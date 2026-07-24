OpenAI yangi ovozli rejimni ChatGPT ish stoli ilovasiga joriy qildi
Sunʼiy intellekt olamida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi oʻzining ChatGPT ish stoli ilovasi uchun muhim yangilanishni taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar kompyuter orqali nafaqat matnli muloqot qilishlari, balki ovozli buyruqlar yordamida murakkab vazifalarni bajarishlari va AI agentlarini boshqarishlari mumkin. Bu qadam sunʼiy intellektning kundalik ish jarayoniga yanada chuqurroq integratsiyalashuvini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiya joriy oy boshida taqdim etilgan GPT-Live modellar oilasiga tayanadi. OpenAI vakillarining taʼkidlashicha, ushbu ovozli rejim ChatGPT Work va Codex platformalari bilan toʻliq mos keladi. Tizim shunchaki gaplashish bilan cheklanib qolmay, veb-saytlardan maʼlumot qidirish va turli ilovalarni mustaqil ravishda ishga tushirish qobiliyatiga ega.
macOS foydalanuvchilari uchun alohida qulaylik yaratilgan: Appshots funksiyasi orqali ChatGPT ekrandagi maʼlumotlarni, jumladan, tasvirlarning muqobil matnlarini (alt-text) ham koʻra oladi. Bu esa foydalanuvchiga ekranda nima sodir boʻlayotganini tushuntirib berish yoki ochiq turgan hujjat asosida topshiriq bajarish imkonini beradi.
Murakkab vazifalarni ovoz orqali boshqarishSmartfonlar uchun chiqarilgan avvalgi ovozli versiyalardan farqli oʻlaroq, ish stoli ilovasi ancha keng imkoniyatlarga ega. Agar mobil versiya asosan muloqotga yoʻnaltirilgan boʻlsa, kompyuter ilovasi koʻp bosqichli buyruqlarni tushunadi va bajaradi. Masalan, foydalanuvchi bir necha harakatni talab qiladigan murakkab topshiriqni diktovka qilishi mumkin va ChatGPT qoʻshimcha maʼlumot kerak boʻlganda aniqlashtiruvchi savollar beradi.
Kompaniya tomonidan namoyish etilgan demo videoda dasturchi ChatGPT orqali yangi ishchi oqim (thread) yaratish, "pull request" yuborish va dasturdagi xatolikning tub sababini aniqlashni soʻragan. Bu barcha amallar bitta ovozli buyruq yordamida muvaffaqiyatli bajarilgani foydalanuvchilarning ish unumdorligini sezilarli darajada oshirishidan dalolat beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish bugundan boshlab butun dunyo boʻylab tarqatila boshlandi. Shuningdek, foydalanuvchilar iOS ilovasi orqali masofaviy kirish yordamida Codex tizimidagi ovozli funksiyalardan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu esa dasturchilar uchun yoʻl-yoʻlakay kod yozish yoki tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi.
Ayni paytda sunʼiy intellekt bozorida raqobat ham kuchayib bormoqda. Anthropic kompaniyasi ham oʻzining Claude boti uchun ovozli rejimni yangiladi. Claude endilikda Opus, Sonnet va Haiku modellari yordamida Gmail, Calendar, Slack, Notion va Canva kabi ommabop servislar bilan integratsiyalashgan holda ishlay oladi. OpenAI va Anthropic oʻrtasidagi bu poyga foydalanuvchilar uchun yanada aqlli va qulay raqamli yordamchilar paydo boʻlishiga xizmat qilmoqda.
…