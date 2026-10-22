O‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqda
O‘zbekistonda Telegram messenjeri orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar kuzatilayotgani haqida foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda shikoyat qilmoqda. Ularning ta’kidlashicha, qo‘ng‘iroqlar ulanmayapti yoki suhbat davomida aloqa tez-tez uzilib qolmoqda. Ayrim foydalanuvchilar VPN xizmatini yoqqanidan keyin qo‘ng‘iroqlar qayta ishlay boshlaganini bildirmoqda.
Mazkur holat internet foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan muammolar mobil operatorlarning pullik telefon qo‘ng‘iroqlaridan foydalanishni rag‘batlantirishga qaratilgan bo‘lishi mumkinligi haqida fikrlar bildirilmoqda.
Biroq hozircha Telegram orqali qo‘ng‘iroqlar ataylab cheklanayotgani yoki bu holat mobil operatorlarning manfaatlari bilan bog‘liqligini tasdiqlovchi rasmiy dalillar mavjud emas. Muammoning aniq sababi ham ochiq manbalarda to‘liq izohlanmagan.
Shu bilan birga, mamlakatda mobil aloqa tariflari oshgani yuzasidan ham e’tirozlar bildirilmoqda. Ushbu vaziyat fonida Raqobat qo‘mitasi tariflar qimmatlashishining asosli ekanini o‘rganmoqda.
Hozircha Telegram qo‘ng‘iroqlaridagi uzilishlar va mobil aloqa narxlarining oshishi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik borligi tasdiqlanmagan. Muammoning sabablarini aniqlash uchun tegishli tashkilotlarning rasmiy izohlari muhim ahamiyatga ega.
Izohlar 0
…