardan sotilmoqda. Burgundy rangli versiya 1639 dollar turadi. 512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1899 dollar, 1 TB xotirali modeli esa 2899 dollar.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black versiyasi 1699 dollarlik aksiya narxida taklif qilinmoqda. Silver modeli 1749 dollar, Glacier 1779 dollar, Burgundy esa 1829 dollar turadi.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black versiyasi 1999 dollar, Silver 2179 dollar, Glacier 2099 dollar va Burgundy 2149 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali versiya narxi 2699 dollar.
SIM+eSIM variantlarida iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier 1599 dollar, Black va Burgundy ranglarida 1649 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 2049 dollar, 1 TB modeli esa 2999 dollar.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB xotirali Glacier versiyasi 1899 dollar, Black 1829 dollarlik aksiya narxida, Silver 1849 dollar va Burgundy 1939 dollardan sotilmoqda.
512 GB xotirali Pro Max'ning Black versiyasi 2139 dollar, Silver 2199 dollar, Burgundy 2149 dollar va Glacier 2199 dollar turadi. 1 TB xotirali modelning narxi 2699 dollar etib ko‘rsatilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan narxlar 6 oktyabr 2026 holatiga tegishli.
Izohlar 0
…