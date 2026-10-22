O‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqda

·65·Texno
O‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqda

O‘zbekistonda Telegram messenjeri orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar kuzatilayotgani haqida foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda shikoyat qilmoqda. Ularning ta’kidlashicha, qo‘ng‘iroqlar ulanmayapti yoki suhbat davomida aloqa tez-tez uzilib qolmoqda. Ayrim foydalanuvchilar VPN xizmatini yoqqanidan keyin qo‘ng‘iroqlar qayta ishlay boshlaganini bildirmoqda.

Mazkur holat internet foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan muammolar mobil operatorlarning pullik telefon qo‘ng‘iroqlaridan foydalanishni rag‘batlantirishga qaratilgan bo‘lishi mumkinligi haqida fikrlar bildirilmoqda.

Biroq hozircha Telegram orqali qo‘ng‘iroqlar ataylab cheklanayotgani yoki bu holat mobil operatorlarning manfaatlari bilan bog‘liqligini tasdiqlovchi rasmiy dalillar mavjud emas. Muammoning aniq sababi ham ochiq manbalarda to‘liq izohlanmagan.

Shu bilan birga, mamlakatda mobil aloqa tariflari oshgani yuzasidan ham e’tirozlar bildirilmoqda. Ushbu vaziyat fonida Raqobat qo‘mitasi tariflar qimmatlashishining asosli ekanini o‘rganmoqda.

Hozircha Telegram qo‘ng‘iroqlaridagi uzilishlar va mobil aloqa narxlarining oshishi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik borligi tasdiqlanmagan. Muammoning sabablarini aniqlash uchun tegishli tashkilotlarning rasmiy izohlari muhim ahamiyatga ega.

TelegramRaqobat qo‘mitasimobil aloqainternet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ehtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildiEhtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildi20 oktabr 16:10O‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandiO‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandi15 oktabr 14:13O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?12 oktabr 12:18O‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdiO‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdi12 oktabr 10:38O‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilganO‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilgan5 oktabr 17:20Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadi3 avgust 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi