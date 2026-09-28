Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi

·26·Texno
Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasining Starship ogʻir transport tizimi 14-sinov parvozida ilk bor toʻlaqonli yeratki orbitasiga chiqib, 26 ta Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli tarqatdi.
  • Parvoz vaqtida Super Heavy B21 birinchi bosqichi Meksika qoʻltigʻiga, Starship S41 yuqori bosqichi esa Tinch okeaniga nazorat ostida qoʻndirildi.

Aerokosmik sanoatida muhim tarixiy voqea sodir boʻldi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship ogʻir transport tizimining 14-sinov parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ushbu missiya davomida kemaning yuqori bosqichi ilk bor toʻlaqonli yeratki orbitasiga chiqib, bortdagi foydali yukni muvaffaqiyatli tarqatdi. Shu paytgacha oʻtkazilgan 13 ta sinov parvozi faqat suborbital traektoriyalar boʻyicha bajarilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texasdagi Starbase maydonchasidan amalga oshirilgan mazkur parvoz vaqtida bir qator murakkab texnik amaliyotlar bajarildi. Xususan, parvozdan taxminan 6 daqiqa-yu 50 soniya oʻtgach, Super Heavy B21 birinchi bosqichi oʻzining qoʻnish manevrini muvaffaqiyatli bajarib, Meksika qoʻltigʻidagi belgilangan hududga kelib qoʻndi. Shundan soʻng Starship S41 yuqori bosqichi parvozni davom ettirib, startdan 25 daqiqa oʻtib taxminan 275 kilometr balandlikdagi orbitaga chiqishga erishdi.

Orbital muvaffaqiyat va sinovdagi qiyinchiliklar

Mazkur parvozning eng muhim amaliy natijasi 26 ta Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqarish boʻldi. SpaceX mutaxassislarining maʼlumot berishicha, Starlink jamoasi kosmosga chiqarilgan barcha apparatlar bilan barqaror aloqa oʻrnatishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa tizimning shunchaki tajriba tariqasida emas, balki amaliy foydali yuklarni yetkazib berish salohiyatini amalda koʻrsatdi.

Biroq missiya mutlaqo muammosiz kechgani yoʻq. Orbital bosqichga chiqish vaqtida Raptor vakuum dvigatellaridan biri ishdan chiqqan. Dastlabki rejalarga koʻra, kosmik kema Yer atrofini 6 marta aylanib, taxminan 10 soat davom etishi kerak edi. Yuzaga kelgan nosozlik sababli kompaniya mutaxassislari parvozni muddatidan oldin yakunlashga qaror qilishdi.

Qoidabuzarliklarga qaramay ijobiy natija

Orbitaga chiqqandan keyin taxminan uch soat oʻtib va Yer atrofida ikki marta toʻliq aylanish bajarilgach, S41 kemasi Tinch okeanining oldindan belgilangan hududiga yoʻnaltirildi. Kema u yerda nazorat ostida suvga qoʻndirildi va shu tariqa joriy sinov missiyasi oʻz nihoyasiga yetdi.

Garchi rejalashtirilgan toʻliq vaqt bajarilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar Flight 14 missiyasini toʻlaqonli muvaffaqiyat deb baholamoqdalar. Sababi, asosiy maqsad — kemani orbitaga chiqarish va sunʼiy yoʻldoshlarni tarqatish toʻliq bajarildi. SpaceX bu boradagi texnologik yutuqlarni mustahkamlashni rejalashtirgan boʻlib, navbatdagi, 15-sinov parvozini atigi uch haftadan soʻng oʻtkazishni rejalashtirmoqda.

StarshipSpaceXStarlinkKosmosTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardiBugun 19:27Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiBugun 18:51SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi1 sentabr 13:54SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqda16 sentabr 14:58SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadi16 sentabr 00:52SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi