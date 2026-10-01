SpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildi

·0·Texno
SpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildi

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kosmik kompaniyasi oʻzining Starlink global sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirish ishlarini jadal davom ettirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur keng koʻlamli jarayon doirasida Britaniyaning Filtronic kompaniyasi oʻz tarixidagi eng yirik bir martalik buyurtmani qoʻlga kiritdi. Tomonlar oʻrtasida imzolangan shartnomaning umumiy qiymati 68,1 million dollarni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yirik moliyaviy bitim doirasida Filtronic kompaniyasi SpaceX uchun yuqori chastotali aloqa tizimlariga moʻljallangan Cerus E-Band galliy nitridli (GaN) quvvat kuchaytirgichlarini yetkazib beradi. Mazkur qattiq jismli quvvat kuchaytirgichlari (SSPA) orbital guruh ish faoliyatini yanada yaxshilash va internet tezligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnologik ustunlik va yetkazib berish muddatlari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur shartnoma yuqori unumdorlikka ega sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlarida GaN texnologiyasining roli tobora ortib borayotganini yaqqol koʻrsatib beradi. Shuningdek, bu kelishuv Filtronic kompaniyasining mazkur yoʻnalishdagi yetakchi mavqeyini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi turkumdagi seriyali qurilmalarni amalda yetkazib berish ishlari 2028-moliya yilida boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu jarayon bosqichma-bosqich davom etib, 2029-yil boshigacha yakunlanishi koʻzda tutilgan. Bu esa britaniyalik ishlab chiqaruvchiga kelgusi yillar uchun barqaror buyurtmalar portfelini taʼminlaydi.

Strategik hamkorlik va sanoatdagi ahamiyati

Eslatib oʻtamiz, Filtronic bundan taxminan bir yil muqaddam SpaceX kompaniyasidan E-Band GaN SSPA uskunalari boʻyicha ilk sinov buyurtmasini qabul qilib olgan edi. Shundan soʻng korxona oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirib, xalqaro bozordagi oʻrnini mustahkamlash ustida ish olib bordi. Yangi imzolangan yirik shartnoma tanlangan strategiyaning toʻgʻriligini amalda isbotladi.

Mazkur kelishuv nafaqat Filtronic uchun, balki butun Buyuk Britaniya kosmik sohasi uchun ham katta ahamiyatga ega. Sababi, Britaniya muhandislari tomonidan ishlab chiqilgan ilgʻor texnologiya dunyodagi eng yirik sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlaridan biri boʻlgan Starlink tarmogʻida bevosita qoʻllanilmoqda.

SpaceXStarlinkFiltronicTexnologiyaKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi28 sentabr 22:26SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi7 sentabr 15:56SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi1 sentabr 13:54SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqda16 sentabr 14:58SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadi16 sentabr 00:52SpaceX yana 29 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX yana 29 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi22 avgust 02:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi