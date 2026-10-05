Koinotda Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining yangi surati olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasining Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari Starship raketasining 14-sinov parvozi doirasida fazoga chiqarilgandan soʻng, taxminan bir hafta ichida 19 kilometrga koʻtarilib, hozirda 295 kilometrlik balandlikda harakatlanmoqda.
- Argon gazida ishlovchi Xoll elektr dvigatellari past tortish kuchi tufayli balandlikni bosqichma-bosqich oshirishga sabab boʻladi, ammo bu kelajakda tejamkor parvozlarni taʼminlaydi.
SpaceX kompaniyasi tomonidan orbitaga chiqarilgan yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari oʻz vazifalarini bajarish uchun faol ravishda balandlikni oshira boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koinotdagi ushbu ulkan qurilmalarning fazodagi ilk surati ilk bor muvaffaqiyatli qoʻlga kiritildi va ularning harakati mutaxassislar nazoratiga olindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Starship raketasining 14-sinov parvozi doirasida fazoga yoʻllangan ilk Starlink V3 apparatlari parvozdan taxminan bir hafta oʻtgach, oraliq orbitaga chiqishga muvaffaq boʻlgan. Ular oʻz boshlangʻich nuqtasidan 19 kilometrga koʻtarilib, hozirda taxminan 295 kilometrlik balandlikda harakatlanmoqda. Shuningdek, yana toʻrtta apparat mustaqil ravishda kerakli balandlikka chiqish jarayonini davom ettirmoqda.
Argon dvigatellari va ularning oʻziga xosligiTaniqli astrofizik Jonatan Makdauellning taʼkidlashicha, sunʼiy yoʻldoshlarning biroz sekin harakatlanishi va balandlikni bosqichma-bosqich oshirishi ularning texnik tuzilishi bilan bevosita bogʻliq. Gap shundaki, mazkur qurilmalar argon gazida ishlovchi maxsus Xoll elektr dvigatellaridan foydalanadi.
Mazkur dvigatellar yuqori samaradorlikka ega boʻlsa-da, ularning tortish kuchi ancha past hisoblanadi. Shu sababli anʼanaviy kimyoviy dvigatellarga qaraganda orbitani oʻzgartirish jarayoni koʻproq vaqt talab qiladi. Shunga qaramay, argon texnologiyasi kelgusida uzoq muddatli va tejamkor parvozlarni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Koinotdagi ilk surat va uning ahamiyatiOrbital jarayonlar bilan bir vaqtda, HEO kompaniyasi 30-sentabr kuni Starlink V3 apparatining kosmosdagi ilk suratini taqdim etdi. Tasvir boshqa bir sunʼiy yoʻldosh yordamida 230 kilometr masofadan olingan boʻlib, uning aniqligi har bir piksel uchun taxminan 34 santimetrni tashkil etgan.
Olingan kadrlarda yangi avlod sunʼiy yoʻldoshining asosiy korpusi hamda ikkita yoyilgan quyosh panellarini aniq koʻrish mumkin. HEO mutaxassislarining maʼlum qilishicha, Starlink qurilmasi orbitani koʻtarish bosqichi uchun moʻljallangan kutilgan orientatsiyada boʻlgan.
Sinov davri va kelajakdagi rejalarKelgusida Starlink V3 apparatlari oʻzlarining doimiy ishchi orbitalariga yaqinlashgani sari HEO tarmogʻi ularni yanada yaqinroq kuzatish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa kelgusida yangi turdagi sunʼiy yoʻldoshlarning harakatlarini batafsil oʻrganish uchun qimmatli maʼlumotlarni beradi.
Hozirgi vaqtda birinchi Starlink V3 guruhi faqat eksperimental maqomga ega ekanligini taʼkidlash joiz. AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) SpaceX kompaniyasiga ushbu sinovlarni 60 kun davomida oʻtkazishga ruxsat bergan. Shu boisdan hozircha mazkur qurilmalar oddiy abonentlarga tijoriy internet xizmatlarini koʻrsatish uchun foydalanilmayapti.
Izohlar 0
…