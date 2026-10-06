SpaceX oʻz optik tolali jihozlarini ishlab chiqarishi mumkin

·0·Texno
SpaceX oʻz optik tolali jihozlarini ishlab chiqarishi mumkin

Aerokosmik sanoatining giganti boʻlgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink loyihasi hamda kelgusida barpo etiladigan hisoblash infratuzilmasi uchun optik tolali jihozlarni mustaqil ravishda ishlab chiqarish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu reja amalga oshsa, kompaniya oʻzining muvaffaqiyatli strategiyasini telekommunikatsiya yoʻnalishiga ham tatbiq etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Ilon Mask boshqaradigan korxona ilgari ham raketasozlikda tashqi taʼminotchilarga boʻlgan qaramlikni keskin kamaytirish uchun vertikal integratsiya modelidan unumli foydalangan edi. Hozirgi vaqtda SpaceX optik tolali mahsulotlarning bir qismini tashqi yetkazib beruvchilardan xarid qilishga majbur boʻlmoqda.

Ushbu hamkorlar qatoriga Amerikaning mashhur Corning kompaniyasi, shuningdek, Xitoyning Hengtong va YOFC kabi yirik korxonalari kiradi. Biroq joriy sharoitda SpaceX mazkur turdagi mahsulotlarni oʻz tuzilmasi ichida ishlab chiqarish variantini jiddiy oʻrganmoqda.

Optik трансиверlar va xavfsizlik omili

Tahlilchilarning eʼtibori ayniqsa optik transiverlarga qaratilmoqda. Ushbu muhim komponentlar elektr signallarini optik signallarga va aksincha aylantirib berish vazifasini bajaradi. Ular zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlari va maʼlumotlar markazlarida serverlar hamda tarmoq uskunalari oʻrtasida yuqori tezlikdagi aloqani taʼminlashda muhim oʻrin tutadi.

SpaceX kompaniyasining muqobil yetkazib berish zanjirlarini izlashi bevosita AQSh va Xitoy oʻrtasidagi texnologik raqobatning kuchayib borishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Hozirgi kunda Amerika rasmiylari xavfsizlik tavakkalchiliklari sababli Xitoy telekommunikatsiya uskunalaridan foydalanish ustidan nazoratni sezilarli darajada kuchaytirmoqda.

Xitoylik yetkazib beruvchilarga bogʻlanib qolgan kompaniyalar uchun bu tartibga solish va taʼminot zanjirlarida qoʻshimcha xatarlarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, sunʼiy intellekt infratuzilmasiga ulkan sarmoyalar kiritilishi rejalashtirilayotgan bir paytda bu masala SpaceX uchun yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Vertikal integratsiya strategiyasi

Mazkur yondashuv kompaniya uchun yangilik emas, chunki u raketasozlikda allaqachon oʻz samarasini bergan. SpaceX Falcon 9 raketalari uchun Merlin va Starship uchun Raptor dvigatellarini mustaqil ravishda ishlab chiqqan va yaratib kelmoqda.

Starship dasturi doirasida esa vertikal integratsiya darajasi yanada yuqori bosqichga koʻtarilgan boʻlib, kompaniya raketaning asosiy qismlarini oʻz zavodlarida mustaqil ravishda yigʻadi. Agar optik tolali jihozlar ishlab chiqarish ham shunday yoʻlga qoʻyilsa, SpaceX global miqyosdagi taʼminot uzilishlaridan yana-da yaxshiroq himoyalanadi.

SpaceXStarlinkTexnologiyaInternetIshlab chiqarish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiSpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdi12 sentabr 05:29SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29Starlink internet tezligi oshadi: FCC yangi chastotalarni tasdiqladiStarlink internet tezligi oshadi: FCC yangi chastotalarni tasdiqladi1 oktabr 14:55Ukraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqdaUkraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqdaKecha 15:29SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiSpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildi4 sentabr 17:53Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdiStarlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdi4 oktabr 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...