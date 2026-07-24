OpenAI yangi ovozli rejimni ChatGPT ish stoli ilovasiga joriy qildi

·57·Texno
OpenAI yangi ovozli rejimni ChatGPT ish stoli ilovasiga joriy qildi

Sunʼiy intellekt olamida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi oʻzining ChatGPT ish stoli ilovasi uchun muhim yangilanishni taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar kompyuter orqali nafaqat matnli muloqot qilishlari, balki ovozli buyruqlar yordamida murakkab vazifalarni bajarishlari va AI agentlarini boshqarishlari mumkin. Bu qadam sunʼiy intellektning kundalik ish jarayoniga yanada chuqurroq integratsiyalashuvini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya joriy oy boshida taqdim etilgan GPT-Live modellar oilasiga tayanadi. OpenAI vakillarining taʼkidlashicha, ushbu ovozli rejim ChatGPT Work va Codex platformalari bilan toʻliq mos keladi. Tizim shunchaki gaplashish bilan cheklanib qolmay, veb-saytlardan maʼlumot qidirish va turli ilovalarni mustaqil ravishda ishga tushirish qobiliyatiga ega.

macOS foydalanuvchilari uchun alohida qulaylik yaratilgan: Appshots funksiyasi orqali ChatGPT ekrandagi maʼlumotlarni, jumladan, tasvirlarning muqobil matnlarini (alt-text) ham koʻra oladi. Bu esa foydalanuvchiga ekranda nima sodir boʻlayotganini tushuntirib berish yoki ochiq turgan hujjat asosida topshiriq bajarish imkonini beradi.

Murakkab vazifalarni ovoz orqali boshqarish

Smartfonlar uchun chiqarilgan avvalgi ovozli versiyalardan farqli oʻlaroq, ish stoli ilovasi ancha keng imkoniyatlarga ega. Agar mobil versiya asosan muloqotga yoʻnaltirilgan boʻlsa, kompyuter ilovasi koʻp bosqichli buyruqlarni tushunadi va bajaradi. Masalan, foydalanuvchi bir necha harakatni talab qiladigan murakkab topshiriqni diktovka qilishi mumkin va ChatGPT qoʻshimcha maʼlumot kerak boʻlganda aniqlashtiruvchi savollar beradi.

Kompaniya tomonidan namoyish etilgan demo videoda dasturchi ChatGPT orqali yangi ishchi oqim (thread) yaratish, "pull request" yuborish va dasturdagi xatolikning tub sababini aniqlashni soʻragan. Bu barcha amallar bitta ovozli buyruq yordamida muvaffaqiyatli bajarilgani foydalanuvchilarning ish unumdorligini sezilarli darajada oshirishidan dalolat beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish bugundan boshlab butun dunyo boʻylab tarqatila boshlandi. Shuningdek, foydalanuvchilar iOS ilovasi orqali masofaviy kirish yordamida Codex tizimidagi ovozli funksiyalardan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu esa dasturchilar uchun yoʻl-yoʻlakay kod yozish yoki tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Ayni paytda sunʼiy intellekt bozorida raqobat ham kuchayib bormoqda. Anthropic kompaniyasi ham oʻzining Claude boti uchun ovozli rejimni yangiladi. Claude endilikda Opus, Sonnet va Haiku modellari yordamida Gmail, Calendar, Slack, Notion va Canva kabi ommabop servislar bilan integratsiyalashgan holda ishlay oladi. OpenAI va Anthropic oʻrtasidagi bu poyga foydalanuvchilar uchun yanada aqlli va qulay raqamli yordamchilar paydo boʻlishiga xizmat qilmoqda.

OpenAIChatGPTSunʼiy IntellektTexnologiyamacOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob