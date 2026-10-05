Ukraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqda

·27·Texno
Ukraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina oʻzining milliy sunʼiy yoʻldosh tizimini yaratish loyihasini boshladi, bu tashabbus hozircha boshlangʻich bosqichda turibdi.
  • AQShdagi siyosiy oʻzgarishlar va Starlink tizimidan foydalanishga cheklovlar qoʻyilishi Kiyevni oʻz aloqa infratuzilmasiga ega boʻlish yoʻlini izlashga undagan.
  • Hozircha loyihaning texnik tafsilotlari va amalga oshirilish muddatlari haqida qoʻshimcha maʼlumotlar oshkor etilmagan.

Ukraina oʻzining milliy sunʼiy yoʻldosh tizimini yaratish loyihasini boshladi va ushbu tashabbus hozircha boshlangʻich bosqichda turibdi. Bu haqda Ukraina rahbariyati Germaniya kansleri bilan boʻlib oʻtgan qoʻshma matbuot anjumanida maʼlum qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha rasmiy idoralar mazkur loyihaning texnik tafsilotlari va uning amalga oshirilish muddatlari borasida boshqa maʼlumotlarni oshkor etishgani yoʻq. Xususan, kelgusida sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish ishlari qanday amalga oshirilishi va buning uchun qanday resurslar jalb etilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Siyosiy qaror va texnologik fon

topwar.ru manbasiga koʻra, mazkur loyihani ishlab chiqish haqidagi qaror AQShdagi siyosiy oʻzgarishlar hamda Elon Musk va Donald Trump Ukraina tomoniga Rossiya hududining ichki qismiga zarbalar berish maqsadida Starlink tizimidan foydalanishga ruxsat bermagach qabul qilingan. Mazkur holat Kiyevni oʻz aloqa infratuzilmasiga ega boʻlish yoʻlini izlashga undagan.

Maʼlumot uchun, Starlink — bu Amerikaning SpaceX kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va boshqariladigan global sunʼiy yoʻldosh internet tizimi boʻlib, dunyo boʻylab keng qoʻllaniladi. Shu bilan birga, mintaqadagi boshqa davlatlar ham shunga oʻxshash loyihalarni rivojlantirmoqda. Xususan, Rossiyada «Byuro 1440» kompaniyasi tomonidan « Rassvet» nomli past orbitali sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi shakllantirilayotgani aytilmoqda.

Sputnik aloqasining ahamiyati

Ukrainada sunʼiy yoʻldosh aloqa xizmatlari hozirgi kunda juda yuqori talabga ega. Bu kabi texnologiyalar nafaqat strategik sohalarda, balki aholini internet bilan taʼminlashda muhim oʻrin tutadi.

Veon kompaniyasining prognozlariga koʻra, Ukrainada Starlink xizmatlaridan foydalanuvchilar auditoriyasi joriy yilning oxiriga kelib taxminan 12 million kishiga yetishi mumkin edi. Bu esa mamlakatda zamonaviy aloqa texnologiyalariga boʻlgan ehtiyoj naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.

Yangi milliy sunʼiy yoʻldosh tizimining yaratilishi kelgusida Ukrainaning aloqa xavfsizligi va mustaqilligini taʼminlashda muhim qadam boʻlishi mumkin, biroq loyihaning muvaffaqiyati uning texnik va moliyaviy imkoniyatlariga bogʻliq boʻladi.

StarlinkUkrainaTexnologiyaKosmosInternet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdiStarlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdiKecha 12:28SpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildiSpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildi1 oktabr 19:51Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi28 sentabr 22:26Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchi17 sentabr 15:56Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladi15 sentabr 17:25Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdi15 sentabr 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...