Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdi

·3·Texno
Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasining Starlink xizmati foydalanuvchilarga o'z uskunalari orqali passiv daromad topish imkonini beruvchi Starlink for Communities nomli yangi beta-dasturini ishga tushirdi.
  • Ushbu dastur kichik operatorlar va ko'chmas mulk egalariga internetni ulashish va buning evaziga moliyaviy mukofot olish imkoniyatini yaratadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink internet xizmati foydalanuvchilarga oʻz uskunalari orqali qoʻshimcha daromad topish imkonini beruvchi Starlink for Communities deb nomlangan yangi beta-dasturini ishga tushirdi. Ushbu tashabbus kichik operatorlar va koʻchmas mulk egalariga yagona sunʼiy yoʻldosh terminalidan foydalangan holda atrofdagilarga internet ulashish hamda buning evaziga moliyaviy mukofot olish imkoniyatini yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi dastur qanday ishlaydi

Mazkur dastur doirasida Starlink terminali va routerini odamlar gavjum boʻladigan yoki internetga ehtiyoj yuqori boʻlgan joylarga oʻrnatish koʻzda tutilgan. Bunday hududlar sirasiga qishloq joylari, dam olish maskanlari, kempinglar, turar-joy majmualari yoki ommaviy tadbirlar oʻtkaziladigan maydonlar kiradi. Atrofdagi foydalanuvchilar tarmoqqa vaqtinchalik tariflar asosida ulanishlari mumkin boʻladi.

Dastur qatnashchilari uchun turli xil ulanish imkoniyatlari taqdim etiladi. Xususan, foydalanuvchilar bir qurilma uchun bir soatlik, kunlik yoki haftalik ruxsatnomalarni xarid qilishlari mumkin. Shuningdek, toʻrtagacha qurilmani qoʻllab-quvvatlaydigan oylik tarif rejasi ham mavjud boʻlib, bu bir nechta xonadon yoki foydalanuvchilarga alohida sunʼiy yoʻldosh idishini oʻrnatmasdan turib yagona tarmoqdan foydalanish imkonini beradi.

Majburiyatlar va moliyaviy model

Barcha texnik va maʼmuriy jarayonlar, jumladan, hisob qaydnomalarini yaratish, toʻlovlarni qabul qilish, tarmoqni boshqarish hamda texnik xizmat koʻrsatish toʻliq Starlink kompaniyasi zimmasida qoladi. Uskuna egasining vazifasi esa faqatgina terminalni oʻrnatish, uni uzluksiz elektr toki bilan taʼminlash va eng asosiy bazaviy xizmat koʻrsatish ishlarini bajarishdan iborat. Har bir pullik ulanish uchun uskuna egasiga belgilangan miqdorda daromad toʻlab boriladi.

Ekspertlarning fikricha, ushbu biznes modeli Ilon Mask ilgari Tesla avtomobillari uchun rejalashtirgan robotaksi konsepsiyasiga oʻxshab ketadi. Unda ham kompaniya murakkab infratuzilma va toʻlov tizimlarini boshqaradi, foydalanuvchi esa oʻzining jismoniy aktivini taqdim etadi. Biroq Tesla robotaksilari hozircha kelajakdagi loyiha boʻlib turgan bir paytda, Starlink for Communities dasturi allaqachon bir nechta mamlakatlarda arizalarni qabul qilishni boshlagan va real passiv daromad keltira boshlagan.

StarlinkInternetTexnologiyaIlon MaskBiznes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiSpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydi15 avgust 01:29Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchi17 sentabr 15:56Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladi15 sentabr 17:25Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdi15 sentabr 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...