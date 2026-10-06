SpaceX oʻz optik tolali jihozlarini ishlab chiqarishi mumkin
Aerokosmik sanoatining giganti boʻlgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink loyihasi hamda kelgusida barpo etiladigan hisoblash infratuzilmasi uchun optik tolali jihozlarni mustaqil ravishda ishlab chiqarish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu reja amalga oshsa, kompaniya oʻzining muvaffaqiyatli strategiyasini telekommunikatsiya yoʻnalishiga ham tatbiq etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Ilon Mask boshqaradigan korxona ilgari ham raketasozlikda tashqi taʼminotchilarga boʻlgan qaramlikni keskin kamaytirish uchun vertikal integratsiya modelidan unumli foydalangan edi. Hozirgi vaqtda SpaceX optik tolali mahsulotlarning bir qismini tashqi yetkazib beruvchilardan xarid qilishga majbur boʻlmoqda.
Ushbu hamkorlar qatoriga Amerikaning mashhur Corning kompaniyasi, shuningdek, Xitoyning Hengtong va YOFC kabi yirik korxonalari kiradi. Biroq joriy sharoitda SpaceX mazkur turdagi mahsulotlarni oʻz tuzilmasi ichida ishlab chiqarish variantini jiddiy oʻrganmoqda.
Optik трансиверlar va xavfsizlik omiliTahlilchilarning eʼtibori ayniqsa optik transiverlarga qaratilmoqda. Ushbu muhim komponentlar elektr signallarini optik signallarga va aksincha aylantirib berish vazifasini bajaradi. Ular zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlari va maʼlumotlar markazlarida serverlar hamda tarmoq uskunalari oʻrtasida yuqori tezlikdagi aloqani taʼminlashda muhim oʻrin tutadi.
SpaceX kompaniyasining muqobil yetkazib berish zanjirlarini izlashi bevosita AQSh va Xitoy oʻrtasidagi texnologik raqobatning kuchayib borishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Hozirgi kunda Amerika rasmiylari xavfsizlik tavakkalchiliklari sababli Xitoy telekommunikatsiya uskunalaridan foydalanish ustidan nazoratni sezilarli darajada kuchaytirmoqda.
Xitoylik yetkazib beruvchilarga bogʻlanib qolgan kompaniyalar uchun bu tartibga solish va taʼminot zanjirlarida qoʻshimcha xatarlarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, sunʼiy intellekt infratuzilmasiga ulkan sarmoyalar kiritilishi rejalashtirilayotgan bir paytda bu masala SpaceX uchun yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.
Vertikal integratsiya strategiyasiMazkur yondashuv kompaniya uchun yangilik emas, chunki u raketasozlikda allaqachon oʻz samarasini bergan. SpaceX Falcon 9 raketalari uchun Merlin va Starship uchun Raptor dvigatellarini mustaqil ravishda ishlab chiqqan va yaratib kelmoqda.
Starship dasturi doirasida esa vertikal integratsiya darajasi yanada yuqori bosqichga koʻtarilgan boʻlib, kompaniya raketaning asosiy qismlarini oʻz zavodlarida mustaqil ravishda yigʻadi. Agar optik tolali jihozlar ishlab chiqarish ham shunday yoʻlga qoʻyilsa, SpaceX global miqyosdagi taʼminot uzilishlaridan yana-da yaxshiroq himoyalanadi.
Izohlar 0
…