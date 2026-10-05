Ukraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina oʻzining milliy sunʼiy yoʻldosh tizimini yaratish loyihasini boshladi, bu tashabbus hozircha boshlangʻich bosqichda turibdi.
- AQShdagi siyosiy oʻzgarishlar va Starlink tizimidan foydalanishga cheklovlar qoʻyilishi Kiyevni oʻz aloqa infratuzilmasiga ega boʻlish yoʻlini izlashga undagan.
- Hozircha loyihaning texnik tafsilotlari va amalga oshirilish muddatlari haqida qoʻshimcha maʼlumotlar oshkor etilmagan.
Ukraina oʻzining milliy sunʼiy yoʻldosh tizimini yaratish loyihasini boshladi va ushbu tashabbus hozircha boshlangʻich bosqichda turibdi. Bu haqda Ukraina rahbariyati Germaniya kansleri bilan boʻlib oʻtgan qoʻshma matbuot anjumanida maʼlum qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha rasmiy idoralar mazkur loyihaning texnik tafsilotlari va uning amalga oshirilish muddatlari borasida boshqa maʼlumotlarni oshkor etishgani yoʻq. Xususan, kelgusida sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish ishlari qanday amalga oshirilishi va buning uchun qanday resurslar jalb etilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Siyosiy qaror va texnologik fontopwar.ru manbasiga koʻra, mazkur loyihani ishlab chiqish haqidagi qaror AQShdagi siyosiy oʻzgarishlar hamda Elon Musk va Donald Trump Ukraina tomoniga Rossiya hududining ichki qismiga zarbalar berish maqsadida Starlink tizimidan foydalanishga ruxsat bermagach qabul qilingan. Mazkur holat Kiyevni oʻz aloqa infratuzilmasiga ega boʻlish yoʻlini izlashga undagan.
Maʼlumot uchun, Starlink — bu Amerikaning SpaceX kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va boshqariladigan global sunʼiy yoʻldosh internet tizimi boʻlib, dunyo boʻylab keng qoʻllaniladi. Shu bilan birga, mintaqadagi boshqa davlatlar ham shunga oʻxshash loyihalarni rivojlantirmoqda. Xususan, Rossiyada «Byuro 1440» kompaniyasi tomonidan « Rassvet» nomli past orbitali sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi shakllantirilayotgani aytilmoqda.
Sputnik aloqasining ahamiyatiUkrainada sunʼiy yoʻldosh aloqa xizmatlari hozirgi kunda juda yuqori talabga ega. Bu kabi texnologiyalar nafaqat strategik sohalarda, balki aholini internet bilan taʼminlashda muhim oʻrin tutadi.
Veon kompaniyasining prognozlariga koʻra, Ukrainada Starlink xizmatlaridan foydalanuvchilar auditoriyasi joriy yilning oxiriga kelib taxminan 12 million kishiga yetishi mumkin edi. Bu esa mamlakatda zamonaviy aloqa texnologiyalariga boʻlgan ehtiyoj naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.
Yangi milliy sunʼiy yoʻldosh tizimining yaratilishi kelgusida Ukrainaning aloqa xavfsizligi va mustaqilligini taʼminlashda muhim qadam boʻlishi mumkin, biroq loyihaning muvaffaqiyati uning texnik va moliyaviy imkoniyatlariga bogʻliq boʻladi.
Izohlar 0
…