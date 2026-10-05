Koinotda Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining yangi surati olindi

·13·Texno
Koinotda Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining yangi surati olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasining Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari Starship raketasining 14-sinov parvozi doirasida fazoga chiqarilgandan soʻng, taxminan bir hafta ichida 19 kilometrga koʻtarilib, hozirda 295 kilometrlik balandlikda harakatlanmoqda.
  • Argon gazida ishlovchi Xoll elektr dvigatellari past tortish kuchi tufayli balandlikni bosqichma-bosqich oshirishga sabab boʻladi, ammo bu kelajakda tejamkor parvozlarni taʼminlaydi.

SpaceX kompaniyasi tomonidan orbitaga chiqarilgan yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari oʻz vazifalarini bajarish uchun faol ravishda balandlikni oshira boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koinotdagi ushbu ulkan qurilmalarning fazodagi ilk surati ilk bor muvaffaqiyatli qoʻlga kiritildi va ularning harakati mutaxassislar nazoratiga olindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Starship raketasining 14-sinov parvozi doirasida fazoga yoʻllangan ilk Starlink V3 apparatlari parvozdan taxminan bir hafta oʻtgach, oraliq orbitaga chiqishga muvaffaq boʻlgan. Ular oʻz boshlangʻich nuqtasidan 19 kilometrga koʻtarilib, hozirda taxminan 295 kilometrlik balandlikda harakatlanmoqda. Shuningdek, yana toʻrtta apparat mustaqil ravishda kerakli balandlikka chiqish jarayonini davom ettirmoqda.

Argon dvigatellari va ularning oʻziga xosligi

Taniqli astrofizik Jonatan Makdauellning taʼkidlashicha, sunʼiy yoʻldoshlarning biroz sekin harakatlanishi va balandlikni bosqichma-bosqich oshirishi ularning texnik tuzilishi bilan bevosita bogʻliq. Gap shundaki, mazkur qurilmalar argon gazida ishlovchi maxsus Xoll elektr dvigatellaridan foydalanadi.

Mazkur dvigatellar yuqori samaradorlikka ega boʻlsa-da, ularning tortish kuchi ancha past hisoblanadi. Shu sababli anʼanaviy kimyoviy dvigatellarga qaraganda orbitani oʻzgartirish jarayoni koʻproq vaqt talab qiladi. Shunga qaramay, argon texnologiyasi kelgusida uzoq muddatli va tejamkor parvozlarni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Koinotdagi ilk surat va uning ahamiyati

Orbital jarayonlar bilan bir vaqtda, HEO kompaniyasi 30-sentabr kuni Starlink V3 apparatining kosmosdagi ilk suratini taqdim etdi. Tasvir boshqa bir sunʼiy yoʻldosh yordamida 230 kilometr masofadan olingan boʻlib, uning aniqligi har bir piksel uchun taxminan 34 santimetrni tashkil etgan.

Olingan kadrlarda yangi avlod sunʼiy yoʻldoshining asosiy korpusi hamda ikkita yoyilgan quyosh panellarini aniq koʻrish mumkin. HEO mutaxassislarining maʼlum qilishicha, Starlink qurilmasi orbitani koʻtarish bosqichi uchun moʻljallangan kutilgan orientatsiyada boʻlgan.

Sinov davri va kelajakdagi rejalar

Kelgusida Starlink V3 apparatlari oʻzlarining doimiy ishchi orbitalariga yaqinlashgani sari HEO tarmogʻi ularni yanada yaqinroq kuzatish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa kelgusida yangi turdagi sunʼiy yoʻldoshlarning harakatlarini batafsil oʻrganish uchun qimmatli maʼlumotlarni beradi.

Hozirgi vaqtda birinchi Starlink V3 guruhi faqat eksperimental maqomga ega ekanligini taʼkidlash joiz. AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) SpaceX kompaniyasiga ushbu sinovlarni 60 kun davomida oʻtkazishga ruxsat bergan. Shu boisdan hozircha mazkur qurilmalar oddiy abonentlarga tijoriy internet xizmatlarini koʻrsatish uchun foydalanilmayapti.

StarlinkSpaceXKosmosTexnologiyaSuniy yoldosh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildiSpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildi1 oktabr 19:51Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi28 sentabr 22:26SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi7 sentabr 15:56Ukraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqdaUkraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqdaBugun 15:29SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi1 sentabr 13:54AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiAQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladi20 avgust 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...