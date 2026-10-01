SpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildi
Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kosmik kompaniyasi oʻzining Starlink global sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirish ishlarini jadal davom ettirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur keng koʻlamli jarayon doirasida Britaniyaning Filtronic kompaniyasi oʻz tarixidagi eng yirik bir martalik buyurtmani qoʻlga kiritdi. Tomonlar oʻrtasida imzolangan shartnomaning umumiy qiymati 68,1 million dollarni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yirik moliyaviy bitim doirasida Filtronic kompaniyasi SpaceX uchun yuqori chastotali aloqa tizimlariga moʻljallangan Cerus E-Band galliy nitridli (GaN) quvvat kuchaytirgichlarini yetkazib beradi. Mazkur qattiq jismli quvvat kuchaytirgichlari (SSPA) orbital guruh ish faoliyatini yanada yaxshilash va internet tezligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Texnologik ustunlik va yetkazib berish muddatlariMutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur shartnoma yuqori unumdorlikka ega sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlarida GaN texnologiyasining roli tobora ortib borayotganini yaqqol koʻrsatib beradi. Shuningdek, bu kelishuv Filtronic kompaniyasining mazkur yoʻnalishdagi yetakchi mavqeyini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi turkumdagi seriyali qurilmalarni amalda yetkazib berish ishlari 2028-moliya yilida boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu jarayon bosqichma-bosqich davom etib, 2029-yil boshigacha yakunlanishi koʻzda tutilgan. Bu esa britaniyalik ishlab chiqaruvchiga kelgusi yillar uchun barqaror buyurtmalar portfelini taʼminlaydi.
Strategik hamkorlik va sanoatdagi ahamiyatiEslatib oʻtamiz, Filtronic bundan taxminan bir yil muqaddam SpaceX kompaniyasidan E-Band GaN SSPA uskunalari boʻyicha ilk sinov buyurtmasini qabul qilib olgan edi. Shundan soʻng korxona oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirib, xalqaro bozordagi oʻrnini mustahkamlash ustida ish olib bordi. Yangi imzolangan yirik shartnoma tanlangan strategiyaning toʻgʻriligini amalda isbotladi.
Mazkur kelishuv nafaqat Filtronic uchun, balki butun Buyuk Britaniya kosmik sohasi uchun ham katta ahamiyatga ega. Sababi, Britaniya muhandislari tomonidan ishlab chiqilgan ilgʻor texnologiya dunyodagi eng yirik sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlaridan biri boʻlgan Starlink tarmogʻida bevosita qoʻllanilmoqda.
Izohlar 0
…