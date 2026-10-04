Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasining Starlink xizmati foydalanuvchilarga o'z uskunalari orqali passiv daromad topish imkonini beruvchi Starlink for Communities nomli yangi beta-dasturini ishga tushirdi.
- Ushbu dastur kichik operatorlar va ko'chmas mulk egalariga internetni ulashish va buning evaziga moliyaviy mukofot olish imkoniyatini yaratadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink internet xizmati foydalanuvchilarga oʻz uskunalari orqali qoʻshimcha daromad topish imkonini beruvchi Starlink for Communities deb nomlangan yangi beta-dasturini ishga tushirdi. Ushbu tashabbus kichik operatorlar va koʻchmas mulk egalariga yagona sunʼiy yoʻldosh terminalidan foydalangan holda atrofdagilarga internet ulashish hamda buning evaziga moliyaviy mukofot olish imkoniyatini yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi dastur qanday ishlaydiMazkur dastur doirasida Starlink terminali va routerini odamlar gavjum boʻladigan yoki internetga ehtiyoj yuqori boʻlgan joylarga oʻrnatish koʻzda tutilgan. Bunday hududlar sirasiga qishloq joylari, dam olish maskanlari, kempinglar, turar-joy majmualari yoki ommaviy tadbirlar oʻtkaziladigan maydonlar kiradi. Atrofdagi foydalanuvchilar tarmoqqa vaqtinchalik tariflar asosida ulanishlari mumkin boʻladi.
Dastur qatnashchilari uchun turli xil ulanish imkoniyatlari taqdim etiladi. Xususan, foydalanuvchilar bir qurilma uchun bir soatlik, kunlik yoki haftalik ruxsatnomalarni xarid qilishlari mumkin. Shuningdek, toʻrtagacha qurilmani qoʻllab-quvvatlaydigan oylik tarif rejasi ham mavjud boʻlib, bu bir nechta xonadon yoki foydalanuvchilarga alohida sunʼiy yoʻldosh idishini oʻrnatmasdan turib yagona tarmoqdan foydalanish imkonini beradi.
Majburiyatlar va moliyaviy modelBarcha texnik va maʼmuriy jarayonlar, jumladan, hisob qaydnomalarini yaratish, toʻlovlarni qabul qilish, tarmoqni boshqarish hamda texnik xizmat koʻrsatish toʻliq Starlink kompaniyasi zimmasida qoladi. Uskuna egasining vazifasi esa faqatgina terminalni oʻrnatish, uni uzluksiz elektr toki bilan taʼminlash va eng asosiy bazaviy xizmat koʻrsatish ishlarini bajarishdan iborat. Har bir pullik ulanish uchun uskuna egasiga belgilangan miqdorda daromad toʻlab boriladi.
Ekspertlarning fikricha, ushbu biznes modeli Ilon Mask ilgari Tesla avtomobillari uchun rejalashtirgan robotaksi konsepsiyasiga oʻxshab ketadi. Unda ham kompaniya murakkab infratuzilma va toʻlov tizimlarini boshqaradi, foydalanuvchi esa oʻzining jismoniy aktivini taqdim etadi. Biroq Tesla robotaksilari hozircha kelajakdagi loyiha boʻlib turgan bir paytda, Starlink for Communities dasturi allaqachon bir nechta mamlakatlarda arizalarni qabul qilishni boshlagan va real passiv daromad keltira boshlagan.
Izohlar 0
…